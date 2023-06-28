Тур: 6.
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолАльендро Родриго
37' Желтая карточкаEnrique Triverio
54' Желтая карточкаУрсино Лусиано
57' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
67' Желтая карточкаAlvaro Quiroga
2:0
90' ГолБорха Мигель
90' Желтая карточкаАрраскайта Хайме
90'+6
Ход матча
13'
1:0
37'
54'
67'
90'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
19
Carlos
Roca2
23
Чура
Хейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чура ХейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
20 Jhon Garcia
-
Главный тренер: Ricardo Formosinho
История личных встреч
Ривер Плейт
Стронгест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
3.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
135
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|4 (1)
|0.67
|Альендро Родриго
|2
|0.33
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.33
|Борха Мигель
|1
|0.17
|Де ла Крус Николас
|1
|0.17
|Солари Пабло
|1
|0.17
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enrique Triverio
|4 (1)
|0.67
|Gonzalo Castillo
|1
|0.17
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|2
|1
|Перес Энцо
|3
|0
|Пирес Леандро
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Рондон Саломон
|0
|1
|Борха Мигель
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enrique Triverio
|3
|0
|Урсино Лусиано
|2
|0
|Alvaro Quiroga
|2
|0
|Арраскайта Хайме
|1
|0
|Carlos Roca2
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
4
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Стронгест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармьенто - Ривер Плейт 0:2
Стронгест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Насьональ Потоси - Стронгест 6:3 Стронгест - Спортинг Кристал 1:2 Стронгест - Вильстерман 1:0 Олвейс Реди - Стронгест 2:0
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Стронгест - Вака Диес 4:1 Либертад Гран Маморе - Стронгест 1:0 Стронгест - Гуабира 1:0 Стронгест - Аурора 2:2 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Стронгест
Точный счет
2:0
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Стронгест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
15
15
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2