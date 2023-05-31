Перевод с фланга на фланг, дальше прострел в штрафную Словакии, защита справляется.

Колумбийцы фолят на своей половине. Далек до ворот, подать отсюда можно, но непросто.

В итоге розыгрыш с правым флангом, дальше удается довести мяч к линии штрафной, Мургаш не очень сильно, но все же пробил в створ. Маркинес поймал.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! Анхель!!! Продолжается голевая феерия! Шикарный пас на ход Анхеля, Томас принял и пробил в дальний! Че-ты-ре!

Замены у южноамериканцев. Анхель, Торрес и Пуэрта ушли у Колумбии. Вышли Кастилья, Велес и Уртадо.

Артуро Рейес не может быть не доволен своими игроками, замены эти скорее обусловлены тем, что тренер хочет дать отдых своим футболистам. Правильное решение, пожалуй.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Анхель!!! Три-и-и-и!!! Это три! Ну и выдает Колумбия. Не прошло и 10 минут второго тайма, как колумбийцы перехватили в центре, дальше серия передач, мяч у Томаса Анхеля, который из полукруга заряжает в сетку!

После такого не мудрено посыпаться окончательно, но Альберт Руснак должен найти подход к своим игрокам сейчас, чтобы они не сдавались.

Словакии не удается подержать мяч, Колумбия забирает, заброс и офсайд. Все-таки будет немного владения у номинальных гостей.

Ничего не боятся словаки, продолжают катать в своей штрафной и опять чуть не получают за это. Сильный прессинг у южноамериканцев.

Готовятся замены у европейцев, а пока Адам Данко выбивает в центр, словакам удается зацепиться за мяч.

Пас налево на Сейер, есть пространство у Лео, но быстро оно заканчивается, потеря.

3 в 1 вышли в контратаку колумбийцы! Но потерялись на ровном месте и не сумели разыграть. С обороной у Словакии катастрофа.

Угловой Колумбии, подача очень неточная, но подбор остается за ними же.

Колумбия подает с левого края, удар форварда головой, мимо цели, да так мимо, что Асприлья на противоположной бровке мяч почти догоняет.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Кортес!!! Оскар Кортес открывает счет в матче после ошибки Словакии в обороне. Перехват, один на один, и мяч в сетке!!!

Сразу колумбийцы надавили на соперника и поймали свой момент. Словакам нужно отыгрываться.

Сразу же Мургаш попытался подать в штрафную, но защитник оттеснил его от мяча у лицевой.

Ответного перехвата у Словакии не удается, Колумбия так не ошибается, по крайней мере пока.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Асприлья!!! Две атаки - два гола! Очень быстро удваивают счет колумбийцы! Асприлья получил мяч на линии штрафной, чуть сместился в центр и идеально пробил в сетку!

С мячом на своей половине поля Колумбия. Ещё одну атаку до перерыва успеет организовать. И, может, и не одну.

Угловой за эту минуту успели исполнить колумбийцы. Но ничего опасного. Перерыв.

42' Угловой удар заработала сборная Колумбии. Короткий розыгрыш, подача на дальнюю штангу, Данко вышел из ворот и кулаками выбил мяч! Данко сегодня на уровне. В серии пенальти большой вопрос в споре за победу.

41' Штрафной удар на левом фланге заработали словаки. Очень опасно может быть. Долгая подготовка, подача... Нарушение правил в атаке.

40' Пошли последние пять минут в первом тайме. Перехватили мяч на своей половине поля игроки Словакии.

39' Данко сильно вперёд отправил игровой снаряд, борьба в центре поля. Перевод направо на Копашека, тот сыграл на не очень удачно, черпаком направив мяч партнёру. Сильно.

38' А вот ещё один момент! Браво, Данко! Оказался на ударной позиции Пуэрта, защитник не успевал за ним, но удар получился бесхитростным! Данко успел среагировать, отразив мяч в сторону!

36' Салазар здорово сыграл на перехвате, дальше по левому краю на Пуэрта, тот подачу выполнил, Анхель не достал до мяча, а Маньома не успел к нему.

35' Упустил мяч за боковую Гайдош, ввели игровой снаряд в игру колумбийцы. Салазар это сделал. Перевод на правый край последовал. Хорошая комбинация, но последний пас не прошёл у Пуэрта!

34' 6:3 по ударам по воротам. При этом 1:2 в створ. Но какой был промах у колумбийца Анхеля...

33' Заброс на Анхеля, но слишком сильно. Мяч вышел за пределы поля.

31' Мантилья на чужой половине поля, Колумбия достаточно высоко подняла оборонительную линию. Перепасовка в центре. Перевод направо.

30' Словакия на подступах к штрафной площади соперника не так опасна. Сейер неудачно полез в обыгрыш.

29' Четверть часа остаётся у нас игры. Перевод на левый край, Пуэрта с мячом, но быстро его потерял.

28' Аут бросили на левом фланге словацкие игроки, перевод в центр последовал. Мяч у Данко. Дальше на правый край.

26' Перехватили мяч в центре поля игроки Колумбии, ускорился Томас Анхель, перед ним никого, только свободное пространство, вышел один на один с Данко, с левой ноги в дальний угол покатил... Мимо цели! Ух, стадион выдохнул!

24' Шикула и Овсонка с мячом, прессинг включают колумбийцы. Отбирают мяч.

23' Аут на правом фланге собрались бросать игроки Словакии, по флангу запустили мяч, нарушение правил зафиксировал рефери.

22' Неудачная атака номинальных гостей, мяч у Окампо, тот на Мантилью, который вернул игровой снаряд голкиперу. Маркинес с мячом.

21' Разыграл от ворот Данко, Словакия отдала инициативу сопернику. Так и до гола недалеко.

20' В атаке Окампо, снова удар с правой ! С линии штрафной площади, но накрывали его соперники!

18' В атаке Колумбия, передача на Торреса, тот нанёс удар с правой ноги, мимо цели.

17' Наставник сборной Словакии Руснак Альберт принялся кричать своим подопечным подсказки. Неплохо слышно, народу на трибунах мало.

15' Длинная диагональ направо на Копашека, тот догнал мяч, но неудачно его обработал, упустив за боковую.

14' Передача на левый край на Торреса, тот сыграл назад, не увидев продолжения атаки.

13' Мантилья с мячом, осмотрелся, никто не прессингует. Вообще Словакия немного подсела. Колумбия инициативу перехватила. Через центр прорваться не вышло у Кортеса.

12' В центре поля перехватил мяч Кортес, сыграл налево, через партнёра пошла разрезающая передача, мяч упущен.

11' На правом фланге обороны бросили мяч колумбийцы, Мантилья ввёл мяч в игру.

9' В весьма не спешном темпе проходит встреча. Что соответсвует уровню молодёжного чемпионата мира. Копашек с мячом на правом фланге, через центр налево на Коша.

7' От ворот пробил Маркинес. Борьба за мяч в центральном круге, перевод на левый край. И дальше отобрали мяч защитники Словакии.

6' Снова Словакия с мячом. Не смотря на то, что фавориты встречи Колумбия, контроль за мячом у Словакии.

5' Пять минут сыграли команды, на правом фланге с мячом Копашек, завозился, закопошился, мяч потерял.

4' Разыграл Данко стандарт на своей половине поля, перевод на Шикула, тот по правому краю набирает скорость, сыграл в центр. Кошла пошёл в отбор, чуть мяч не потерял.

3' На своей половине поля с мячом словацкая сборная. Перехватили игровой снаряд колумбийцы, заброс по краю штрафной площади, вышел из ворот Данко, выбив мяч подальше.