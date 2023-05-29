Бомбардиры внутри турнира
Колумбия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кортес Оскар
|2 (1)
|0.67
|Анхель Томас
|1
|0.33
|Асприлья Ясер
|1
|0.33
|Пуэрта Густаво
|1
|0.33
Словакия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мате Солгаи
|2
|0.67
|Гайдош Артур
|1
|0.33
|Ямбор Тимотей
|1
|0.33
|Гази Адам
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словакия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Словакия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 1:1 Япония (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:1
Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) - Таити (до 20 лет) 6:0 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Катар (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Уругвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Перу (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:3 Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Парагвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Чили до 20 - Колумбия (до 20 лет) 0:3
Словакия (до 20 лет)
(9 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 поражений
Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 2:1 Фиджи (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 0:4 Словакия (до 20 лет) - ОАЭ (до 20 лет) 1:0
Хорватия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 3:1 Словакия (до 20 лет) - Хорватия (до 20 лет) 1:3 Словакия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) - Slovenia - U20 1:2 Италия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 1:1
Результаты матчей
Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Франция (до 20 лет)
|Виржинюс Алан
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогнозы на матч Колумбия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет)
Исход игры
Колумбия (до 20 лет)
50% (1)
Ничья
50% (1)
Словакия (до 20 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (2)
Обе команды забьют
Да
50% (1)
Нет
50% (1)
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