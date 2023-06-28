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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Атлетико Насьональ II
0:1
Конец матча
Патронато Парана
0'
11' Желтая карточка
Lucas Kruspzky
31' Желтая карточка
Солис Насарено
34' Желтая карточка
Jayder Asprilla
53' Желтая карточка
Jhon Duque
71' Желтая карточка
Enzo Diaz
0:1
81' Гол
Cristian Leandro Gonzalez
84' Желтая карточка
Matias Ruiz Diaz
88' Желтая карточка
Окампо Эдье
90' Желтая карточка
Martin Aruga
90' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
90' Красная карточка
Yeiler Goez
90'+9
23
Мьер
Кевин
32
Окампо
Эдье
16
Sergio
Mosquera
42
Девениш
Кристиан
4
Салазар
Андрес
5
Jhon
Duque
30
Jhon
Solis
31
Brahian
Palacios
13
Торрес
Хуан
II
11
Jader
Barbosa
37
Jayder
Asprilla
1
Julio
Salva
23
Matias
Ruiz
Diaz
13
Охеда
Серхио
29
Cristian
Leandro
Gonzalez
30
Lucas
Kruspzky
4
Lautaro
Geminiani
15
Fabio
Vazquez
28
Солис
Насарено
8
Damian
Arce
7
Juan
Esquivel
9
Enzo
Diaz
Атлетико Насьональ II
4-2-3-1
Патронато Парана
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Насьональ II
Патронато Парана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 1
Danovis Banguero 1 0.17
Девениш Кристиан 1 0.17
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Levato 2 0.33
Juan Esquivel 2 0.33
Охеда Серхио 1 0.17
Cristian Leandro Gonzalez 1 0.17

Карточки

Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhon Solis 1 1
Окампо Эдье 2 0
Сапата Кристиан 1 0
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Jarlan Barrera 1 0
Sergio Mosquera 1 0
Jhon Duque 1 0
Мьер Кевин 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Nelson Deossa 1 0
Салазар Андрес 1 0
Jayder Asprilla 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 3 0
Солис Насарено 3 0
Lautaro Geminiani 3 0
Alexander Sosa 3 0
Fabio Vazquez 2 0
Cristian Leandro Gonzalez 2 0
Matias Ruiz Diaz 2 0
Lucas Kruspzky 1 0
Jorge Valdez II 1 0
Enzo Diaz 1 0
Mateo Levato 1 0
Martin Aruga 1 0
Joel Ghiraldello 1 0
Juan Esquivel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Патронато Парана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Патронато Парана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
4
Атлетико Насьональ II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Патронато Парана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0
Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сан-Мартин Сан-Хуан - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Дефенсорес Юнидос 1:0 Патронато Парана - Альмиранте Браун 0:1 Гильермо Браун - Патронато Парана 0:0
Мелгар - Патронато Парана 5:0 Агропекуарио - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Альмагро 1:0 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Сан-Тельмо - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Темперлей 3:1 Сан-Мартин Тукуман - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Мелгар 4:1 Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
Патронато Парана

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Насьональ II
Патронато Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпия Асунсьон
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Атлетико Насьональ II
 6 3 1 2 8 - 8 10
3.
Патронато Парана
 6 2 0 4 6 - 11 6
4.
Мелгар
 6 1 1 4 9 - 13 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпия Асунсьон
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Мелгар
 3 1 1 1 6 - 2 4
3.
Атлетико Насьональ II
 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Патронато Парана
 3 1 0 2 5 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3 2 0 1 3 - 4 6
2.
Олимпия Асунсьон
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Патронато Парана
 3 1 0 2 1 - 6 3
4.
Мелгар
 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    УДАЛЕНИЕ! - Ейлер Гоэс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    93'
    Лаутаро Геминиани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Martin Aruga получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Окампо Эдье получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Matias Ruiz Diaz уходит с поля. Martin Aruga выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Matias Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Jayder Asprilla получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Солис Насарено получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Лукас Круспцки получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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