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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Колумбия (до 20 лет)
 
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Словакия (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кортес Оскар 2 (1) 0.67
Анхель Томас 1 0.33
Асприлья Ясер 1 0.33
Пуэрта Густаво 1 0.33
Словакия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мате Солгаи 2 0.67
Гайдош Артур 1 0.33
Ямбор Тимотей 1 0.33
Гази Адам 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Словакия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Словакия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
Колумбия (до 20 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Словакия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Колумбия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 1:1 Япония (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Израиль (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:2 Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:1
Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) - Таити (до 20 лет) 6:0 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:0 Польша (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Сенегал (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Катар (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Уругвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Перу (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:3 Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Парагвай (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:0 Чили до 20 - Колумбия (до 20 лет) 0:3
Словакия (до 20 лет)
(9 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 поражений
Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 2:1 Фиджи (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 0:4 Словакия (до 20 лет) - ОАЭ (до 20 лет) 1:0
Хорватия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 3:1 Словакия (до 20 лет) - Хорватия (до 20 лет) 1:3 Словакия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 4:0 Словакия (до 20 лет) - Slovenia - U20 1:2 Италия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 1:1

Результаты матчей

Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Колумбия (до 20 лет)
Словакия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



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    Прогнозы на матч Колумбия (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет)

    Исход игры
    Колумбия (до 20 лет)
    50% (1)
    Ничья
    50% (1)
    Словакия (до 20 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (1)
    Нет
    50% (1)
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    Словакия (до 20 лет)
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