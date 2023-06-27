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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Сан-Лоренсо
1:1
Перерыв
Эстудиантес Мерида
0'
0:1
3' Гол
Luis Arenas
7' Желтая карточка
Federico Gattoni
38' Желтая карточка
Gaston Hernandez
1:1
45' Пенальти
Барейро Адам

Ход матча

3'
0:1
Luis Arenas
7'
Federico Gattoni
 
38'
Gaston Hernandez
 
45'
Барейро Адам
1:1
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Эстудиантес Мерида
20.00
8.63
23.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
10
Cristian
Nahuel
Barrios
20
Agustin
Martegani
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
1
Beyker
Velasquez
6
Marcel
Guaramato
3
Javier
Marquez
17
Anthony
Matos
23
Devinson
Martinez
14
Aaron
Rodriguez
25
Wilken
Ramirez
9
Nestor
Canelon
10
Jesus
Gomez
II
29
Wilfredo
Pena
16
Luis
Arenas
Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 0.33
Federico Gattoni 1 0.17
Барейро Адам 1 (1) 0.17
Эстудиантес Мерида
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Arenas 3 0.5
Соррилья Эрвин 1 0.17

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 2 1
Federico Gattoni 2 1
Gaston Hernandez 3 0
Рафа II 2 0
Jalil Elias 2 0
Ezequiel Cerutti 0 1
Баталья Аугусто 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Гиай Агустин 1 0
Эстудиантес Мерида
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junior Paredes 3 1
Edison Penilla 2 1
Jesus Gomez II 2 0
Cristian Flores I 2 0
Nestor Canelon 2 0
Alexis Doldan 2 0
Luis Arenas 2 0
Anthony Matos 1 0
Ayrton Paez 1 0
Wilfredo Pena 1 0
Devinson Martinez 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Мерида
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Сан-Лоренсо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

1
1
Сан-Лоренсо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстудиантес Мерида
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
67%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0
Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Мерида - Карабобо 1:1 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Карабобо - Эстудиантес Мерида 2:0
Эстудиантес Мерида - Минерос де Гуайяна 3:1 Ангостура - Эстудиантес Мерида 2:3 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 6 5 0 1 16 - 4 15
2.
Палестино
 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Сан-Лоренсо
 1:1 6 1 3 2 4 - 6 6
4.
Эстудиантес Мерида
 1:1 6 1 1 4 4 - 14 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Палестино
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Эстудиантес Мерида
 1:1 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Сан-Лоренсо
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Палестино
 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Сан-Лоренсо
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Эстудиантес Мерида
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Сесар Вальехо Yorleys Mena Palacios 3
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Барейро Адам из команды Сан-Лоренсо забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Гастон Эрнандес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Федерико Гаттони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Luis Arenas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Эстудиантес Мерида
20.00
8.63
23.02
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Мерида онлайн

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