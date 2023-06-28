Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

85' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Yupeng He выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

78' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Yin Shang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хорошую попытку сделал Ademilson . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

61' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Yin Shang нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Цонев Борислав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Dinghao Yan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Далянь Ифан совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Далянь Ифан совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Станчу Николае навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Цонев Борислав пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

49' Yin Shang из команды Далянь Ифан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Якубу Абдул-Азиз нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.

46' Чао Хэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.