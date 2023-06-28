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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
1:0
31' Гол
Shenglong Jiang
44' Желтая карточка
Haoyang Xu
52' Желтая карточка
Jiabao Wen
90' Желтая карточка
Hong Gui
90'+6

Ход матча

31'
Shenglong Jiang
(Тейшейра Жоау)
1:0
44'
Haoyang Xu
 
46'
Jiabao Wen
Aidi Fulang Xisi
 
52'
Jiabao Wen
 
63'
Yangyang Jin
Цао Юньдин
 
63'
Бассогог Кристиан
Тейшейра Жоау
 
66'
 
Hong Gui
Song Wang
73'
 
Haoqian Zheng
Xiangbin Li
79'
Zexiang Yang
Haoyang Xu
 
85'
Yougang Xu
Хинг-Гловер Макарио
 
90'
 
Zilei Jiang
Морелатто Лукас
90'
 
Ngai Hoi Li
Sheng Ma
90'
 
Kamiran Halimurat
Ming Yang Yang
90'
 
Hong Gui

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 363 Количество передач 474
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
2
Хинг-Гловер
Макарио
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
32
Aidi
Fulang
Xisi
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
28
Цао
Юньдин
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
5
Sheng
Ma
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
6
Ming
Yang
Yang
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
Шанхай Шеньхуа
4-3-3
Наньтун Чжиюнь
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Наньтун Чжиюнь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 5 0.38
Ханчао Ю 3 0.23
Shenglong Jiang 2 0.15
Цао Юньдин 1 0.08
Haoyang Xu 1 0.08
Haijian Wang 1 0.08
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.08
У Си 1 0.08
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 4 0.31
Балде Ромарио 2 0.15
Song Wang 1 0.08
Морелатто Лукас 1 0.08
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Haoqian Zheng 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 3 0
Haijian Wang 3 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Haoyang Xu 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 4 0
Брессан Матеус 4 0
Балде Ромарио 3 0
Кастильо Роман 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Sheng Ma 2 0
Kang Cao 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Hong Gui 1 0
Wei Liu2 1 0
Haoqian Zheng 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Наньтун Чжиюнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Шанхай Шеньхуа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

7
3
Шанхай Шеньхуа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Наньтун Чжиюнь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
0 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
4
27%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
43%
3
17%
16-30
1
14%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
2
29%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

1:0
4 раза 57%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
7 раз 100%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
12 раз 92%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
5 раз 38%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
12
1.5
Больше Меньше
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
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