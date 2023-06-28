  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 45+'
Хэнань Цзянье
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Хэнань Цзянье
2.59
3.44
3.70
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
2
Peng
Li
16
Kaimu
Zheng
15
Peng
Wang
III
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
19
Жуков
Георгий
8
Chuangyi
Lin
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
10
Межеевски
Адриан
17
Пина
Томас
24
Songyi
Li
29
Yihao
Zhong
20
Чович
Неманья
9
Boyuan
Feng
Шицзячжуан
5-4-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Шицзячжуан
Хэнань Цзянье

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
120

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 4 (2) 0.31
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.31
Овусу-Секьере Деабеас 2 0.15
Шкорич Миле 2 0.15
Peng Wang III 2 0.15
Жуков Георгий 1 0.08
Chuangyi Lin 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 6 (1) 0.46
Boyuan Feng 2 0.15
Пина Томас 1 0.08
Zichang Huang 1 0.08
Межеевски Адриан 1 0.08
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 4 0
Peng Wang III 3 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Chuangyi Lin 2 0
Yun Yang 2 0
Puliang Shao 2 0
Honglue Zhao 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 2 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 2 0
Songyi Li 2 0
Xin Luo 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хэнань Цзянье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4
Шицзячжуан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

6
7
Шицзячжуан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хэнань Цзянье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
4
33%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1

Результаты матчей

Шицзячжуан
Хэнань Цзянье

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 13 5 8 0 16 - 10 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 0:0 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 0:0 13 3 5 5 15 - 21 14
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 13 2 7 4 11 - 13 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 2 3 8 15 - 22 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 1:2 13 2 2 9 12 - 19 8
16.
Далянь Ифан
 0:0 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 7 3 4 0 10 - 7 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 1:2 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 0:0 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Шицзячжуан
 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Ухань Три Таунс
 0:0 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 2:1 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 0:0 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 7 1 2 4 9 - 12 5
12.
Хэнань Цзянье
 0:0 6 0 3 3 4 - 7 3
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 0:0 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 1:2 7 0 1 6 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cangzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шицзячжуан
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    2.59
    3.44
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шицзячжуан 0:0 Хэнань Цзянье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шицзячжуан
    Хэнань Цзянье
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     