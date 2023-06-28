Тур: 13. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Kun Ai
3:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаWei Wang
34' Желтая карточкаXiming Pan
1:0
35' ГолМушекви Няша
43' Желтая карточкаXin Yue
43' Желтая карточкаХунбо Инь
55' Желтая карточкаДугалич Раде
2:0
69' ГолКуасси Жан
72' Желтая карточкаJunjian Liao
3:0
81' ГолМушекви Няша
90' Желтая карточкаYihu Yang
90'+6
Ход матча
30'
34'
35'
43'
43'
46'
55'
56'
67'
69'
2:0
72'
77'
81'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
353 Количество передач 377
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
9
Di
Gao
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
30
Мушекви
Няша
26
Го
Цюаньбо
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
16
Чао-Шэн
Ян
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Jinfeng Lai
-
26 Jie Yin
-
-
21 Shengpan Ji
-
-
23 Yuhang Wu
-
-
15 Haoxiang Jin
-
31 Bin Gu
-
16 Shengxin Bao
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
38 Yongjia Li
-
29 Tze-Nam Yue
-
-
37 Guokang Chen
-
-
36 Sijie Zhang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
62
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|8
|0.62
|Di Gao
|4
|0.31
|Куасси Жан
|3 (1)
|0.23
|Андрияшевич Франко
|2
|0.15
|Junsheng Yao
|1
|0.08
|Zheng'ao Sun
|1
|0.08
|Ulrich Ewolo
|1
|0.08
|Tixiang Li
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Н'Думбу Александр
|0
|0
|Yu Dong
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|3
|0.23
|Chugui Ye
|2
|0.15
|Дугалич Раде
|2
|0.15
|Инь Цуняо
|2
|0.15
|Liang Shi
|1
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.08
|Ximing Pan
|1
|0.08
|Zhechao Chen
|1
|0.08
|Rodrigo Henrique
|1
|0.08
|Yongjia Li
|1
|0.08
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yu Dong
|4
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Xin Yue
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Dongsheng Wang
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Haoxiang Jin
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|4
|0
|Ximing Pan
|4
|0
|Junjian Liao
|3
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Chugui Ye
|1
|0
|Weihui Rao
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мэйчжоу Хакка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
5
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Мэйчжоу Хакка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
9
3
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
5
36%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
5%
4
27%
1-15
5
24%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
6
29%
4
27%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
1
7%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
3
18%
5
21%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сычуань Цзюнью - Чжэцзян Профессионал 1:4 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
0:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
76
49
310
112
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|8 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|7 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3