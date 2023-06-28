Тур: 6.
0'
23' Красная карточкаBrian Leizza
62' Желтая карточкаРетеги Матео
1:0
72' ГолЖуан Бланко
2:0
90' ГолWellington Rato
90'+5
Ход матча
23'
62'
72'
1:0
90'
2:0
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
29
Pablo
Maia
32
Пауло
Маркос
22
David
VI
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пауло МаркосНападающий
-
22 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
- Нападающий
-
34 Rai Ramos
-
-
-
36 Patryck
-
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
Главный тренер: Juan Sara
История личных встреч
Сан-Паулу
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Caio Paulista
|2
|0.33
|Wellington Rato
|2
|0.33
|Эрисон
|2
|0.33
|Пауло Маркос
|1
|0.17
|Жуан Бланко
|1
|0.17
|Кальери Хонатан
|1
|0.17
|David VI
|1
|0.17
|Alisson II
|1
|0.17
|Лусиано Невес
|1
|0.17
|Michel Araujo
|1
|0.17
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меносси Лукас
|1
|0.17
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.17
|Lucas Blondel
|1
|0.17
|Blas Armoa
|1
|0.17
|Колидио Факундо
|1
|0.17
|Tomas Badaloni
|1
|0.17
|Ретеги Матео
|1 (1)
|0.17
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|3
|0
|Кастро Алексис
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Brian Leizza
|0
|1
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 2:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Тигре
Точный счет
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
33
15
15
15
15
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 0
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Сесар Вальехо
|Yorleys Mena Palacios
|3
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Палестино
|Maximiliano Salas
|4
|Депортес Толима
|Juan David Rios
|4