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Китай: Суперлига
2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Тянцзинь Тэда
3:2
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
0:1
11' Гол
Форбс Браун
19' Желтая карточка
Dong Xu
31' Желтая карточка
Форбс Браун
1:1
40' Пенальти
Мерида Фран
2:1
45' Гол
Фарлей Роса
70' Желтая карточка
Jiamin Xu
3:1
75' Гол
Фарлей Роса
3:2
82' Гол
Кангва Эванс
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Форбс Браун
(Aleksandar Andrejevic)
19'
 
Dong Xu
31'
 
Форбс Браун
40'
Мерида Фран
1:1
45'
Фарлей Роса
2:1
49'
Fan Yang1
Pengfei Han
 
59'
 
Chaoyang Liu
Чен Чуньсинь
60'
 
Jinbao Zhong
Chien-Ming Wang
67'
 
Табеку Серж
Сарич Элвис
68'
Hao Guo
Yinong Tian
 
68'
Weijun Xie
Ба Дунь
 
70'
Jiamin Xu
 
75'
Фарлей Роса
(Мин Тянь)
3:1
81'
 
Ма Ксянгью
Junshuai Liu
81'
 
Yibo Sha
Wei Long
82'
3:2
Кангва Эванс
88'
Yuanjie Su
Feiya Chang
 
88'
Yang Yu1
Берич Роберт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 490 Количество передач 248
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
19
Feiya
Chang
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
2
Wei
Zhang
I
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
9
Форбс
Браун
10
Кангва
Эванс
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Циндао Чжуннэн
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 4 0.31
Ба Дунь 4 0.31
Qiuming Wang 3 0.23
Берич Роберт 2 0.15
Weijun Xie 1 0.08
Мерида Фран 1 (1) 0.08
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кангва Эванс 4 0.31
Wei Zhang I 3 0.23
Aleksandar Andrejevic 2 0.15
Чен Чуньсинь 1 0.08
Сарич Элвис 1 (1) 0.08
Форбс Браун 1 0.08
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 3 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Берич Роберт 2 0
Jiamin Xu 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Weijun Xie 1 0
Yang Yu1 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 3 1
Dong Xu 4 0
Jiashen Liu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Форбс Браун 1 0
Aleksandar Andrejevic 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
6
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
6
Тянцзинь Тэда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Циндао Чжуннэн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
4
67%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

9
12
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
33%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
5
56%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
5
33%
2
17%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
20%
5
42%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
4
31%
6
29%
31-45
2
15%
7
33%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дандонг Тэнгюэ - Циндао Чжуннэн 1:1 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 12 9 2 1 21 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 8 4 1 15 - 7 28
3.
Ченду Беттер Сити
 12 6 6 0 19 - 12 24
4.
Тянцзинь Тэда
 13 5 8 0 17 - 11 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 2 4 23 - 20 20
6.
Шаньдун Тайшань
 12 4 6 2 17 - 12 18
7.
Бэйцзин Гоань
 12 4 6 2 21 - 17 18
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 5 3 5 20 - 18 18
9.
Ухань Три Таунс
 13 3 8 2 19 - 13 17
10.
Хэнань Цзянье
 13 3 6 4 12 - 13 15
11.
Шицзячжуан
 13 3 4 6 15 - 22 13
12.
Шэньчжэнь
 12 3 2 7 13 - 25 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 2 3 8 15 - 24 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 13 2 3 8 8 - 18 9
15.
Циндао Чжуннэн
 13 2 2 9 13 - 20 8
16.
Далянь Ифан
 13 1 5 7 10 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 7 4 3 0 12 - 8 15
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 4 3 0 7 - 3 15
3.
Шанхай СИПГ
 6 4 1 1 11 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 11 - 8 13
5.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
6.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 11 - 11 10
8.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
9.
Хэнань Цзянье
 7 2 4 1 7 - 6 10
10.
Чжэцзян Профессионал
 6 3 0 3 10 - 8 9
11.
Циндао Чжуннэн
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 4 2 7 - 8 7
14.
Ухань Три Таунс
 6 0 5 1 5 - 7 5
15.
Шицзячжуан
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 1 4 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 6 - 3 10
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 7 2 3 2 10 - 10 9
8.
Шицзячжуан
 6 2 2 2 9 - 12 8
9.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 9 - 10 8
10.
Бэйцзин Гоань
 6 1 3 2 8 - 10 6
11.
Хэнань Цзянье
 6 1 2 3 5 - 7 5
12.
Мэйчжоу Хакка
 7 1 2 4 9 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 7 0 2 5 4 - 9 2
14.
Шэньчжэнь
 5 0 1 4 4 - 14 1
15.
Далянь Ифан
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Циндао Чжуннэн
 7 0 1 6 6 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 10 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 8 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 7 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 1 4
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Эванс Кангва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Табеку Серж из команды Циндао Чжуннэн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Fan Yang ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      91'
      Jinbao Zhong навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 67%, Циндао Чжуннэн: 33%.
    • 90'
      Hao Guo из команды Тянцзинь Тэда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Циндао Чжуннэн начинает контратаку
    • 89'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 89'
      Jinbao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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