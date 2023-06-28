Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Эванс Кангва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Игрок из команды Циндао Чжуннэн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Табеку Серж навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Циндао Чжуннэн будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О О Л - Эванс Кангва из команды Циндао Чжуннэн легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

82' Хорошую попытку сделал Эванс Кангва. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Матч возобновлен

80' Junshuai Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Fan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Фарлей Роса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Берич Роберт пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

78' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Фарлей Роса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

74' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Судье надоело, что Jiamin Xu тянет время и он наказал его горчичником

69' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Давид Андухар наказан за толчок Эванс Кангва

63' Ба Дунь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Ба Дунь получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Ба Дунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Chien-Ming Wang уходит с поля и его заменяет Jinbao Zhong

58' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Chien-Ming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Wei Zhang пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

50' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фарлей Роса нанес удар головой, но Pengfei Mou спокойно отбил мяч.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Chien-Ming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.