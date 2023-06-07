Стадион: Сьюдад де Валенсия.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Пубиль
Марк
16
Муньос
Алекс
8
Пепелу
17
Бруге
Роджер
21
Эскриче
Дани
12
Марин
Игинио
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бруге РоджерНападающий
- Запасные игроки
-
26 Куньят ПаблоВратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эскриче ДаниНападающий
-
12 Марин ИгиниоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Альседо ХуанЗащитник
-
22 Исаак КарлосЗащитник
-
17 Алонсо ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Ролдан ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альбес Рубен
История личных встреч
Леванте
Альбасете
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Альбасете - Леванте 1:3 Леванте - Реал Овьедо 2:1 Вильярреал-2 - Леванте 2:3 Леванте - УД Ибица 0:0
Тенерифе - Леванте 1:0 Леванте - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Леванте - Мирандес 1:2 Эйбар - Леванте 1:1 Леванте - Сарагоса 1:1 Расинг - Леванте 0:1 Малага - Леванте 0:0 Леванте - Альбасете 0:0 Уэска - Леванте 3:0 Леванте - Луго 3:1 Понферрадина - Леванте 0:0 Леванте - ФК Андорра 1:0 Картахена - Леванте 1:2 Леванте - Бургос 1:0 Леганес - Леванте 2:2
Альбасете
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Альбасете - Леванте 1:3 Альбасете - Мирандес 2:1 Понферрадина - Альбасете 1:1 Альбасете - Алавес 1:1
УД Ибица - Альбасете 0:5 Альбасете - Картахена 1:1 Вильярреал-2 - Альбасете 1:2 Альбасете - Эйбар 3:1 Расинг - Альбасете 4:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Сарагоса - Альбасете 1:1 Альбасете - Гранада 1:2 Леванте - Альбасете 0:0 Альбасете - Спортинг Хихон 2:1 Реал Овьедо - Альбасете 1:1 Бургос - Альбасете 1:1 Альбасете - Малага 3:2 Тенерифе - Альбасете 1:0 Альбасете - Луго 2:0 ФК Андорра - Альбасете 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Альбасете
Исход игры
Леванте
100% (8)
Ничья
0% (0)
Альбасете
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (3)
Меньше
57.14% (4)
Обе команды забьют
Да
42.86% (3)
Нет
57.14% (4)
Популярный счёт
2:1 Леванте
37.5% (3)
1:0 Леванте
37.5% (3)
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