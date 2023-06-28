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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Тянцзинь Тэда
2:1
Перерыв
Циндао Чжуннэн
0'
0:1
11' Гол
Форбс Браун
20' Желтая карточка
Dong Xu
31' Желтая карточка
Форбс Браун
1:1
41' Пенальти
Мерида Фран
2:1
45' Гол
Фарлей Роса

Ход матча

11'
0:1
Форбс Браун
(Aleksandar Andrejevic)
20'
 
Dong Xu
31'
 
Форбс Браун
41'
Мерида Фран
1:1
45'
Фарлей Роса
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Циндао Чжуннэн
4.90
3.65
5.20
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
19
Feiya
Chang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
10
Кангва
Эванс
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Циндао Чжуннэн
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.31
Qiuming Wang 3 0.23
Фарлей Роса 2 0.15
Берич Роберт 2 0.15
Weijun Xie 1 0.08
Мерида Фран 1 (1) 0.08
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.23
Кангва Эванс 3 0.23
Aleksandar Andrejevic 2 0.15
Чен Чуньсинь 1 0.08
Сарич Элвис 1 (1) 0.08
Форбс Браун 1 0.08
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 3 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Берич Роберт 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Weijun Xie 1 0
Yang Yu1 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 3 1
Dong Xu 4 0
Jiashen Liu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Форбс Браун 1 0
Aleksandar Andrejevic 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
6
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Циндао Чжуннэн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
5
42%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
5
50%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
4
22%
31-45
2
18%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 13 5 8 0 16 - 10 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 0:0 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Шицзячжуан
 0:0 13 3 5 5 15 - 21 14
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 13 2 7 4 11 - 13 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 13 2 3 8 15 - 22 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 1:2 13 2 2 9 12 - 19 8
16.
Далянь Ифан
 0:0 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 2:1 7 3 4 0 10 - 7 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 1:2 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 0:0 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Шицзячжуан
 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
15.
Ухань Три Таунс
 0:0 6 0 5 1 5 - 7 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 1:0 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 2:1 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 1:0 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 0:0 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:1 7 1 2 4 9 - 12 5
12.
Хэнань Цзянье
 0:0 6 0 3 3 4 - 7 3
13.
Наньтун Чжиюнь
 0:1 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 0:0 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 1:2 7 0 1 6 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 6 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Команда Тянцзинь Тэда имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 75%, Циндао Чжуннэн: 25%.
  • 50'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тянцзинь Тэда будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    48'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Фарлей Роса забивает ударом с правой ноги!
  • 47'
    Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Циндао Чжуннэн.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.78. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.78 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Циндао Чжуннэн
    4.90
    3.65
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 2:1 Циндао Чжуннэн онлайн

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    Тянцзинь Тэда
    Циндао Чжуннэн
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