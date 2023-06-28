Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаAlexander Barboza
49' Желтая карточкаNestor Gimenez
1:0
61' ГолБарейро Антонио
1:1
68' ГолIgor Gomes
82' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
90'+6
Ход матча
49'
61'
1:0
68'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирис
Иван
23
Diego
Gomez
22
Эверсон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Diego GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
17 Igor Gomes
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Либертад
Атлетико Минейро
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2 (1)
|0.33
|Diego Gomez
|1
|0.17
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.17
|Барейро Антонио
|1
|0.17
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3
|0.5
|Igor Gomes
|3
|0.5
|Халк Живанилдо
|1
|0.17
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|3
|0
|Alvaro Campuzano
|3
|0
|Nestor Gimenez
|2
|0
|Diego Gomez
|1
|0
|Сильва Мартин
|1
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Alfio Oviedo
|1
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Matias Espinoza
|1
|0
|Lucas Sanabria2
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Либертад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
4
Либертад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
5
71%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2
Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Гуаякиль Сити - Либертад 1:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2 Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1
Результаты матчей
Либертад
Атлетико Минейро
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Либертад
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
24
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2