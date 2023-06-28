Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

40' После проверки VAR судья изменил решение - Тянцзинь Тэда пробьет пенальти!

39' Матч возобновлен

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

35' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Мин Тянь получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Мин Тянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Игра в одни ворота сейчас. Тянцзинь Тэда доминирует и владеет мячом

33' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

33' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Форбс Браун получил желтую карточку от судьи

31' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

31' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

29' Давид Андухар нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

27' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Dong Xu получил желтую карточку от судьи

18' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сарич Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Эванс Кангва нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

15' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Команда Циндао Чжуннэн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Циндао Чжуннэн будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

8' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

6' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру