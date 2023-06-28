Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
0'
31' Желтая карточкаПарадела Луис
44' Желтая карточкаNicolas Samayoa
0:0
45' Не забитый пенальтиDarwin Lom
1:0
48' ГолDarwin Lom
Ход матча
31'
44'
45'
0:0
48'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Yunior
Perez
20
Aldair
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Моралес ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
14 Darwin Lom
-
21 Fredy Perez
-
-
Главный тренер: Тена Луис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Yunior PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aldair RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Диас ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
4 Cavafe
-
-
-
Главный тренер: Pablo Elier Sanchez
История личных встреч
Гватемала
Куба
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.2
Среднее время на гол
60
450
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.86
0.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
315
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Гватемала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Samayoa
|1
|0
Куба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парадела Луис
|1
|0
Результаты последних матчей
Гватемала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0
Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1 Гватемала - Куба 1:0 Сальвадор - Гватемала 0:2
Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0 Куба - Гваделупа 1:0 Барбадос - Куба 0:1
Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2 Гватемала - Куба 1:0 Куба - США 0:4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
|Гваделупа
|Амброз Тьерри
|1
|Мексика
|Чавес Луис
|1
|Мексика
|Пинеда Орбелин
|1
|Мартиника
|Ривьерес Жонатан
|1
|Канада
|Витория Стивен
|1
|Гондурас
|Luis Vega
|1
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
|Панама
|Годой Анибал
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гватемала 1:0 Куба
Исход игры
Гватемала
69.6% (80)
Ничья
13.9% (16)
Куба
16.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
45.54% (51)
Нет
54.46% (61)
Популярный счёт
1:0 Гватемала
40% (46)
2:1 Гватемала
17.4% (20)
1:1 Ничья
13% (15)
1:2 Куба
10.4% (12)
2:0 Гватемала
8.7% (10)
0:1 Куба
3.5% (4)
3:1 Гватемала
1.7% (2)
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