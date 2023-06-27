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  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Палестино
0:1
Второй тайм: 47'
Форталеза Сеара
0'
4' Желтая карточка
Fernando Cornejo I
0:1
20' Гол
Lucas Crispim
44' Желтая карточка
Emanuel Britez

Ход матча

4'
Fernando Cornejo I
 
20'
0:1
Lucas Crispim
44'
 
Emanuel Britez
Лучшие коэффициенты
Палестино
Ничья
Форталеза Сеара
8.40
4.50
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ригамонти
Сесар
28
Dylan
Zuniga
13
Кристиан
Суарез
4
Antonio
Ceza
19
Bryan
Vejar
7
Карраско
Браян
8
Fernando
Cornejo
I
5
Фарьяс
Агустин
10
Misael
Davila
14
Bruno
Barticciotto
9
Maximiliano
Salas
1
Joao
Ricardo
II
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
27
Calebe
10
Lucas
Crispim
29
Guilherme
dos
Santos
IX
18
Ромеро
Сильвио
Палестино
Форталеза Сеара

История личных встреч

Палестино
Форталеза Сеара

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карраско Браян 2 (1) 0.33
Misael Davila 1 0.17
Фарьяс Агустин 1 0.17
Bruno Barticciotto 1 0.17
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.33
Почеттино Томас 2 0.33
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.33
Picachu 2 (2) 0.33
Juan Martin Lucero 1 0.17
Jose Welison 1 0.17
Lucas Crispim 1 0.17
Guilherme dos Santos IX 1 0.17
Moises Vieira 1 0.17
Calebe 1 0.17

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Salas 3 0
Benjamin Rojas 3 0
Фарьяс Агустин 1 1
Jonathan Benitez1 2 0
Карраско Браян 1 0
Misael Davila 1 0
Bryan Vejar 1 0
Ariel Martinez I 1 0
Fernando Cornejo I 1 0
Bruno Barticciotto 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тити 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
12
Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палестино - Сантьяго Монинг 5:4 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Палестино - О'Хиггинз 0:1
Курико Юнидо - Палестино 0:1 Эвертон Де Вина - Палестино 2:2 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Коло-Коло - Палестино 3:1 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0 Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1

Результаты матчей

Палестино
Форталеза Сеара

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Палестино
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 6 5 0 1 16 - 4 15
2.
Палестино
 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
3.
Сан-Лоренсо
 1:1 6 1 3 2 4 - 6 6
4.
Эстудиантес Мерида
 1:1 6 1 1 4 4 - 14 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Палестино
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Эстудиантес Мерида
 1:1 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Сан-Лоренсо
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
2.
Палестино
 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Сан-Лоренсо
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Эстудиантес Мерида
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Сесар Вальехо Yorleys Mena Palacios 3
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Эмануэль Бритес получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Калебе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Лукас Криспим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Fernando Cornejo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палестино
Ничья
Форталеза Сеара
8.40
4.50
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Палестино 0:1 Форталеза Сеара онлайн

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