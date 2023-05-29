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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: .
Кальяри
 
Позже
Парма
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Парма
3.45
3.50
3.89
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кальяри
Парма

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
К
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Среднее время на гол

55
99

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Среднее время на гол

66
99

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
99

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 2 2
Нандес Найтан 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alberto Dossena 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5
Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0
Парма
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2
Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1

Результаты матчей

Кальяри
Парма

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Зюйдтироль Ровер Маттео 1
Кальяри Нандес Найтан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Реджина Гальоло Риккардо 1
Реджина Эрнани Азеведо 1
Венеция Христов Петко 1
Зюйдтироль Курто Марко 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 мая 2023, осталось 19 часов 3 минуты.



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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Парма
    3.45
    3.50
    3.89
    Все Коэффициенты
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