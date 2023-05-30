0:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
8'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Ревиво
Рой
14
Нави
Рой
15
Абед
Таи
17
Сеньор
Омер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайдаров Равшан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ревиво РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нави РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Абед ТаиПолузащитник
-
17 Сеньор ОмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Грейс НитайВратарь
-
18 Мелика ОфекВратарь
-
5 Эдри ШонЗащитник
- Защитник
-
19 Фукс ХадарЗащитник
- Полузащитник
-
11 Шибли ХамзаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаим Офир
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нематжонов Шахзоджон
|2
|0.5
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.25
|Махамаджонов Махмуд
|1
|0.25
|Эсанов Шерзод
|1
|0.25
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нави Рой
|1
|0.25
|Сеньор Омер
|1
|0.25
|Тургеман Дор
|1 (1)
|0.25
Карточки
Узбекистан (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Израиль (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинямин Ран
|0
|1
Результаты матчей
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Израиль (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан (до 20 лет)
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:0 Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0
Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1 Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Израиль (до 20 лет)
(3 матча)
33.3%
33.3%
33.4%
Результаты матчей
Узбекистан (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Узбекистан (до 20 лет)
Израиль (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
- 4:0 США-НОВ
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
- 0:0 УЗБ-ИЗР
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— США (до 20 лет)
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|США (до 20 лет)
|Кауэлл Кейд
|3
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) 0:0 Израиль (до 20 лет)
Исход игры
Узбекистан (до 20 лет)
69.3% (124)
Ничья
17.3% (31)
Израиль (до 20 лет)
13.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
70.59% (72)
Нет
29.41% (30)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан (до 20 лет)
20.7% (37)
1:1 Ничья
11.2% (20)
1:0 Узбекистан (до 20 лет)
11.2% (20)
1:2 Израиль (до 20 лет)
5.6% (10)
0:1 Израиль (до 20 лет)
2.8% (5)
2:0 Узбекистан (до 20 лет)
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.7% (3)
3:2 Узбекистан (до 20 лет)
1.1% (2)
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