  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Спортинг Кристал
0'
1:0
22' Гол
Кано Херман
26' Желтая карточка
Лойола Нильсон
28' Желтая карточка
Кастильо Хесус
1:1
37' Гол
Brenner1
56' Желтая карточка
Хохберг Алехандро
60' Желтая карточка
Samuel VII
75' Желтая карточка
Кано Херман
75' Желтая карточка
Йотун Йошимар
89' Желтая карточка
Leonardo Diaz
90'+6
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
45
Vinicius
Lima
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
12
Renato
Solis
15
Лора
Карлос
14
Ignacio2
5
Rafael
Lutiger
29
Лойола
Нильсон
16
Кастильо
Хесус
6
Претель
Хесус
19
Йотун
Йошимар
20
Joao
Grimaldo
9
Brenner1
10
Хохберг
Алехандро
Флуминенсе
4-2-3-1
Спортинг Кристал
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Спортинг Кристал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 1
Ариас Джон 2 0.33
Vitor Mendes 1 0.17
Huan Nino2 1 0.17
Спортинг Кристал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Washington Corozo 2 0.33
Brenner1 2 0.33
Йотун Йошимар 1 0.17
Ignacio2 1 0.17
Лора Карлос 1 0.17
Joao Grimaldo 1 0.17

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Кано Херман 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Андре 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Марсело Виера 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Samuel VII 1 0
Vinicius Lima 1 0
Ариас Джон 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Huan Nino2 1 0
Спортинг Кристал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Lutiger 2 1
Кастильо Хесус 3 0
Йотун Йошимар 1 1
Gianfranco Chavez 1 1
Претель Хесус 2 0
Leonardo Diaz 2 0
Хохберг Алехандро 1 0
Washington Corozo 1 0
Лойола Нильсон 1 0
Мадрид Хоан 1 0
Тавара Жеральд 1 0
Brenner1 1 0
Ignacio2 1 0
Tiago Nunes 1 0
Adrian Ascues 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
2
Флуминенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Спортинг Кристал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0
Спортинг Кристал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Академия Кантолао - Спортинг Кристал 0:2 Альянса Атлетико - Спортинг Кристал 0:0 Стронгест - Спортинг Кристал 1:2 Спортинг Кристал - Сенсьяно 4:2
Спорт Уанкайо - Спортинг Кристал 1:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Спортинг Кристал - Куско ФК 3:2 Депортиво Бинасьональ - Спортинг Кристал 0:1 Унион Комерсио - Спортинг Кристал 1:6 Универсидад Кахамарка - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Стронгест 1:0 Спортинг Кристал - Сесар Вальехо 1:1 Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Спортинг Кристал - Спорт Бойз 1:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Депортиво Мунисипаль - Спортинг Кристал 1:1 Спортинг Кристал - Академия Кантолао 2:0 Спортинг Кристал - Атлетико Грау 2:1 Спортинг Кристал - Уракан 1:0

Результаты матчей

Флуминенсе
Спортинг Кристал

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Спортинг Кристал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 6 3 1 2 10 - 6 10
2.
Ривер Плейт
 6 3 1 2 11 - 11 10
3.
Спортинг Кристал
 6 2 2 2 8 - 10 8
4.
Стронгест
 6 2 0 4 5 - 7 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Флуминенсе
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Стронгест
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 5 - 6 4
2.
Флуминенсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Ривер Плейт
 3 0 1 2 3 - 9 1
4.
Стронгест
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Хохберг Алехандро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Brenner бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Кастильо Хесус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Лойола Нильсон получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Кено сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флуминенсе 1:1 Спортинг Кристал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     