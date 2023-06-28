Тур: 13. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre. Главный судья: Jingyuan Jin
2:1
Перерыв
0'
0:1
11' ГолФорбс Браун
20' Желтая карточкаDong Xu
31' Желтая карточкаФорбс Браун
1:1
41' ПенальтиМерида Фран
2:1
45' ГолФарлей Роса
Ход матча
11'
20'
31'
41'
1:1
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
19
Feiya
Chang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
-
5 Yang Yu1
-
-
11 Weijun Xie
-
18 Huaze Gao
-
23 Yumiao Qian
-
24 Taoyu Piao
-
32 Yuanjie Su
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
13 Табеку СержНападающий
-
19 Wenjie SongНападающий
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
26 Jun Liu
-
5 Yibo Sha
-
-
18 Ming Hu
-
29 Chaoyang Liu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.31
|Qiuming Wang
|3
|0.23
|Фарлей Роса
|2
|0.15
|Берич Роберт
|2
|0.15
|Weijun Xie
|1
|0.08
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.08
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang I
|3
|0.23
|Кангва Эванс
|3
|0.23
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.15
|Чен Чуньсинь
|1
|0.08
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.08
|Форбс Браун
|1
|0.08
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|3
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Берич Роберт
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junshuai Liu
|3
|1
|Dong Xu
|4
|0
|Jiashen Liu
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Сарич Элвис
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Форбс Браун
|1
|0
|Aleksandar Andrejevic
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Pengfei Mou
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
4
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
5
6
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Циндао Чжуннэн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
4
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
5
42%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
5
50%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
4
36%
4
22%
31-45
2
18%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
39
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|15 - 7
|28
|3.
|12
|6
|6
|0
|19 - 12
|24
|4.
|2:1
|13
|5
|8
|0
|16 - 10
|23
|5.
|12
|6
|2
|4
|23 - 20
|20
|6.
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|21 - 17
|18
|8.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|0:0
|13
|3
|8
|2
|19 - 13
|17
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|11.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|11 - 13
|13
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 25
|11
|13.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|15 - 22
|9
|14.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|15.
|1:2
|13
|2
|2
|9
|12 - 19
|8
|16.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|2:1
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|0:0
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|2:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|5
|2
|9 - 10
|8
|10.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|15.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|10 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|6 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|5 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|1 4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 3