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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Колумбия (до 20 лет)
4:0
Второй тайм: 68'
Словакия (до 20 лет)
0'
1:0
48' Гол
Кортес Оскар
2:0
50' Гол
Асприлья Ясер
3:0
52' Гол
Анхель Томас
4:0
63' Гол
Анхель Томас

Ход матча

48'
Кортес Оскар
1:0
50'
Асприлья Ясер
2:0
52'
Анхель Томас
3:0
59'
 
Марчелли Нино
Сейер Лео
63'
Анхель Томас
4:0
64'
Велес Джон
Пуэрта Густаво
 
64'
Кабесас Уртадо Хорхе
Анхель Томас
 
64'
Кастилья Хуан
Торрес Йохан
 
Прогнозы 113
Колумбия (до 20 лет) 85% (96)
X 10.6% (12)
Словакия (до 20 лет) 4.4% (5)
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Колумбия (до 20 лет)
Ничья
Словакия (до 20 лет)
1.42
4.87
7.52
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Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анхель Томас 3 0.75
Кортес Оскар 3 (1) 0.75
Асприлья Ясер 2 0.5
Пуэрта Густаво 1 0.25
Словакия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мате Солгаи 2 0.5
Гайдош Артур 1 0.25
Ямбор Тимотей 1 0.25
Гази Адам 1 0.25

Карточки

Результаты матчей

Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словакия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Словакия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 1:1 Япония (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:1
Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) - Таити (до 20 лет) 6:0 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Катар (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Уругвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Перу (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:3 Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Парагвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Чили до 20 - Колумбия (до 20 лет) 0:3
Словакия (до 20 лет)
(9 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 поражений
Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 2:1 Фиджи (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 0:4 Словакия (до 20 лет) - ОАЭ (до 20 лет) 1:0
Хорватия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 3:1 Словакия (до 20 лет) - Хорватия (до 20 лет) 1:3 Словакия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) - Slovenia - U20 1:2 Италия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 1:1

Результаты матчей

Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
США (до 20 лет)
?
Израиль (до 20 лет)
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Колумбия (до 20 лет) Анхель Томас 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Артуро Рейес не может быть не доволен своими игроками, замены эти скорее обусловлены тем, что тренер хочет дать отдых своим футболистам. Правильное решение, пожалуй.
  • Замена
    67'
    Замены у южноамериканцев. Анхель, Торрес и Пуэрта ушли у Колумбии. Вышли Кастилья, Велес и Уртадо.
  • 2 гола - дубль!
    66'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! Анхель!!! Продолжается голевая феерия! Шикарный пас на ход Анхеля, Томас принял и пробил в дальний! Че-ты-ре!
  • 65'
    В итоге розыгрыш с правым флангом, дальше удается довести мяч к линии штрафной, Мургаш не очень сильно, но все же пробил в створ. Маркинес поймал.
  • Фол, нарушение
    64'
    Колумбийцы фолят на своей половине. Далек до ворот, подать отсюда можно, но непросто.
  • Замена
    63'
    Замену проводит Альберт Руснак. Вместо Сейера - Марчелли.
  • 62'
    Перевод с фланга на фланг, дальше прострел в штрафную Словакии, защита справляется.
  • Угловой
    61'
    Угловой Колумбии, подача очень неточная, но подбор остается за ними же.
  • 60'
    3 в 1 вышли в контратаку колумбийцы! Но потерялись на ровном месте и не сумели разыграть. С обороной у Словакии катастрофа.
  • 59'
    Пас налево на Сейер, есть пространство у Лео, но быстро оно заканчивается, потеря.
  • 58'
    Готовятся замены у европейцев, а пока Адам Данко выбивает в центр, словакам удается зацепиться за мяч.
  • 57'
    Ничего не боятся словаки, продолжают катать в своей штрафной и опять чуть не получают за это. Сильный прессинг у южноамериканцев.
  • Офсайд
    56'
    Словакии не удается подержать мяч, Колумбия забирает, заброс и офсайд. Все-таки будет немного владения у номинальных гостей.
  • 54'
    После такого не мудрено посыпаться окончательно, но Альберт Руснак должен найти подход к своим игрокам сейчас, чтобы они не сдавались.
  • Описание гола
    53'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Анхель!!! Три-и-и-и!!! Это три! Ну и выдает Колумбия. Не прошло и 10 минут второго тайма, как колумбийцы перехватили в центре, дальше серия передач, мяч у Томаса Анхеля, который из полукруга заряжает в сетку!
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    • Описание гола
      52'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Асприлья!!! Две атаки - два гола! Очень быстро удваивают счет колумбийцы! Асприлья получил мяч на линии штрафной, чуть сместился в центр и идеально пробил в сетку!
    • 51'
      Ответного перехвата у Словакии не удается, Колумбия так не ошибается, по крайней мере пока.
    • 50'
      Сразу же Мургаш попытался подать в штрафную, но защитник оттеснил его от мяча у лицевой.
    • 49'
      Сразу колумбийцы надавили на соперника и поймали свой момент. Словакам нужно отыгрываться.
    • Описание гола
      48'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Кортес!!! Оскар Кортес открывает счет в матче после ошибки Словакии в обороне. Перехват, один на один, и мяч в сетке!!!
    • 47'
      Колумбия подает с левого края, удар форварда головой, мимо цели, да так мимо, что Асприлья на противоположной бровке мяч почти догоняет.
    • Второй тайм начался
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      45'
      Угловой за эту минуту успели исполнить колумбийцы. Но ничего опасного. Перерыв. 
    • Дополнительное время
      44'
      1 минуту добавил судья.
    • 43'
      С мячом на своей половине поля Колумбия. Ещё одну атаку до перерыва успеет организовать. И, может, и не одну.
    • Угловой
      42'
      Угловой удар заработала сборная Колумбии. Короткий розыгрыш, подача на дальнюю штангу, Данко вышел из ворот и кулаками выбил мяч! Данко сегодня на уровне. В серии пенальти большой вопрос в споре за победу.
    • 41'
      Штрафной удар на левом фланге заработали словаки. Очень опасно может быть. Долгая подготовка, подача... Нарушение правил в атаке. 
    • 40'
      Пошли последние пять минут в первом тайме. Перехватили мяч на своей половине поля игроки Словакии. 
    • 39'
      Данко сильно вперёд отправил игровой снаряд, борьба в центре поля. Перевод направо на Копашека, тот сыграл на не очень удачно, черпаком направив мяч партнёру. Сильно. 
    • Опасный момент
      38'
      А вот ещё один момент! Браво, Данко! Оказался на ударной позиции  Пуэрта, защитник не успевал за ним, но удар получился бесхитростным! Данко успел среагировать, отразив мяч в сторону!
    • 36'
       Салазар здорово сыграл на перехвате, дальше по левому краю на Пуэрта, тот подачу выполнил, Анхель не достал до мяча, а Маньома не успел к нему.
    • 35'
      Упустил мяч за боковую Гайдош, ввели игровой снаряд в игру колумбийцы. Салазар это сделал. Перевод на правый край последовал. Хорошая комбинация, но последний пас не прошёл у Пуэрта!
    • 34'
      6:3 по ударам по воротам. При этом 1:2 в створ. Но какой был промах у колумбийца Анхеля...
    • 33'
      Заброс на Анхеля, но слишком сильно. Мяч вышел за пределы поля.
    • 31'
      Мантилья на чужой половине поля, Колумбия достаточно высоко подняла оборонительную линию. Перепасовка в центре. Перевод направо. 
    • 30'
      Словакия на подступах к штрафной площади соперника не так опасна. Сейер неудачно полез в обыгрыш.
    • 29'
      Четверть часа остаётся у нас игры. Перевод на левый край, Пуэрта с мячом, но быстро его потерял. 
    • 28'
      Аут бросили на левом фланге словацкие игроки, перевод в центр последовал. Мяч у Данко. Дальше на правый край. 
    • Опасный момент
      26'
      Перехватили мяч в центре поля игроки Колумбии, ускорился Томас Анхель, перед ним никого, только свободное пространство, вышел один на один с Данко, с левой ноги в дальний угол покатил... Мимо цели! Ух, стадион выдохнул!
    • 24'
      Шикула и Овсонка с мячом, прессинг включают колумбийцы. Отбирают мяч. 
    • 23'
      Аут на правом фланге собрались бросать игроки Словакии, по флангу запустили мяч, нарушение правил зафиксировал рефери. 
    • 22'
      Неудачная атака номинальных гостей, мяч у Окампо, тот на Мантилью, который вернул игровой снаряд голкиперу. Маркинес с мячом.
    • 21'
      Разыграл от ворот Данко, Словакия отдала инициативу сопернику. Так и до гола недалеко. 
    • 20'
      В атаке Окампо, снова удар с правой ! С линии штрафной площади, но накрывали его соперники!
    • 18'
      В атаке Колумбия, передача на  Торреса, тот нанёс удар с правой ноги, мимо цели.
    • 17'
      Наставник сборной Словакии Руснак Альберт принялся кричать своим подопечным подсказки. Неплохо слышно, народу на трибунах мало.
    • 15'
      Длинная диагональ направо на Копашека, тот догнал мяч, но неудачно его обработал, упустив за боковую.
    • 14'
      Передача на левый край на Торреса, тот сыграл назад, не увидев продолжения атаки. 
    • 13'
       Мантилья с мячом, осмотрелся, никто не прессингует. Вообще Словакия немного подсела. Колумбия инициативу перехватила. Через центр прорваться не вышло у Кортеса.
    • 12'
      В центре поля перехватил мяч Кортес, сыграл налево, через партнёра пошла разрезающая передача, мяч упущен. 
    • 11'
      На правом фланге обороны бросили мяч колумбийцы, Мантилья ввёл мяч в игру. 
    • 9'
      В весьма не спешном темпе проходит встреча. Что соответсвует уровню молодёжного чемпионата мира.  Копашек с мячом на правом фланге, через центр налево на Коша.
    • 7'
      От ворот пробил Маркинес. Борьба за мяч в центральном круге, перевод на левый край. И дальше отобрали мяч защитники Словакии. 
    • 6'
      Снова Словакия с мячом. Не смотря на то, что фавориты встречи Колумбия, контроль за мячом у Словакии. 
    • 5'
      Пять минут сыграли команды, на правом фланге с мячом Копашек, завозился, закопошился, мяч потерял. 
    • 4'
      Разыграл Данко стандарт на своей половине поля, перевод на Шикула, тот по правому краю набирает скорость, сыграл в центр. Кошла пошёл в отбор, чуть мяч не потерял.
    • 3'
      На своей половине поля с мячом словацкая сборная. Перехватили игровой снаряд колумбийцы, заброс по краю штрафной площади, вышел из ворот  Данко, выбив мяч подальше.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через полчаса стартует поединок между сборными Колумбии и Словакии в рамках молодёжного чемпионата мира 2023. Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 
    • По пути к первой стадии на вылет Колумбия прошла Израиль (2:1), Японию (2:1) и Сенегал (1:1), став первой в группе. Словакия заняла третью строчку, обыграв Фиджи 4:0, проиграв США 2:0 и Эквадору 2:1, заняв третью строчку в группе. В плей-офф Словакия попала, как третья команда из шести, занявших третьи места в группе. 
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Колумбия (до 20 лет) 85% (96)
    X 10.6% (12)
    Словакия (до 20 лет) 4.4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия (до 20 лет)
    Ничья
    Словакия (до 20 лет)
    1.42
    4.87
    7.52
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Колумбия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Колумбия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет)

    Исход игры
    Колумбия (до 20 лет)
    85% (96)
    Ничья
    10.6% (12)
    Словакия (до 20 лет)
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (66)
    Меньше
    38.89% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Колумбия (до 20 лет)
    48.7% (55)
    1:0 Колумбия (до 20 лет)
    17.7% (20)
    2:0 Колумбия (до 20 лет)
    10.6% (12)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    3:1 Колумбия (до 20 лет)
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Словакия (до 20 лет)
    1.8% (2)
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    Словакия (до 20 лет)
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