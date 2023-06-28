Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, красивый был бы гол! Nemanja Bosancic пробил с лета в перекладину!

Nemanja Bosancic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Qianglong Tao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Xianjun Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Женао Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Cesar Manzoki получил травму и заменен. Yin Shang выходит на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Qianglong Tao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Матч возобновлен

31' Cesar Manzoki на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Ademilson оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Чао Хэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ademilson нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Якубу Абдул-Азиз нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

16' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Цонев Борислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Цонев Борислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

5' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Чао Хэ не смог попасть в створ ударом издали

4' Qianglong Tao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Чао Хэ пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем

4' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.