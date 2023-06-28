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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Сан-Паулу
2:0
Конец матча
Тигре
0'
23' Красная карточка
Brian Leizza
62' Желтая карточка
Ретеги Матео
1:0
72' Гол
Жуан Бланко
2:0
90' Гол
Wellington Rato
90'+5
23
Рафаэл
Пирес
45
Nathan
Mendes
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
21
Мендес
Джегсон
20
Невес
Габриэль
10
Лусиано
Невес
32
Пауло
Маркос
22
David
VI
23
Gonzalo
Marinelli
30
Brian
Leizza
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
24
Martin
Garay
13
Lautaro
Montoya
27
Cristian
Zabala
15
Agustin
Cardozo
28
Молинас
Аарон
11
Колидио
Факундо
32
Ретеги
Матео
Сан-Паулу
Тигре

История личных встреч

Сан-Паулу
Тигре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Caio Paulista 2 0.33
Wellington Rato 2 0.33
Эрисон 2 0.33
Пауло Маркос 1 0.17
Жуан Бланко 1 0.17
Кальери Хонатан 1 0.17
David VI 1 0.17
Alisson II 1 0.17
Лусиано Невес 1 0.17
Michel Araujo 1 0.17
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меносси Лукас 1 0.17
Brian Abel Luciatti 1 0.17
Lucas Blondel 1 0.17
Blas Armoa 1 0.17
Колидио Факундо 1 0.17
Tomas Badaloni 1 0.17
Ретеги Матео 1 (1) 0.17

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 1 0
David VI 1 0
Alisson II 1 0
Caio Paulista 1 0
Alan Franco1 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Pablo Maia 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 3 0
Кастро Алексис 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Brian Leizza 0 1
Sebastian Prieto 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Ретеги Матео 1 0
Martin Garay 1 0
Cristian Zabala 1 0
Молинас Аарон 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2
Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
4
44%
2
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 2:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Тигре

Точный счет

2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 6 5 1 0 13 - 0 16
2.
Тигре
 6 3 1 2 7 - 6 10
3.
Депортес Толима
 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 6 0 0 6 2 - 14 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Депортес Толима
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Сесар Вальехо Yorleys Mena Palacios 3
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Палестино Maximiliano Salas 4
Депортес Толима Juan David Rios 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Pablo Maia уходит с поля. Rodrigo Huendra выходит вместо него
    • 23'
      УДАЛЕНИЕ! - Brian Leizza увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 2:0 Тигре онлайн

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