Тур: 6.
1:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаFernando Cornejo I
0:1
20' ГолLucas Crispim
44' Желтая карточкаEmanuel Britez
52' Желтая карточкаФарьяс Агустин
55' Желтая карточкаРомеро Сильвио
66' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
0:2
74' ГолJuan Martin Lucero
1:2
76' ГолФарьяс Агустин
90' Желтая карточкаMaximiliano Salas
90'+7
Ход матча
20'
0:1
44'
52'
55'
65'
74'
76'
1:2
28
Dylan
Zuniga
19
Bryan
Vejar
4
Тити
22
Picachu
88
Саша
Лукас
27
Calebe
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
17 Ivan Roman
-
-
-
27 Martin Araya
-
-
24 Maicol Leon
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Romarinho3
-
20 Dudu V1
-
-
-
2 Tinga I
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Палестино
Форталеза Сеара
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарьяс Агустин
|2
|0.33
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.33
|Misael Davila
|1
|0.17
|Bruno Barticciotto
|1
|0.17
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|2
|0.33
|Juan Martin Lucero
|2
|0.33
|Почеттино Томас
|2
|0.33
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.33
|Picachu
|2 (2)
|0.33
|Jose Welison
|1
|0.17
|Lucas Crispim
|1
|0.17
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.17
|Moises Vieira
|1
|0.17
|Calebe
|1
|0.17
Карточки
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Salas
|4
|0
|Фарьяс Агустин
|2
|1
|Benjamin Rojas
|3
|0
|Jonathan Benitez1
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Misael Davila
|1
|0
|Bryan Vejar
|1
|0
|Ariel Martinez I
|1
|0
|Fernando Cornejo I
|1
|0
|Bruno Barticciotto
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Результаты матчей
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
12
Палестино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
20%
61-75
1
17%
7
47%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палестино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палестино - Сантьяго Монинг 5:4 Сан-Лоренсо - Палестино 0:0 Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Палестино - О'Хиггинз 0:1
Курико Юнидо - Палестино 0:1 Эвертон Де Вина - Палестино 2:2 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Коло-Коло - Палестино 3:1 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Палестино - Кобресал 1:5 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Палестино - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Палестино 2:0 Кобресал - Палестино 0:1 Палестино - Уачипато 2:1 Универсидад Католика Чили - Палестино 5:2 Палестино - Унион Ла-Калера 1:1 Депортес Копьяпо - Палестино 1:3 Палестино - Универсидад де Чили 2:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1
Результаты матчей
Палестино
Форталеза Сеара
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Палестино
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
51
15
33
15
24
15
15
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Сесар Вальехо
|Yorleys Mena Palacios
|3
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Палестино
|Maximiliano Salas
|4
|Депортес Толима
|Juan David Rios
|4