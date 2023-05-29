Узбекистан (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет)

Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

14.06.2015

Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет)

0:1

11.06.2015

Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

0:2

06.06.2015

Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

0:3

04.06.2015

Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

3:0

01.06.2015

Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет)

3:4

29.03.2015

Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

1:0

27.03.2015

Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

2:0

06.07.2013

Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

4:0

02.07.2013

Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

1:3

29.06.2013

Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:4

26.06.2013

Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

1:1

23.06.2013

Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

0:3

12.06.2013

Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

3:2

02.10.2009

Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

1:1

29.09.2009

Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

3:0

26.09.2009

Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

2:1