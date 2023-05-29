Стадион: Сардиния Арена.
История личных встреч
Кальяри
Парма
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Среднее время на гол
55
99
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Среднее время на гол
66
99
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
99
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|2
|2
|Нандес Найтан
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alberto Dossena
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5
Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0
Парма
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2
Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1
Результаты матчей
Кальяри
Парма
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|2
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|Венеция
|Пьерини Николас
|1
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|1
|Кальяри
|Нандес Найтан
|0 (1)
|Зюйдтироль
|Сиссе Мустафа
|1
|Реджина
|Гальоло Риккардо
|1
|Реджина
|Эрнани Азеведо
|1
|Венеция
|Христов Петко
|1
|Зюйдтироль
|Курто Марко
|1
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Прогнозы на матч Кальяри - Парма
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