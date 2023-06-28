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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Стронгест
0'
1:0
13' Гол
Альендро Родриго
37' Желтая карточка
Enrique Triverio
54' Желтая карточка
Урсино Лусиано
57' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
67' Желтая карточка
Alvaro Quiroga
2:0
90' Гол
Борха Мигель
90' Желтая карточка
Арраскайта Хайме
90'+6
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
24
Перес
Энцо
29
Альендро
Родриго
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
18
Бельтран
Лукас
13
Вискарра
Гильермо
7
Торрес
Сауль
22
Gonzalo
Castillo
5
Джузино
Эдриан
19
Carlos
Roca2
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
21
Eugenio
Isnaldo
23
Чура
Хейсон
11
Enrique
Triverio
10
Ортега
Микаэль
Ривер Плейт
4-2-3-1
Стронгест
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Стронгест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
3:1
КЛ
6:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
135

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 4 (1) 0.67
Альендро Родриго 2 0.33
Барко Эсекьель 2 (1) 0.33
Борха Мигель 1 0.17
Де ла Крус Николас 1 0.17
Солари Пабло 1 0.17
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 4 (1) 0.67
Gonzalo Castillo 1 0.17

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 2 1
Перес Энцо 3 0
Пирес Леандро 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Рондон Саломон 0 1
Борха Мигель 1 0
Альендро Родриго 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Парадела Хосе 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enrique Triverio 3 0
Урсино Лусиано 2 0
Alvaro Quiroga 2 0
Арраскайта Хайме 1 0
Carlos Roca2 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
4
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Стронгест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2
Стронгест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Насьональ Потоси - Стронгест 6:3 Стронгест - Спортинг Кристал 1:2 Стронгест - Вильстерман 1:0 Олвейс Реди - Стронгест 2:0
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Стронгест - Вака Диес 4:1 Либертад Гран Маморе - Стронгест 1:0 Стронгест - Гуабира 1:0 Стронгест - Аурора 2:2 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2

Результаты матчей

Ривер Плейт
Стронгест

Точный счет

2:0
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 6 3 1 2 10 - 6 10
2.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 11 10
3.
Спортинг Кристал
 6 2 2 2 8 - 10 8
4.
Стронгест
 6 2 0 4 5 - 7 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Флуминенсе
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Стронгест
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 5 - 6 4
2.
Флуминенсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 9 1
4.
Стронгест
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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