Тур: 13. Стадион: Cangzhou Stadium. Главный судья: Memetjan Ahmat
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
16
Kaimu
Zheng
13
Qinhan
Sun
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
17
Пина
Томас
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Защитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
25 Yue Zhang
-
27 Fuyu Ma
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
22 Wei Wu
-
24 Youzu He
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
13 Пень Пень
-
14 Tianyu Gao
-
-
-
-
27 Ziyi Niu
-
-
12 Minjie Yang
-
26 Jiahui Liu
-
16 Dilemet Tudi
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
120
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|4 (2)
|0.31
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.31
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0.15
|Шкорич Миле
|2
|0.15
|Peng Wang III
|2
|0.15
|Жуков Георгий
|1
|0.08
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|6 (1)
|0.46
|Boyuan Feng
|2
|0.15
|Пина Томас
|1
|0.08
|Zichang Huang
|1
|0.08
|Межеевски Адриан
|1
|0.08
|Tianyu Gao
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|4
|0
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Chuangyi Lin
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|2
|1
|Чович Неманья
|3
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Songyi Li
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
4
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
6
7
Шицзячжуан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хэнань Цзянье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
4
33%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1
Результаты матчей
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
48
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|15 - 7
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|2:1
|13
|5
|8
|0
|16 - 10
|23
|5.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|6.
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|8.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|19 - 13
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|11.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|11 - 13
|13
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|13.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|15 - 22
|9
|14.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|15.
|1:2
|13
|2
|2
|9
|12 - 19
|8
|16.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|2:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|2:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3