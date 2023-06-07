2'

Напомним, что первый матч этого противостояния завершился гостевой победой "Леванте", причем победа получилась волевой - Джетей открыл счёт, Де Фрутос сравнял, Джетей забил в свои ворота, а Де Фрутос уже во втором тайме оформил дубль.