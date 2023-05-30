Очередной заброс следует в штрафную площадь Узбекистана, на сей раз вертикальная невысокая закидушка, и мяч финиширует в руках Асрорбека Кенжаева.

Думается, проход в четвертьфинал и для той, и для другой команды стал бы неплохим достижением. А там уже как получится - всякое ведь в футболе может быть, не так ли?

Нематжонов нарушает правила справа в атаке против Сеньора, а потом израильтяне атакуют правым флангом, и выходит из своей штрафной Кенжаев, нормально у него всё получается, пожара у узбекистанцев сзади не возникает.

Уразов чётко сыграл на левом фланге обороны, где не позволил сопернику пробежаться вперёд с мячом. Владение сейчас у сборной Узбекистана.

Небольшое нарушение правил. Рой Ревиво поднимается с газона, против него сфолили узбекистанцы на половине поля сборной Израиля.

Слишком сильная подача состоялась у команды Израиля с левого фланга, мяч отправился за лицевую линию, достать до него всем было очень сложно.

ПЕРЕКЛАДИНА! Жирный момент упускает сборная Узбекистана! Файзуллаев простреливал слева, и рикошет от защитника израильтян привёл мяч к Эсанову, который взял и послал мяч ногой в верхнюю стойку.

13' ШТАНГА! Таи Абед на левом краю вратарской откликнулся на подачу с противоположного фланга и головой отправил мяч в дальнюю штангу, после рикошета никому не удалось действовать на добивании.

12' Ашуров играет на отбой из своей штрафной площади после доставки противника с левого фланга и отправляет мяч не на угловой, а в аут.

11' Ариэль Лугасси забрасывал партнёру на правый полуфланг, но слишком сильно, мяч ушёл за лицевую. Потом высокого прессинговали израильтяне Кенжаева, но вратарь узбекистанцев не дрогнул.

10' Подкидывают мячи израильтяне к чужой штрафной площади плюс вступают в отборы на половине поля соперника. Такие элементы можно отметить со стороны номинальных гостей.

9' Трудно отдать кому-то предпочтение в сегодняшнем матче. Если встречалась бы условная Аргентины с теми или с другими, было бы более очевидно на бумаге, кто фаворит.

8' ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ФОЛ В АТАКЕ! СЧЁТ 0:0.

Нематжонов оказался с глазу на глаз с Царфати и нарушил правила против израильского вратаря, когда наносил удар по воротам, а с добивания сетку поразил Эсанов.

8' Таи Абед трусцой возвращается на свою половину поля только что он мелко нарушил правила на чужой.