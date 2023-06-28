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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Либертад
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
45' Желтая карточка
Alexander Barboza
49' Желтая карточка
Nestor Gimenez
1:0
61' Гол
Барейро Антонио
1:1
68' Гол
Igor Gomes
82' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
90'+6
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
21
Lucas
Sanabria2
16
Риверос
Кристиан
23
Diego
Gomez
30
Enso
Gonzalez
24
Санта
Крус
Роке
15
Hector
Villalba1
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Батталья
Родриго
15
Сарачо
Федерико
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Либертад
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Либертад
Атлетико Минейро

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 (1) 0.33
Diego Gomez 1 0.17
Мельгарехо Лоренсо 1 0.17
Барейро Антонио 1 0.17
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 0.5
Igor Gomes 3 0.5
Халк Живанилдо 1 0.17

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 3 0
Alvaro Campuzano 3 0
Nestor Gimenez 2 0
Diego Gomez 1 0
Сильва Мартин 1 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Пирис Иван 1 0
Alfio Oviedo 1 0
Рамирес Иван 1 0
Matias Espinoza 1 0
Lucas Sanabria2 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 2 1
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Павон Кристиан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Либертад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
4
Либертад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
5
71%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2
Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Гуаякиль Сити - Либертад 1:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2 Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1

Результаты матчей

Либертад
Атлетико Минейро

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Либертад
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 4 13
2.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 7 - 5 10
3.
Либертад
 6 2 1 3 6 - 7 7
4.
Альянса Лима
 6 1 1 4 3 - 9 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Альянса Лима
 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Либертад
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Альянса Лима
 3 1 0 2 2 - 6 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
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    • Желтая карточка
      46'
      Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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