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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: . Зрители: 17437
Парма
0:0
Конец матча
Кальяри
0'
41' Желтая карточка
Доссена Альберто
61' Желтая карточка
Осорио Йордан
64' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
90' Желтая карточка
Радунович Борис
90' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90' Желтая карточка
Виола Николас
90'+8

Ход матча

41'
 
Доссена Альберто
46'
 
Ди Пардо Алессандро
Курфалидис Христос
46'
 
Гольданига Эдоардо
Доссена Альберто
51'
Дзанимачча Лука
Чиркати Алессандро
 
57'
 
Альтаре Джорджо
Дзаппа Габриэле
61'
Осорио Йордан
 
64'
Дзанимачча Лука
 
66'
Камара Дрисса
Бернабе Адриан
 
66'
Михэйлэ Валентин
Ман Деннис
 
72'
 
Прелец Ник
Лападула Джанлука
73'
Коббо Элиас
Дель Прато Энрико
 
73'
Бонни Анж-Йоан
Зом Симон
 
81'
 
Виола Николас
Нандес Найтан
90'
 
Радунович Борис
90'
 
Гольданига Эдоардо
90'
 
Виола Николас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 585 Количество передач 312
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
8
Эстевес
Науэль
16
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
7
Бенедычак
Адриан
19
Зом
Симон
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
4
Доссена
Альберто
33
Оберт
Адам
37
Дентелло
Пауло
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
8
Нандес
Найтан
39
Курфалидис
Христос
77
Лувумбо
Зито
9
Лападула
Джанлука
Парма
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Парма
Кальяри

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СB
3:2
СB
2:1
СB
1:1
СA
4:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
К
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.91

Среднее время на гол

51
99

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.57
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
94

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зом Симон 1 0.5
Бенедычак Адриан 1 0.5
Эстевес Науэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 3 (1) 1
Лувумбо Зито 2 0.67
Нандес Найтан 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доссена Альберто 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Радунович Борис 1 0
Курфалидис Христос 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0
Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0
Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1
Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0

Результаты матчей

Парма
Кальяри

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Парма
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 3
Кальяри Лувумбо Зито 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Парма Зом Симон 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Кальяри Доссена Альберто 2
Бари Риччи Джакомо 1
Кальяри Виола Николас 1
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Парма Васкес Франко 1
Весь список
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