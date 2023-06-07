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  3. Испания: Сегунда: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Леванте
0:0
Первый тайм: 1'
Альбасете
0'
Прогнозы 8
Леванте 100% (8)
X 0% (0)
Альбасете 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Альбасете
2.35
3.35
3.67
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Фемениас
Хоан
29
Пубиль
Марк
15
Постиго
Серхио
4
Робер
Пьер
16
Муньос
Алекс
20
Монтиэль
Хонатан
10
Иборра
Висенте
8
Пепелу
18
Де
Фрутос
Хорхе
22
Булдини
Мохамед
17
Бруге
Роджер
1
Барраган
Бернабе
23
Родригес
Альваро
2
Джетей
Мохамед
6
Бойомо
Флавьян
24
Кристиан
Антонио
10
Фустер
Мануэль
18
Родригес
Рики
19
Олаэчеа
Ландер
16
Дубасин
Жонатан
21
Эскриче
Дани
12
Марин
Игинио
Леванте
4-4-2
Альбасете
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Альбасете

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
2:3
ТМК
2:2
КК
0:0
КК
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Альбасете - Леванте 1:3 Леванте - Реал Овьедо 2:1 Вильярреал-2 - Леванте 2:3 Леванте - УД Ибица 0:0
Тенерифе - Леванте 1:0 Леванте - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Леванте - Мирандес 1:2 Эйбар - Леванте 1:1 Леванте - Сарагоса 1:1 Расинг - Леванте 0:1 Малага - Леванте 0:0 Леванте - Альбасете 0:0 Уэска - Леванте 3:0 Леванте - Луго 3:1 Понферрадина - Леванте 0:0 Леванте - ФК Андорра 1:0 Картахена - Леванте 1:2 Леванте - Бургос 1:0 Леганес - Леванте 2:2
Альбасете
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Альбасете - Леванте 1:3 Альбасете - Мирандес 2:1 Понферрадина - Альбасете 1:1 Альбасете - Алавес 1:1
УД Ибица - Альбасете 0:5 Альбасете - Картахена 1:1 Вильярреал-2 - Альбасете 1:2 Альбасете - Эйбар 3:1 Расинг - Альбасете 4:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Сарагоса - Альбасете 1:1 Альбасете - Гранада 1:2 Леванте - Альбасете 0:0 Альбасете - Спортинг Хихон 2:1 Реал Овьедо - Альбасете 1:1 Бургос - Альбасете 1:1 Альбасете - Малага 3:2 Тенерифе - Альбасете 1:0 Альбасете - Луго 2:0 ФК Андорра - Альбасете 0:1
  • Первый тайм
  • 2'
    Напомним, что первый матч этого противостояния завершился гостевой победой "Леванте", причем победа получилась волевой - Джетей открыл счёт, Де Фрутос сравнял, Джетей забил в свои ворота, а Де Фрутос уже во втором тайме оформил дубль.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном полуфинальном матче плей-офф в испанской Сегунде "Леванте" принимает "Альбасете". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Леванте.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.25. Новички получат приятный бонус!
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    2.25 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 8
Леванте 100% (8)
X 0% (0)
Альбасете 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Альбасете
2.35
3.35
3.67
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Леванте 0:0 Альбасете онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Леванте 0:0 Альбасете

Исход игры
Леванте
100% (8)
Ничья
0% (0)
Альбасете
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (3)
Меньше
57.14% (4)
Обе команды забьют
Да
42.86% (3)
Нет
57.14% (4)
Популярный счёт
2:1 Леванте
37.5% (3)
1:0 Леванте
37.5% (3)
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