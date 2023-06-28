Тур: 13. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Kun Ai
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
30' Желтая карточкаWei Wang
35' Желтая карточкаXiming Pan
1:0
36' ГолМушекви Няша
43' Желтая карточкаXin Yue
43' Желтая карточкаХунбо Инь
Ход матча
30'
35'
36'
43'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
9
Di
Gao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
16
Чао-Шэн
Ян
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Jinfeng Lai
-
26 Jie Yin
-
-
21 Shengpan Ji
-
-
23 Yuhang Wu
-
-
15 Haoxiang Jin
-
31 Bin Gu
-
16 Shengxin Bao
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
38 Yongjia Li
-
29 Tze-Nam Yue
-
-
37 Guokang Chen
-
-
36 Sijie Zhang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|7
|0.54
|Di Gao
|4
|0.31
|Куасси Жан
|2 (1)
|0.15
|Андрияшевич Франко
|2
|0.15
|Junsheng Yao
|1
|0.08
|Zheng'ao Sun
|1
|0.08
|Ulrich Ewolo
|1
|0.08
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|3
|0.23
|Chugui Ye
|2
|0.15
|Дугалич Раде
|2
|0.15
|Инь Цуняо
|2
|0.15
|Liang Shi
|1
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.08
|Ximing Pan
|1
|0.08
|Zhechao Chen
|1
|0.08
|Rodrigo Henrique
|1
|0.08
|Yongjia Li
|1
|0.08
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Xin Yue
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Dongsheng Wang
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|4
|0
|Дугалич Раде
|3
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
5
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мэйчжоу Хакка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
9
3
Чжэцзян Профессионал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мэйчжоу Хакка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
4
27%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
6
33%
4
27%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
1
7%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|15 - 7
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|2:1
|13
|5
|8
|0
|16 - 10
|23
|5.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|6.
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|8.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|19 - 13
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|11.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|11 - 13
|13
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|13.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|15 - 22
|9
|14.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|15.
|1:2
|13
|2
|2
|9
|12 - 19
|8
|16.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|2:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|2:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3