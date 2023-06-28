Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игрок из команды Хэнань Цзянье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Dong Han наказан за толчок Shihao Piao

87' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Рефери не любит споров - именно за это Peng Wang сейчас получил желтую

79' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Тактическая замена. Yihao Zhong уходит с поля и его заменяет Dong Han

78' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Г О О О О Л - Чович Неманья первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

75' Чович Неманья нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

74' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

73' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Dilmurat Mawlanyaz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

70' Tianyu Gao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Цао Гу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Chuangyi Lin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Xin Luo совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Songyi Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

60' Qinhan Sun выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Xin Luo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Chuangyi Lin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи

50' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.