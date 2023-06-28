Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Миньян Ян не смог попасть в створ ударом издали

39' Морелатто Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хинг-Гловер Макарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Sheng Ma ослабляет давление, выбив мяч.

35' Sheng Ma успешно блокирует удар.

34' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Wei Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Sheng Ma из команды Наньтун Чжиюнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Ванг Сонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Xiangbin Li успешно блокирует удар.

15' Haijian Wang пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем

14' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Aidi Fulangxisi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.