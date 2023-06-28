Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чжэцзян Профессионал будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с левой ноги!

35' Ximing Pan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Косович Небойша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Dongsheng Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Wei Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Chugui Ye навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Bo Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Оооо... вот это был удар! Куасси Жан должен был забить с этой позиции.

6' Куасси Жан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Zheng'ao Sun нанес удар головой, но Quanbo Guo спокойно отбил мяч.

5' Jin Cheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Чжэцзян Профессионал совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хунбо Инь навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру