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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Чжэцзян Профессионал
3:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
30' Желтая карточка
Wei Wang
34' Желтая карточка
Ximing Pan
1:0
35' Гол
Мушекви Няша
43' Желтая карточка
Xin Yue
43' Желтая карточка
Хунбо Инь
55' Желтая карточка
Дугалич Раде
2:0
69' Гол
Куасси Жан
72' Желтая карточка
Junjian Liao
3:0
81' Гол
Мушекви Няша
90' Желтая карточка
Yihu Yang
90'+6

Ход матча

30'
 
Wei Wang
34'
 
Ximing Pan
35'
Мушекви Няша
(Н'Думбу Александр)
1:0
43'
Xin Yue
 
43'
 
Хунбо Инь
46'
 
Junjian Liao
Ximing Pan
46'
 
Tze-Nam Yue
Wei Wang
55'
 
Дугалич Раде
56'
 
Yongjia Li
Liang Shi
57'
Лён Нок-Хан
Haofan Liu
 
66'
Bin Gu
Di Gao
 
67'
 
Yihu Yang
Чао-Шэн Ян
69'
Куасси Жан
(Bin Gu)
2:0
72'
 
Junjian Liao
73'
Ulrich Ewolo
Куасси Жан
 
73'
Junsheng Yao
Jin Cheng
 
73'
Haoxiang Jin
Dongsheng Wang
 
77'
 
Junjie Wen
Хунбо Инь
81'
Мушекви Няша
3:0
90'
 
Yihu Yang

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 353 Количество передач 377
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
20
Dongsheng
Wang
5
Haofan
Liu
4
Zheng'ao
Sun
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
8
Н'Думбу
Александр
9
Di
Gao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
7
Chugui
Ye
16
Чао-Шэн
Ян
12
Инь
Цуняо
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
ЛКПЭ
5:4
ЛКПЭ
0:1
КЛГП
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2
ПЛК
1:2
ПЛК
0:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
62

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 8 0.62
Di Gao 4 0.31
Куасси Жан 3 (1) 0.23
Андрияшевич Франко 2 0.15
Junsheng Yao 1 0.08
Zheng'ao Sun 1 0.08
Ulrich Ewolo 1 0.08
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Xin Yue 0 0
Н'Думбу Александр 0 0
Yu Dong 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 3 0.23
Chugui Ye 2 0.15
Дугалич Раде 2 0.15
Инь Цуняо 2 0.15
Liang Shi 1 0.08
Хунбо Инь 1 0.08
Ximing Pan 1 0.08
Zhechao Chen 1 0.08
Rodrigo Henrique 1 0.08
Yongjia Li 1 0.08
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 4 1
Лён Нок-Хан 2 1
Xin Yue 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Bo Zhao 2 0
Dongsheng Wang 2 0
Di Gao 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Haoxiang Jin 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 4 0
Ximing Pan 4 0
Junjian Liao 3 0
Liang Shi 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yihu Yang 1 0
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Chugui Ye 1 0
Weihui Rao 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

9
3
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
5%
4
27%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
1
7%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

0:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
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