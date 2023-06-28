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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Гватемала
FIFA #116
1:0
Второй тайм: 54'
Куба
FIFA #165
0'
31' Желтая карточка
Парадела Луис
44' Желтая карточка
Nicolas Samayoa
0:0
45' Не забитый пенальти
Darwin Lom
1:0
48' Гол
Darwin Lom

Ход матча

11'
Darwin Lom
Рубин Рубио
 
31'
 
Парадела Луис
44'
Nicolas Samayoa
 
45'
Darwin Lom
0:0
48'
Darwin Lom
1:0
Прогнозы 115
Гватемала 69.6% (80)
X 13.9% (16)
Куба 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гватемала
Ничья
Куба
3.85
6.30
8.37
Все Коэффициенты
1
Ахен
Николас
7
Эррера
Аарон
4
Jose
Pinto
Samayoa
3
Nicolas
Samayoa
2
Jose
Ardon
17
Oscar
Castellanos
8
Саравия
Родриго
18
Мендес-Лейнг
Натаниэл
13
Alejandro
Galindo
II
6
Carlos
Mejia
II
9
Рубин
Рубио
12
Raiko
Arozarena
5
Dariel
Morejon
2
Modesto
Mendez
6
Пиедра
Йосел
13
Корралес
Хорхе
15
Yunior
Perez
14
Neisser
Herve
23
Парадела
Луис
10
Эрнандес
Аричель
7
William
Venta
Akre
20
Aldair
Ruiz
Гватемала
4-2-3-1
Куба
4-2-3-1

История личных встреч

Гватемала
Куба

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ЧМКК1ЙР
1:0
ТМС
1:0
ТМС
3:0
ЗКК
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
4:1

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.86
0.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
315

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Гватемала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Samayoa 1 0
Куба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парадела Луис 1 0

Результаты последних матчей

Гватемала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0
Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1 Гватемала - Куба 1:0 Сальвадор - Гватемала 0:2
Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0 Куба - Гваделупа 1:0 Барбадос - Куба 0:1
Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2 Гватемала - Куба 1:0 Куба - США 0:4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гватемала
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гваделупа
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Куба
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Гваделупа Амброз Тьерри 1
Мексика Чавес Луис 1
Мексика Пинеда Орбелин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Канада Витория Стивен 1
Гондурас Luis Vega 1
Канада Каваллини Лукас 1
Панама Годой Анибал 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Darwin Lom бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    51'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Darwin Lom пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    44'
    Nicolas Samayoa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Парадела Луис получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Рубин Рубио уходит с поля. Darwin Lom выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 40% пользователей.
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Прогнозы 115
Гватемала 69.6% (80)
X 13.9% (16)
Куба 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гватемала
Ничья
Куба
3.85
6.30
8.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гватемала 1:0 Куба онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гватемала 1:0 Куба

Исход игры
Гватемала
69.6% (80)
Ничья
13.9% (16)
Куба
16.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
45.54% (51)
Нет
54.46% (61)
Популярный счёт
1:0 Гватемала
40% (46)
2:1 Гватемала
17.4% (20)
1:1 Ничья
13% (15)
1:2 Куба
10.4% (12)
2:0 Гватемала
8.7% (10)
0:1 Куба
3.5% (4)
3:1 Гватемала
1.7% (2)
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