Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолВитор Буэно
35' Желтая карточкаIvaldo
37' Желтая карточкаМигес Пабло
2:0
63' ГолРоке Витор
3:0
88' ГолРоке Витор
90' Желтая карточкаКастильо Хесус
90'+5
Ход матча
8'
1:0
35'
37'
63'
2:0
88'
3:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Ivaldo
2
Khellven
26
Erick2
17
Jairo
Concha
11
Рейна
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
3 IvaldoЗащитник
-
2 KhellvenПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Madson II
-
28 Tomas Cuello
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jairo ConchaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Альянса Лима
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|3
|0.5
|Сантана Алекс
|2
|0.33
|Витор Буэно
|1
|0.17
|Christian Cardoso
|1
|0.17
|Romulo Cruz
|1
|0.17
|David Terans
|1 (1)
|0.17
Альянса Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yordi Vilchez
|1
|0.17
|Саббаг Пабло
|1
|0.17
|Родригес Альдаир
|1
|0.17
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Альянса Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастильо Хесус
|3
|0
|Бальон Хосепмир
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|2
|0
|Мигес Пабло
|2
|0
|Andres Andrade II
|2
|0
|Santiago Garcia1
|2
|0
|Рейна Брайан
|2
|0
|Саббаг Пабло
|1
|0
|Ricardo Lagos
|1
|0
|Родригес Альдаир
|1
|0
|Oswaldo Valenzuela
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Альянса Лима
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Альянса Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
0
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Альянса Лима
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Альянса Лима
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Альянса Лима - Атлетико Грау 2:0 Альянса Лима - Депортиво Гарсиласо 3:2 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:1
Альянса Лима - Депортиво Бинасьональ 6:1 Альянса Лима - Либертад 1:2 Мелгар - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Депортиво Мунисипаль 2:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Альянса Лима - Карлос Мануччи 3:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Либертад - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0 Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Альянса Лима
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Альянса Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
15
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2