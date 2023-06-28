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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Олимпия Асунсьон
4:1
Конец матча
Мелгар
0'
1:0
2' Пенальти
Сильва Алехандро
2:0
9' Гол
Guillermo Paiva
3:0
23' Гол
Guillermo Paiva
4:0
31' Гол
Кардосо Фернандо
4:1
54' Гол
Мартинес Томас
90'+1
1
Gaston
Oliveira
20
Sergio
Otalvaro
2
Luis
Zarate
15
Mateo
Gamarra
36
Facundo
Zavala
14
Кардосо
Фернандо
3
Сильва
Алехандро
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
7
Hugo
Fernandez
16
Guillermo
Paiva
21
Jorge
Cabezudo
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
17
Jean
Archimbaud
7
Cristian
Bordacahar
24
Walter
Tandazo
3
Орсан
Орасио
19
Paolo
Reyna
10
Мартинес
Томас
26
Kenji
Cabrera
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
Олимпия Асунсьон
4-4-2
Мелгар
3-4-3

История личных встреч

Олимпия Асунсьон
Мелгар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guillermo Paiva 4 0.67
Кардосо Фернандо 3 0.5
Diego Torres 2 0.33
Торрес Иван 1 0.17
Facundo Bruera 1 0.17
Mateo Gamarra 1 0.17
Сильва Алехандро 1 (1) 0.17
Мелгар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Томас 3 (1) 0.5
Bernardo Nicolas Cuesta 3 (1) 0.5
Иберико Луис 1 0.17
Cristian Bordacahar 1 0.17
Jhamir D'Arrigo 1 0.17

Карточки

Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Romero 1 1
Торрес Иван 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Diego Torres 1 0
Ортис Ричард 1 0
Саласар Виктор 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Facundo Zavala 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Luis Zarate 1 0
Мелгар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орсан Орасио 2 0
Alec Deneumostier 2 0
Sebastian Cavero 2 0
Галеано Леонель 1 0
Bernardo Nicolas Cuesta 1 0
Иберико Луис 1 0
Alexis Arias II 1 0
Cristian Bordacahar 1 0
Jean Archimbaud 1 0
Mariano Soso 1 0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мелгар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мелгар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
6
Олимпия Асунсьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мелгар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
4
31%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3
Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1
Мелгар
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мелгар - Депортива Тарма 4:0 Мелгар - Депортиво Бинасьональ 2:1 Мелгар - Патронато Парана 5:0 Мелгар - Сесар Вальехо 2:2
Карлос Мануччи - Мелгар 1:2 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Мелгар - Альянса Лима 2:1 Мелгар - Депортиво Гарсиласо 2:4 Мелгар - Спорт Бойз 2:0 Унион Комерсио - Мелгар 1:1 Патронато Парана - Мелгар 4:1 Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0

Результаты матчей

Олимпия Асунсьон
Мелгар

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Олимпия Асунсьон
Мелгар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпия Асунсьон
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Атлетико Насьональ II
 6 3 1 2 8 - 8 10
3.
Патронато Парана
 6 2 0 4 6 - 11 6
4.
Мелгар
 6 1 1 4 9 - 13 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпия Асунсьон
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Мелгар
 3 1 1 1 6 - 2 4
3.
Атлетико Насьональ II
 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Патронато Парана
 3 1 0 2 5 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 3 2 0 1 3 - 4 6
2.
Олимпия Асунсьон
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Патронато Парана
 3 1 0 2 1 - 6 3
4.
Мелгар
 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • 46'
    Mateo Gamarra уходит с поля. Алькарас Антолин выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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