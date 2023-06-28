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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Ухань Три Таунс
0:0
Конец матча
Далянь Ифан
0'
45' Желтая карточка
Станчу Николае
90' Желтая карточка
Yu Wang
90'+8

Ход матча

37'
 
Yin Shang
Cesar Manzoki
45'
Станчу Николае
 
46'
Давидсон
Сантос Уоллес
 
46'
Хан Жэнь
Qianglong Tao
 
71'
 
Zhu Ting
Zhenao Wang
76'
Xiaobin Zhang II
Dinghao Yan
 
84'
Jing Luo
Чао Хэ
 
90'
 
Yu Wang
90'
Zhang Hui
Ademilson
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 454 Количество передач 249
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
8
Dinghao
Yan
7
Ademilson
9
Якубу
Абдул-Азиз
29
Qianglong
Tao
30
Yan
Wu
19
Zhenao
Wang
6
Xianjun
Wang
14
Jiahui
Huang
18
Yupeng
He
35
Yu
Wang
31
Пен
Лю
10
Цонев
Борислав
40
Босанчич
Неманья
7
Линь
Лянмин
17
Cesar
Manzoki
Ухань Три Таунс
4-3-3
Далянь Ифан
4-2-3-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Далянь Ифан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2
С
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademilson 4 (1) 0.31
Qianglong Tao 3 0.23
Се Пэнфэй 2 0.15
Вэй Ши-Хао 2 0.15
Ханьвэнь Дэн 2 0.15
Якубу Абдул-Азиз 2 0.15
Давидсон 1 0.08
Dinghao Yan 1 0.08
Yang Li3 1 0.08
Станчу Николае 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 4 0.31
Ян Ксиангчуанг 3 0.23
Цонев Борислав 1 0.08
Линь Лянмин 1 0.08
Мамба Стрели 1 0.08
Yupeng He 0 0
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 4 0
Имин Лю 3 0
Гао Чжуньи 3 0
Dinghao Yan 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 3 0
Линь Лянмин 3 0
Zhenao Wang 3 0
Yupeng He 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Yu Wang 3 0
Yan Wu 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Далянь Ифан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Ухань Три Таунс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Далянь Ифан
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

13
7
Ухань Три Таунс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Далянь Ифан
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

17
10

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
36%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
11%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
7
39%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
22%
4
33%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Яньбянь Лонгдинг - Далянь Ифан 0:2 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Далянь Ифан

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    96'
    Yin Shang наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
  • 95'
    Тактическая замена. Ademilson уходит с поля и его заменяет Hui Zhang
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Желтая карточка
    92'
    Yu Wang получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    92'
    Yu Wang наказан за толчок Давидсон
  • 92'
    Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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