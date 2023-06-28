Тур: 6.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаLucas Kruspzky
31' Желтая карточкаСолис Насарено
34' Желтая карточкаJayder Asprilla
53' Желтая карточкаJhon Duque
71' Желтая карточкаEnzo Diaz
0:1
81' ГолCristian Leandro Gonzalez
84' Желтая карточкаMatias Ruiz Diaz
88' Желтая карточкаОкампо Эдье
90' Желтая карточкаMartin Aruga
90' Желтая карточкаLautaro Geminiani
90' Красная карточкаYeiler Goez
90'+9
Ход матча
11'
31'
34'
53'
71'
81'
84'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мьер
Кевин
32
Окампо
Эдье
30
Jhon
Solis
- Основной состав
-
23 Мьер КевинВратарь
-
32 Окампо ЭдьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jhon SolisПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Торрес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
-
-
-
-
22 Oscar Perea
-
28 Yair Mena
-
18 Yeiler Goez
-
-
14 Ewil Murillo
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
18 Martin Aruga
-
-
-
14 Brian Nievas
-
-
34 Mateo Levato
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Graciani
История личных встреч
Атлетико Насьональ II
Патронато Парана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|6 (2)
|1
|Danovis Banguero
|1
|0.17
|Девениш Кристиан
|1
|0.17
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Levato
|2
|0.33
|Juan Esquivel
|2
|0.33
|Охеда Серхио
|1
|0.17
|Cristian Leandro Gonzalez
|1
|0.17
Карточки
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhon Solis
|1
|1
|Окампо Эдье
|2
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Danovis Banguero
|1
|0
|Кандело Йерсон
|1
|0
|Jarlan Barrera
|1
|0
|Sergio Mosquera
|1
|0
|Jhon Duque
|1
|0
|Мьер Кевин
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Nelson Deossa
|1
|0
|Салазар Андрес
|1
|0
|Jayder Asprilla
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|3
|0
|Солис Насарено
|3
|0
|Lautaro Geminiani
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Fabio Vazquez
|2
|0
|Cristian Leandro Gonzalez
|2
|0
|Matias Ruiz Diaz
|2
|0
|Lucas Kruspzky
|1
|0
|Jorge Valdez II
|1
|0
|Enzo Diaz
|1
|0
|Mateo Levato
|1
|0
|Martin Aruga
|1
|0
|Joel Ghiraldello
|1
|0
|Juan Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Насьональ II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Патронато Парана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Патронато Парана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
4
Атлетико Насьональ II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Патронато Парана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
27%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0
Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Насьональ II - Унион Магдалена 2:0 Энвигадо - Атлетико Насьональ II 0:0 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сан-Мартин Сан-Хуан - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Дефенсорес Юнидос 1:0 Патронато Парана - Альмиранте Браун 0:1 Гильермо Браун - Патронато Парана 0:0
Мелгар - Патронато Парана 5:0 Агропекуарио - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Альмагро 1:0 Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Сан-Тельмо - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Темперлей 3:1 Сан-Мартин Тукуман - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Мелгар 4:1 Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2
Результаты матчей
Атлетико Насьональ II
Патронато Парана
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Насьональ II
Патронато Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
15
15
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2