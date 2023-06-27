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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 47'
Альянса Лима
0'
1:0
8' Гол
Витор Буэно
35' Желтая карточка
Ivaldo
37' Желтая карточка
Мигес Пабло

Ход матча

8'
Витор Буэно
1:0
35'
Ivaldo
 
37'
 
Мигес Пабло
46'
 
Edinson Chavez
Yordi Vilchez
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Альянса Лима
1.37
9.10
9.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Bento
Krepski
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
3
Ivaldo
2
Khellven
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
88
Christian
Cardoso
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
14
Каноббио
Агустин
1
Кампос
Анхело
3
Yordi
Vilchez
6
Мигес
Пабло
2
Santiago
Garcia1
13
Ricardo
Lagos
17
Jairo
Concha
21
Бальон
Хосепмир
16
Кастильо
Хесус
22
Родригес
Альдаир
9
Баркос
Эрнан
11
Рейна
Брайан
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Альянса Лима
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Альянса Лима

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантана Алекс 2 0.33
Витор Буэно 1 0.17
Christian Cardoso 1 0.17
Romulo Cruz 1 0.17
Роке Витор 1 0.17
David Terans 1 (1) 0.17
Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yordi Vilchez 1 0.17
Саббаг Пабло 1 0.17
Родригес Альдаир 1 0.17

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 3 1
Pablo I 3 0
Сантана Алекс 2 0
Ivaldo 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Tomas Cuello 1 0
Christian Cardoso 1 0
Bento Krepski 1 0
Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальон Хосепмир 2 0
Самбрано Очандарте 2 0
Мигес Пабло 2 0
Andres Andrade II 2 0
Кастильо Хесус 2 0
Santiago Garcia1 2 0
Рейна Брайан 2 0
Саббаг Пабло 1 0
Ricardo Lagos 1 0
Родригес Альдаир 1 0
Oswaldo Valenzuela 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Альянса Лима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Альянса Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
0
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Альянса Лима
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Альянса Лима
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Альянса Лима - Депортиво Гарсиласо 3:2 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:1
Альянса Лима - Депортиво Бинасьональ 6:1 Альянса Лима - Либертад 1:2 Мелгар - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Депортиво Мунисипаль 2:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Альянса Лима - Карлос Мануччи 3:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Либертад - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0 Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Альянса Лима

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Альянса Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 6 4 1 1 7 - 4 13
2.
Атлетико Минейро
 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
3.
Либертад
 0:0 6 2 1 3 5 - 6 7
4.
Альянса Лима
 0:1 6 1 1 4 3 - 7 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Атлетико Минейро
 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Альянса Лима
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Либертад
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Атлетико Минейро
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Альянса Лима
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Ривер Плейт Бельтран Лукас 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Yordi Vilchez уходит с поля. Edinson Chavez выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Мигес Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ивалдо получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Кристиан Кардосо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Витор Буэно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Альянса Лима
1.37
9.10
9.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:0 Альянса Лима онлайн

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Альянса Лима
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