1:0
Перерыв
Ход матча
31'
1:0
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
216 Количество передач 215
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
33
Haijian
Wang
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
5
Sheng
Ma
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Полузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
18 Wei Zhang2
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
34 Long Qi
-
16 Zexiang Yang
-
35 Longhai He
-
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
5 Sheng MaЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
30 Xiangbin LiПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
2 Lai Wei
-
36 Zhongyi Qiu
-
-
3 Jie Wang
-
24 Junju Li
-
-
-
27 Wu Xu
-
21 Jiahao Wang
-
13 Ngai Hoi Li
-
Главный тренер: Qi Zhu
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Наньтун Чжиюнь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|5
|0.38
|Ханчао Ю
|3
|0.23
|Цао Юньдин
|1
|0.08
|Haoyang Xu
|1
|0.08
|Haijian Wang
|1
|0.08
|У Си
|1
|0.08
|Shenglong Jiang
|1
|0.08
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.08
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|4
|0.31
|Балде Ромарио
|2
|0.15
|Song Wang
|1
|0.08
|Морелатто Лукас
|1
|0.08
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Haoqian Zheng
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Брессан Матеус
|4
|0
|Балде Ромарио
|3
|0
|Кастильо Роман
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Kang Cao
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Haoqian Zheng
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
7
3
Шанхай Шеньхуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
10
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 100%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
11 раз 92%
3
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|15 - 7
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|2:1
|13
|5
|8
|0
|16 - 10
|23
|5.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|6.
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|8.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|19 - 13
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|11.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|11 - 13
|13
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|13.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|15 - 22
|9
|14.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|15.
|1:2
|13
|2
|2
|9
|12 - 19
|8
|16.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|2:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|2:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3