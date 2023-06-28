Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолКано Херман
26' Желтая карточкаЛойола Нильсон
28' Желтая карточкаКастильо Хесус
1:1
37' ГолBrenner1
56' Желтая карточкаХохберг Алехандро
60' Желтая карточкаSamuel VII
75' Желтая карточкаКано Херман
75' Желтая карточкаЙотун Йошимар
89' Желтая карточкаLeonardo Diaz
90'+6
Ход матча
22'
1:0
26'
28'
37'
1:1
60'
75'
75'
87'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
14
Ignacio2
9
Brenner1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 АланПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
99 LeleНападающий
-
37 ДжованниНападающий
-
-
22 Pedro Rangel
-
-
23 Guga3
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
12 Renato SolisВратарь
-
15 Лора КарлосЗащитник
-
14 Ignacio2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Brenner1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Juan SanchezЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tiago Nunes
История личных встреч
Флуминенсе
Спортинг Кристал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|6
|1
|Ариас Джон
|2
|0.33
|Vitor Mendes
|1
|0.17
|Huan Nino2
|1
|0.17
Спортинг Кристал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Washington Corozo
|2
|0.33
|Brenner1
|2
|0.33
|Йотун Йошимар
|1
|0.17
|Ignacio2
|1
|0.17
|Лора Карлос
|1
|0.17
|Joao Grimaldo
|1
|0.17
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Андре
|1
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Спортинг Кристал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Lutiger
|2
|1
|Кастильо Хесус
|3
|0
|Йотун Йошимар
|1
|1
|Gianfranco Chavez
|1
|1
|Претель Хесус
|2
|0
|Leonardo Diaz
|2
|0
|Хохберг Алехандро
|1
|0
|Washington Corozo
|1
|0
|Лойола Нильсон
|1
|0
|Мадрид Хоан
|1
|0
|Тавара Жеральд
|1
|0
|Brenner1
|1
|0
|Ignacio2
|1
|0
|Tiago Nunes
|1
|0
|Adrian Ascues
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
2
Флуминенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0
Спортинг Кристал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Академия Кантолао - Спортинг Кристал 0:2 Альянса Атлетико - Спортинг Кристал 0:0 Стронгест - Спортинг Кристал 1:2 Спортинг Кристал - Сенсьяно 4:2
Спорт Уанкайо - Спортинг Кристал 1:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Спортинг Кристал - Куско ФК 3:2 Депортиво Бинасьональ - Спортинг Кристал 0:1 Унион Комерсио - Спортинг Кристал 1:6 Универсидад Кахамарка - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0
Результаты матчей
Флуминенсе
Спортинг Кристал
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Спортинг Кристал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
24
15
15
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2