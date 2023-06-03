Стадион: Эннио Тардини. Зрители: 17437
0'
41' Желтая карточкаДоссена Альберто
61' Желтая карточкаОсорио Йордан
64' Желтая карточкаДзанимачча Лука
90' Желтая карточкаРадунович Борис
90' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
90' Желтая карточкаВиола Николас
90'+8
Ход матча
41'
61'
64'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
585 Количество передач 312
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
-
20 Прелец НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Парма
Кальяри
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.91
Среднее время на гол
51
99
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.57
0.96
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
94
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зом Симон
|1
|0.5
|Бенедычак Адриан
|1
|0.5
|Эстевес Науэль
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|3 (1)
|1
|Лувумбо Зито
|2
|0.67
|Нандес Найтан
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доссена Альберто
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кальяри
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0
Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0
Кальяри
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Кальяри - Парма 3:2 Кальяри - Венеция 2:1 Козенца - Кальяри 0:1 Кальяри - Палермо 2:1
Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0
Результаты матчей
Парма
Кальяри
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Парма
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Будет доступно позже.
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|3
|Кальяри
|Лувумбо Зито
|2
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|Парма
|Зом Симон
|1 (1)
|Венеция
|Пьерини Николас
|1
|Кальяри
|Доссена Альберто
|2
|Бари
|Риччи Джакомо
|1
|Кальяри
|Виола Николас
|1
|Зюйдтироль
|Сиссе Мустафа
|1
|Парма
|Васкес Франко
|1