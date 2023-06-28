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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Гватемала
FIFA #116
1:0
Конец матча
Куба
FIFA #165
0'
31' Желтая карточка
Парадела Луис
44' Желтая карточка
Nicolas Samayoa
0:0
45' Не забитый пенальти
Darwin Lom
1:0
48' Гол
Darwin Lom
56' Желтая карточка
Yunior Perez
65' Желтая карточка
Эрнандес Аричель
75' Желтая карточка
Jose Ardon
78' Желтая карточка
Саравия Родриго
85' Желтая карточка
Пиедра Йосел
90' Желтая карточка
Cavafe
90'+10

Ход матча

11'
Darwin Lom
Рубин Рубио
 
31'
 
Парадела Луис
44'
Nicolas Samayoa
 
45'
Darwin Lom
0:0
48'
Darwin Lom
1:0
56'
 
Yunior Perez
57'
 
Yasniel Matos
William Venta Akre
57'
 
Cavafe
Neisser Herve
65'
 
Эрнандес Аричель
68'
 
Рейес Майкель
Aldair Ruiz
71'
Эстебан Гарсия
Мендес-Лейнг Натаниэл
 
71'
Cesar Archila
Carlos Mejia II
 
75'
Jose Ardon
 
77'
Marlon Sequen
Oscar Castellanos
 
77'
Pedro Altan
Alejandro Galindo II
 
78'
Саравия Родриго
 
78'
 
Диас Даниэль
Эрнандес Аричель
79'
 
Eduardo Hernandez
Dariel Morejon
85'
 
Пиедра Йосел
90'
 
Cavafe
Прогнозы 115
Гватемала 69.6% (80)
X 13.9% (16)
Куба 16.5% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ахен
Николас
7
Эррера
Аарон
4
Jose
Pinto
Samayoa
3
Nicolas
Samayoa
2
Jose
Ardon
17
Oscar
Castellanos
8
Саравия
Родриго
18
Мендес-Лейнг
Натаниэл
13
Alejandro
Galindo
II
6
Carlos
Mejia
II
9
Рубин
Рубио
12
Raiko
Arozarena
5
Dariel
Morejon
2
Modesto
Mendez
6
Пиедра
Йосел
13
Корралес
Хорхе
15
Yunior
Perez
14
Neisser
Herve
23
Парадела
Луис
10
Эрнандес
Аричель
7
William
Venta
Akre
20
Aldair
Ruiz
Гватемала
4-2-3-1
Куба
4-2-3-1

История личных встреч

Гватемала
Куба

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ЧМКК1ЙР
1:0
ТМС
1:0
ТМС
3:0
ЗКК
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
4:1

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.86
0.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
315

Бомбардиры внутри турнира

Гватемала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darwin Lom 1 1
Куба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гватемала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 1 0
Nicolas Samayoa 1 0
Jose Ardon 1 0
Куба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиедра Йосел 1 0
Эрнандес Аричель 1 0
Парадела Луис 1 0
Cavafe 1 0
Yunior Perez 1 0

Результаты матчей

Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Куба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гватемала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0
Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1 Гватемала - Куба 1:0 Сальвадор - Гватемала 0:2
Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0 Куба - Гваделупа 1:0 Барбадос - Куба 0:1
Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2 Гватемала - Куба 1:0 Куба - США 0:4

Результаты матчей

Гватемала
Куба

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гватемала
Куба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гватемала
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Канада
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Гваделупа
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Куба
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Гваделупа Амброз Тьерри 1
Мексика Чавес Луис 1
Мексика Пинеда Орбелин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Канада Витория Стивен 1
Гондурас Luis Vega 1
Канада Каваллини Лукас 1
Панама Годой Анибал 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Cavafe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Пиедра Йосел получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Dariel Morejon уходит с поля. Eduardo Hernandez выходит вместо него
  • 78'
    Эрнандес Аричель уходит с поля. Daniel Diaz выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Саравия Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Alejandro Galindo уходит с поля. Pedro Altan выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Yunior Perez получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Мендес-Лейнг Натаниэл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Darwin Lom бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      51'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Darwin Lom пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      44'
      Nicolas Samayoa получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Парадела Луис получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Рубин Рубио уходит с поля. Darwin Lom выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Гватемала 69.6% (80)
    X 13.9% (16)
    Куба 16.5% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гватемала 1:0 Куба онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гватемала 1:0 Куба

    Исход игры
    Гватемала
    69.6% (80)
    Ничья
    13.9% (16)
    Куба
    16.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    45.54% (51)
    Нет
    54.46% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Гватемала
    40% (46)
    2:1 Гватемала
    17.4% (20)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    1:2 Куба
    10.4% (12)
    2:0 Гватемала
    8.7% (10)
    0:1 Куба
    3.5% (4)
    3:1 Гватемала
    1.7% (2)
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