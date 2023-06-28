Тур: 6.
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ПенальтиСильва Алехандро
2:0
9' ГолGuillermo Paiva
3:0
23' ГолGuillermo Paiva
4:0
31' ГолКардосо Фернандо
4:1
54' ГолМартинес Томас
90'+1
Ход матча
2'
1:0
9'
2:0
23'
3:0
31'
4:0
54'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Marcos
Gomez
11
Торрес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marcos GomezПолузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
35 Diego Torres
-
-
-
-
42 Alan Cano
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Paolo ReynaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
Главный тренер: Mariano Soso
История личных встреч
Олимпия Асунсьон
Мелгар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guillermo Paiva
|4
|0.67
|Кардосо Фернандо
|3
|0.5
|Diego Torres
|2
|0.33
|Торрес Иван
|1
|0.17
|Facundo Bruera
|1
|0.17
|Mateo Gamarra
|1
|0.17
|Сильва Алехандро
|1 (1)
|0.17
Мелгар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Томас
|3 (1)
|0.5
|Bernardo Nicolas Cuesta
|3 (1)
|0.5
|Иберико Луис
|1
|0.17
|Cristian Bordacahar
|1
|0.17
|Jhamir D'Arrigo
|1
|0.17
Карточки
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Romero
|1
|1
|Торрес Иван
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Diego Torres
|1
|0
|Ортис Ричард
|1
|0
|Саласар Виктор
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Мелгар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орсан Орасио
|2
|0
|Alec Deneumostier
|2
|0
|Sebastian Cavero
|2
|0
|Галеано Леонель
|1
|0
|Bernardo Nicolas Cuesta
|1
|0
|Иберико Луис
|1
|0
|Alexis Arias II
|1
|0
|Cristian Bordacahar
|1
|0
|Jean Archimbaud
|1
|0
|Mariano Soso
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мелгар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мелгар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
6
Олимпия Асунсьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мелгар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
4
31%
2
22%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Асунсьон - Ресистенсия 4:1 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Гуарани Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:3
Патронато Парана - Олимпия Асунсьон 0:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1
Мелгар
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мелгар - Депортива Тарма 4:0 Мелгар - Депортиво Бинасьональ 2:1 Мелгар - Патронато Парана 5:0 Мелгар - Сесар Вальехо 2:2
Карлос Мануччи - Мелгар 1:2 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Мелгар - Альянса Лима 2:1 Мелгар - Депортиво Гарсиласо 2:4 Мелгар - Спорт Бойз 2:0 Унион Комерсио - Мелгар 1:1 Патронато Парана - Мелгар 4:1 Мелгар - Академия Кантолао 5:0 Альянса Атлетико - Мелгар 3:3 Атлетико Насьональ II - Мелгар 3:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Спорт Уанкайо - Мелгар 1:1 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Мелгар - Куско ФК 1:1 Депортива Тарма - Мелгар 0:0 Универсидад Кахамарка - Мелгар 0:0
Результаты матчей
Олимпия Асунсьон
Мелгар
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Олимпия Асунсьон
Мелгар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
15
15
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2