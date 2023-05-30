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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Узбекистан (до 20 лет)
0:0
Первый тайм: 22'
Израиль (до 20 лет)
0'
1:0
8' Гол

Ход матча

8'
1:0
Прогнозы 179
Узбекистан (до 20 лет) 69.3% (124)
X 17.3% (31)
Израиль (до 20 лет) 13.4% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан (до 20 лет)
Ничья
Израиль (до 20 лет)
3.30
3.20
2.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кенжаев
Асрорбек
6
Уразов
Жахонгир
3
Хусанов
Абдукодир
4
Ашуров
Абубакир
18
Ахроров
Сайдафзалхон
11
Эсанов
Шерзод
8
Аскаров
Бехрузбек
13
Aбдурахматов
Зафармурод
14
Файзуллаев
Аббосбек
15
Ортикбоев
Диёрбек
9
Нематжонов
Шахзоджон
1
Царфати
Томер
12
Ревиво
Рой
3
Исраелов
Ор
4
Лемкин
Став
2
Фейнголд
Илай
14
Нави
Рой
8
Мадмон
Илай
10
Лугасси
Ариэль
15
Абед
Таи
17
Сеньор
Омер
9
Тургеман
Дор
Узбекистан (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нематжонов Шахзоджон 2 0.5
Файзуллаев Аббосбек 1 0.25
Махамаджонов Махмуд 1 0.25
Эсанов Шерзод 1 0.25
Израиль (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нави Рой 1 0.25
Сеньор Омер 1 0.25
Тургеман Дор 1 (1) 0.25

Карточки

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Израиль (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинямин Ран 0 1

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 20 лет)
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0
Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1 Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Израиль (до 20 лет)
(3 матча)
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 поражение
Япония (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:2 Сенегал (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:1 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Узбекистан (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
США (до 20 лет)
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    20'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Жирный момент упускает сборная Узбекистана! Файзуллаев простреливал слева, и рикошет от защитника израильтян привёл мяч к Эсанову, который взял и послал мяч ногой в верхнюю стойку.
  • 19'
    Слишком сильная подача состоялась у команды Израиля с левого фланга, мяч отправился за лицевую линию, достать до него всем было очень сложно.
  • Фол, нарушение
    18'
    Небольшое нарушение правил. Рой Ревиво поднимается с газона, против него сфолили узбекистанцы на половине поля сборной Израиля.
  • 17'
    Уразов чётко сыграл на левом фланге обороны, где не позволил сопернику пробежаться вперёд с мячом. Владение сейчас у сборной Узбекистана.
  • 16'
    Нематжонов нарушает правила справа в атаке против Сеньора, а потом израильтяне атакуют правым флангом, и выходит из своей штрафной Кенжаев, нормально у него всё получается, пожара у узбекистанцев сзади не возникает.
  • 15'
    Думается, проход в четвертьфинал и для той, и для другой команды стал бы неплохим достижением. А там уже как получится - всякое ведь в футболе может быть, не так ли?
  • 14'
    Очередной заброс следует в штрафную площадь Узбекистана, на сей раз вертикальная невысокая закидушка, и мяч финиширует в руках Асрорбека Кенжаева.
  • Штанга
    13'
    ШТАНГА! Таи Абед на левом краю вратарской откликнулся на подачу с противоположного фланга и головой отправил мяч в дальнюю штангу, после рикошета никому не удалось действовать на добивании.
  • 12'
    Ашуров играет на отбой из своей штрафной площади после доставки противника с левого фланга и отправляет мяч не на угловой, а в аут.
  • 11'
    Ариэль Лугасси забрасывал партнёру на правый полуфланг, но слишком сильно, мяч ушёл за лицевую. Потом высокого прессинговали израильтяне Кенжаева, но вратарь узбекистанцев не дрогнул.
  • 10'
    Подкидывают мячи израильтяне к чужой штрафной площади плюс вступают в отборы на половине поля соперника. Такие элементы можно отметить со стороны номинальных гостей.
  • 9'
    Трудно отдать кому-то предпочтение в сегодняшнем матче. Если встречалась бы условная Аргентины с теми или с другими, было бы более очевидно на бумаге, кто фаворит.
  • Фол, нарушение
    8'
    ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ФОЛ В АТАКЕ! СЧЁТ 0:0.
    Нематжонов оказался с глазу на глаз с Царфати и нарушил правила против израильского вратаря, когда наносил удар по воротам, а с добивания сетку поразил Эсанов.
  • Фол, нарушение
    8'
    Таи Абед трусцой возвращается на свою половину поля только что он мелко нарушил правила на чужой.
  • 7'
    В последние минуты три явно активнее действуют израильские футболисты, нежели их оппоненты. Правда, к опасным моментам это не приводит.
  • Бонусы букмекеров
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    • 6'
      Неудачный заброс на левый фланг у сборной Израиля. Ариэль Лугасси отправил мяч за боковую линию и недоволен тем, что не откликнулся на пас его партнёр.
    • 5'
      Показывают сейчас крупным планом трибуну, где два болельщика сборной Узбекистана заводят других своих соотечественников, чтобы те активно поддерживали национальную команду.
    • 4'
      Первая серьёзная израильская атака, развивается она правым флангом, производится подача в штрафную площадь, и верх в своей штрафной выигрывают узбекистанцы.
    • 3'
      Опять-таки, поле не самого лучшего качества. Не смогла Аргентина в этом плане хорошо подготовиться к проведению домашнего чемпионата мира для молодёжи до 20 лет.
    • 2'
      Израильтяне долго держат мяч в середине поля, но на своей половине, всё никак не переводя его существенно вперёд.
    • 1'
      Сборная Узбекистана играет в белой форме, а у сборной Израиля голубая экипировка.
    • 1'
      Сразу же двинулись узбекистанцы левым флангом, однако прострел оказался безадресным. И дым голубого цвета распространяется над полем со стороны одной из трибун.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 1/8 финала молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) друг против друга сыграют сборные Узбекистана и Израиля. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 179
    Узбекистан (до 20 лет) 69.3% (124)
    X 17.3% (31)
    Израиль (до 20 лет) 13.4% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан (до 20 лет)
    Ничья
    Израиль (до 20 лет)
    3.30
    3.20
    2.65
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Узбекистан (до 20 лет) 0:0 Израиль (до 20 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) 0:0 Израиль (до 20 лет)

    Исход игры
    Узбекистан (до 20 лет)
    69.3% (124)
    Ничья
    17.3% (31)
    Израиль (до 20 лет)
    13.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (52)
    Меньше
    49.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (72)
    Нет
    29.41% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан (до 20 лет)
    20.7% (37)
    1:1 Ничья
    11.2% (20)
    1:0 Узбекистан (до 20 лет)
    11.2% (20)
    1:2 Израиль (до 20 лет)
    5.6% (10)
    0:1 Израиль (до 20 лет)
    2.8% (5)
    2:0 Узбекистан (до 20 лет)
    2.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (3)
    3:2 Узбекистан (до 20 лет)
    1.1% (2)
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    Израиль (до 20 лет)
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