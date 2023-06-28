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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Палестино
1:2
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
4' Желтая карточка
Fernando Cornejo I
0:1
20' Гол
Lucas Crispim
44' Желтая карточка
Emanuel Britez
52' Желтая карточка
Фарьяс Агустин
55' Желтая карточка
Ромеро Сильвио
66' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
0:2
74' Гол
Juan Martin Lucero
1:2
76' Гол
Фарьяс Агустин
90' Желтая карточка
Maximiliano Salas
90'+7
1
Ригамонти
Сесар
28
Dylan
Zuniga
13
Кристиан
Суарез
4
Antonio
Ceza
19
Bryan
Vejar
7
Карраско
Браян
8
Fernando
Cornejo
I
5
Фарьяс
Агустин
10
Misael
Davila
14
Bruno
Barticciotto
9
Maximiliano
Salas
1
Joao
Ricardo
II
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
27
Calebe
10
Lucas
Crispim
29
Guilherme
dos
Santos
IX
18
Ромеро
Сильвио
Палестино
Форталеза Сеара

История личных встреч

Палестино
Форталеза Сеара

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарьяс Агустин 2 0.33
Карраско Браян 2 (1) 0.33
Misael Davila 1 0.17
Bruno Barticciotto 1 0.17
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.33
Juan Martin Lucero 2 0.33
Почеттино Томас 2 0.33
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.33
Picachu 2 (2) 0.33
Jose Welison 1 0.17
Lucas Crispim 1 0.17
Guilherme dos Santos IX 1 0.17
Moises Vieira 1 0.17
Calebe 1 0.17

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Salas 4 0
Фарьяс Агустин 2 1
Benjamin Rojas 3 0
Jonathan Benitez1 2 0
Карраско Браян 1 0
Misael Davila 1 0
Bryan Vejar 1 0
Ariel Martinez I 1 0
Fernando Cornejo I 1 0
Bruno Barticciotto 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сильвио 2 0
Тити 1 0
Emanuel Britez 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
12
Палестино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
1
17%
7
47%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палестино - Сантьяго Монинг 5:4 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Палестино - О'Хиггинз 0:1
Курико Юнидо - Палестино 0:1 Эвертон Де Вина - Палестино 2:2 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Коло-Коло - Палестино 3:1 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0 Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1

Результаты матчей

Палестино
Форталеза Сеара

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Палестино
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Палестино
 6 2 2 2 7 - 7 8
4.
Эстудиантес Мерида
 6 1 0 5 4 - 17 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Сан-Лоренсо
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Сан-Лоренсо
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 3 0 0 3 2 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Сесар Вальехо Yorleys Mena Palacios 3
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Палестино Maximiliano Salas 4
Депортес Толима Juan David Rios 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      52'
      Фарьяс Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Эмануэль Бритес получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Калебе сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Лукас Криспим бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Fernando Cornejo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палестино 1:2 Форталеза Сеара онлайн

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