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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Чжэцзян Профессионал
1:0
Первый тайм: 45+'
Мэйчжоу Хакка
0'
30' Желтая карточка
Wei Wang
35' Желтая карточка
Ximing Pan
1:0
36' Гол
Мушекви Няша
43' Желтая карточка
Xin Yue
43' Желтая карточка
Хунбо Инь

Ход матча

30'
 
Wei Wang
35'
 
Ximing Pan
36'
Мушекви Няша
(Н'Думбу Александр)
1:0
43'
Xin Yue
 
43'
 
Хунбо Инь

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.25
4.70
4.89
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
5
Haofan
Liu
4
Zheng'ao
Sun
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
9
Di
Gao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
7
Chugui
Ye
16
Чао-Шэн
Ян
12
Инь
Цуняо
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
ЛКПЭ
5:4
ЛКПЭ
0:1
КЛГП
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2
ПЛК
1:2
ПЛК
0:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 7 0.54
Di Gao 4 0.31
Куасси Жан 2 (1) 0.15
Андрияшевич Франко 2 0.15
Junsheng Yao 1 0.08
Zheng'ao Sun 1 0.08
Ulrich Ewolo 1 0.08
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 3 0.23
Chugui Ye 2 0.15
Дугалич Раде 2 0.15
Инь Цуняо 2 0.15
Liang Shi 1 0.08
Хунбо Инь 1 0.08
Ximing Pan 1 0.08
Zhechao Chen 1 0.08
Rodrigo Henrique 1 0.08
Yongjia Li 1 0.08
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 1
Лён Нок-Хан 2 1
Xin Yue 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Bo Zhao 2 0
Dongsheng Wang 2 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 4 0
Дугалич Раде 3 0
Liang Shi 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Chugui Ye 1 0
Weihui Rao 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

9
3
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мэйчжоу Хакка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
4
27%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
6
33%
4
27%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
1
7%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 13 5 8 0 16 - 10 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 0:0 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 0:0 13 3 5 5 15 - 21 14
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 13 2 7 4 11 - 13 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 2 3 8 15 - 22 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 1:2 13 2 2 9 12 - 19 8
16.
Далянь Ифан
 0:0 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 7 3 4 0 10 - 7 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 1:2 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 0:0 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Шицзячжуан
 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Ухань Три Таунс
 0:0 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 2:1 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 0:0 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 7 1 2 4 9 - 12 5
12.
Хэнань Цзянье
 0:0 6 0 3 3 4 - 7 3
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 0:0 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 1:2 7 0 1 6 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
  • Фол, нарушение
    46'
    Безумный фол. Xin Yue грубо играет против соперника. Пострадал Хунбо Инь
  • 45'
    Контроль мяча: Чжэцзян Профессионал: 59%, Мэйчжоу Хакка: 41%.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    43'
    Хунбо Инь грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    43'
    Xin Yue грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 43'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Xin Yue грубо играет против соперника. Пострадал Zhechao Chen
  • 42'
    Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чжэцзян Профессионал
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    2.25
    4.70
    4.89
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