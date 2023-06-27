Тур: 6.
1:1
Перерыв
0'
0:1
3' ГолLuis Arenas
7' Желтая карточкаFederico Gattoni
38' Желтая карточкаGaston Hernandez
1:1
45' ПенальтиБарейро Адам
Ход матча
3'
0:1
38'
45'
1:1
2
Рафа
II
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Diego Perea
-
58 Elian Irala
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luis ArenasНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Jorge Paez
-
30 Ayrton Paez
-
-
22 Fady Azzkoul
-
Главный тренер: Франклин Лусеана
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2
|0.33
|Federico Gattoni
|1
|0.17
|Барейро Адам
|1 (1)
|0.17
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Arenas
|3
|0.5
|Соррилья Эрвин
|1
|0.17
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Санчес
|2
|1
|Federico Gattoni
|2
|1
|Gaston Hernandez
|3
|0
|Рафа II
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|0
|1
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junior Paredes
|3
|1
|Edison Penilla
|2
|1
|Jesus Gomez II
|2
|0
|Cristian Flores I
|2
|0
|Nestor Canelon
|2
|0
|Alexis Doldan
|2
|0
|Luis Arenas
|2
|0
|Anthony Matos
|1
|0
|Ayrton Paez
|1
|0
|Wilfredo Pena
|1
|0
|Devinson Martinez
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Мерида
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Сан-Лоренсо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Эстудиантес Мерида
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
1
1
Сан-Лоренсо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстудиантес Мерида
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
67%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо - Колон 0:0
Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Мерида - Карабобо 1:1 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Карабобо - Эстудиантес Мерида 2:0
Эстудиантес Мерида - Минерос де Гуайяна 3:1 Ангостура - Эстудиантес Мерида 2:3 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Эстудиантес Мерида
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 4
|15
|2.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|3.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|4.
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Сесар Вальехо
|Yorleys Mena Palacios
|3
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2