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  3. Испания: Сегунда: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Леванте
3:0
Конец матча
Альбасете
0'
1:0
20' Гол
Бруге Роджер
28' Желтая карточка
Эскриче Дани
2:0
40' Гол
Бруге Роджер
54' Желтая карточка
Родригес Рики
76' Желтая карточка
Везу Рубен
3:0
83' Гол
Сольдадо Роберто
90'+1

Ход матча

20'
Бруге Роджер
(Де Фрутос Хорхе)
1:0
28'
 
Эскриче Дани
40'
Бруге Роджер
2:0
46'
 
Рос Хуан Антонио
Бойомо Флавьян
46'
 
Гарсия Хуан
Марин Игинио
46'
 
Алонсо Хулио
Кристиан Антонио
46'
Везу Рубен
Робер Пьер
 
54'
 
Родригес Рики
58'
Уэсли Мораес
Булдини Мохамед
 
64'
Сон
Бруге Роджер
 
72'
 
Боливар Джованни
Дубасин Жонатан
72'
 
Меса Майкел
Олаэчеа Ландер
76'
Везу Рубен
 
78'
Сараччи Марсело
Муньос Алекс
 
78'
Сольдадо Роберто
Де Фрутос Хорхе
 
83'
Сольдадо Роберто
(Уэсли Мораес)
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 8
Леванте 100% (8)
X 0% (0)
Альбасете 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Фемениас
Хоан
29
Пубиль
Марк
15
Постиго
Серхио
4
Робер
Пьер
16
Муньос
Алекс
20
Монтиэль
Хонатан
10
Иборра
Висенте
8
Пепелу
18
Де
Фрутос
Хорхе
22
Булдини
Мохамед
17
Бруге
Роджер
1
Барраган
Бернабе
23
Родригес
Альваро
2
Джетей
Мохамед
6
Бойомо
Флавьян
24
Кристиан
Антонио
10
Фустер
Мануэль
18
Родригес
Рики
19
Олаэчеа
Ландер
16
Дубасин
Жонатан
21
Эскриче
Дани
12
Марин
Игинио
Леванте
4-4-2
Альбасете
4-4-2

История личных встреч

Леванте
Альбасете

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
2:3
ТМК
2:2
КК
0:0
КК
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Альбасете - Леванте 1:3 Леванте - Реал Овьедо 2:1 Вильярреал-2 - Леванте 2:3 Леванте - УД Ибица 0:0
Тенерифе - Леванте 1:0 Леванте - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Леванте 0:0 Леванте - Мирандес 1:2 Эйбар - Леванте 1:1 Леванте - Сарагоса 1:1 Расинг - Леванте 0:1 Малага - Леванте 0:0 Леванте - Альбасете 0:0 Уэска - Леванте 3:0 Леванте - Луго 3:1 Понферрадина - Леванте 0:0 Леванте - ФК Андорра 1:0 Картахена - Леванте 1:2 Леванте - Бургос 1:0 Леганес - Леванте 2:2
Альбасете
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Альбасете - Леванте 1:3 Альбасете - Мирандес 2:1 Понферрадина - Альбасете 1:1 Альбасете - Алавес 1:1
УД Ибица - Альбасете 0:5 Альбасете - Картахена 1:1 Вильярреал-2 - Альбасете 1:2 Альбасете - Эйбар 3:1 Расинг - Альбасете 4:1 Альбасете - Лас-Пальмас 1:2 Сарагоса - Альбасете 1:1 Альбасете - Гранада 1:2 Леванте - Альбасете 0:0 Альбасете - Спортинг Хихон 2:1 Реал Овьедо - Альбасете 1:1 Бургос - Альбасете 1:1 Альбасете - Малага 3:2 Тенерифе - Альбасете 1:0 Альбасете - Луго 2:0 ФК Андорра - Альбасете 0:1
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Леванте" уверенно разбирается с "Альбасете" и выходит в финал плей-офф за место в Ла Лиге, где сыграет с победителем противостояния "Алавес" - "Эйбар".
  • 89'
    Боливар долго готовился к тому, чтобы пробить со штрафного, однако мяч принимает на себя "стенка".
  • 88'
    Достаточно опасный штрафной зарабатывает "Альбасете", до ворот около 25 метров, мяч установлен левее центра.
  • 86'
    Еще одна перспективная атака "Леванте" завершается прострелом Сона в направлении Иборры, который на опыте стояло до последнего.
  • 85'
    Удивительный матч провел сегодня голкипер гостей Барраган, все 3 удара в створ его ворот оказались голевыми.
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! РОБЕРТО СОЛЬДАДО!
    Сараччи со своего фланга выбивает мяч на ход Мораесу, тот в окружении двоих партнеров нахожу возможность для передачи на свободного Сольдадо, который таких в свое время укладывал пачками.
  • 83'
    Боливар смещается с левого фланга к центру и наносит удар метров с 20 - мяч проходит чуть правее створа.
  • 82'
    Острый прострел с левого фланга удается сделать одному из игроков "Леванте", однако Сольдадо укротить мяч не смог.
  • 80'
    По статистике "Альбасете" уходит вперед, особенно это заметно во втором тайме, ведь "Леванте" встречу, по сути, доигрывают.
  • Замена
    78'
    Вместо Хорхе Де Фрутоса на поле появляется Роберто Сольдадо, а Алекса Муньоса меняет Марсело Сараччи.
  • Опасный момент
    77'
    Меса со штрафного сильно пробивает во вратарский угол, однако Фемениас был начеку. В продолжение атаки Боливар пробил с 14 метров, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    76'
    Рубен Везу фолит против Фустера перед своей штрафной площадью и прямо по центру. Отличный шанс для "Альбасете" хотя бы для гола престижа.
  • 74'
    Неплохой штрафной получился у "Леванте", мяч после серии отскоков оказался на углу вратарской, откуда Меса пальнул очень высоко.
  • 73'
    Эскриче находит момент для второго удара по ходу этой встречи, однако Фран не попадает в створ ворот обводящим ударом.
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    • Замена
      72'
      У гостей Джованни Боливар вместо Жонатана Дубасина, а Майкел Меса меняет Ландера Олаэчеа.
    • 70'
      Последние свои замены готовит сейчас Рубен Альбес, хотя очевидно, что на исход встречи это вряд ли как-то повлияет.
    • 68'
      Ничего примечательного на поле в последние минуты не происходит, будто позабыли команды про существование ворот.
    • 67'
      Только вышедший на поле Сон успел развить скорость в 35 км/ч, что является лучшим показателем в сегодняшней игре.
    • Фол, нарушение
      65'
      В очередной раз в этом матче достается Пепелу, Олаэчеа откровенно толкает полузащитника "Леванте" в спину.
    • Офсайд
      64'
      Попытка хозяев задействовать в атаке Уэсли Мораеса претерпела неудачу, в офсайд забрался бразилец.
    • Замена
      63'
      Сон появляется на поле вместо героя встречи Роджера Бруге.
    • 62'
      Эскриче получает мяч на правом краю штрафной и откатывает на Фустера, тот пробивает с разворота, но попадает в защитника "Леванте".
    • 61'
      Позиционная атака "Альбасете" завершается попыткой удара в исполнении Хуана Гарсии метров с 14 - Фемениас ловит мяч.
    • Опасный момент
      59'
      Альваро Родригес пробивает из пределов штрафной, мяч рикошетит от ноги Муньоса и летит в угол, однако Постиго удается выбить снаряд с ленточки!
    • Замена
      58'
      Уэсли Мораес появляется на поле вместо Мохамеда Булдини.
    • 57'
      К сожалению, вторая половина встречи у нас превращается в формальность, не способен "Альбасете" навязать конкуренцию "Леванте", это очевидно.
    • 55'
      Бруге после навеса Монтиэля со штрафного пробивал головой с 12 метров, однако мяч прошел выше перекладины.
    • Желтая карточка
      54'
      Рики Родригес получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую по флангу разгонял Де Фрутос.
    • Угловой
      53'
      Угловой на левом фланге заработали гости, Фустер подает в направлении Эксриче, которого опережает соперник. Второй корнер также не привел к моменту.
    • 52'
      Эскриче протащил мяч по центральной зоне и завершил свой проход ударом с 18 метров - снаряд прошел мимо цели.
    • 50'
      Заход гостей через левый фланг завершается плохой подачей Дубасина, мяч улетает за боковую линию на другом фланге.
    • 49'
      Позиционная атака хозяев завершается подачей Де Фрутоса с левого фланга, однако мяч покидает поле, никого не задев.
    • Фол, нарушение
      48'
      Эскриче с желтой карточкой уже не первый раз фолит на чужой половине поля, сейчас досталось Пепелу, однако рефери обошелся без второго предупреждения.
    • 47'
      21826 зрителей сегодня на трибунах, в хорошем настроении поклонники "Леванте", предвкушая скорое возвращение в Ла Лигу.
    • Замена
      46'
      У хозяев Рубен Везу появляется на поле вместо Робера Пьера. У гостей сразу три изменения - Хуан Антонио Рос, Хулио Алонсо и Хуан Гарсия играют вместо Флавьяна Бойомо, Игинио Марина и Кристиана Антонио.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Фустер проскочил мимо мяча, Родригес же направил снаряд поверх "стенки" в ближний угол, однако Фемениас кулаками отбил его подальше.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
    • Фол, нарушение
      44'
      Иборра нарушает правила против Фустера неподалеку от левого угла своей штрафной площади. Довольно перспективный "стандарт" для гостей, вполне отсюда можно пробивать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Дубасин протащил мяч по чужой половине и исполнил проникающий пас на Эскриче, который врезался в ногу одному из защитников "Леванте".
    • 42'
      Достаточно легко складывается эта встреча для "Леванте", гостевая победа позволяет им сегодня спокойно действовать по счёту и решать моменты в быстрых отрывах.
    • 41'
      Активно оспаривают взятие ворот футболисты "Альбасете", намекая на возможный фол. Счёт по сумме двух матчей становится уже угрожающим - 5:1.
    • 2 гола - дубль!
      40'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РОДЖЕР БРУГЕ!
      Голкипер гостей, играя за пределами штрафной, выбил мяч на чужую половину, хозяева тут же вернули его вперед, Бурге в контактной борьбе продавил защитника, вышел тет-а-тет с Барраганом и легко того переиграл!
    • Угловой
      39'
      Угловой на правом фланге гости предпочли разыграть, однако проход Фустера остановил соперник. Следующий угловой был также разыгран, но сразу же последовала подача, однако оборона "Леванте" удара не допускает.
    • 38'
      Ответная атака "Альбасете" завершается дальней попыткой в исполнении Фустера - мяч проходит правее створа, успел Постиго смутить оппонента перед ударом.
    • Угловой
      37'
      Несколько напряженным получился угловой в исполнении "Леванте", после серии единоборств последовала скидка во вратарскую, но защитник "Альбасете" удачно сыграл на отбой.
    • 36'
      Муньос низом направляет мяч в штрафную, Иборра выскакивает на него и бьет в касание - снаряд цепляет защитника и проходит мимо створа.
    • 35'
      Долго владели мячом хозяева поля, в итоге Монтиэль исполнил заброс по флангу на Пубиля, который не сумел сохранить мяч в пределах поля.
    • 33'
      Резкий пас в направлении Бруге по флангу исполняет Де Фрутос, к такому рывку автор забитого мяча оказался не готов.
    • 32'
      Напомним, что соперник этой пары в финале плей-офф определяется в противостоянии "Алавеса" и "Эйбара", там в первом матче была ничья 1:1, ответный матч состоится завтра.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды в этой встрече, у "Альбасете" почти 60 процентов игрового времени по владению, но этот показатель не даёт им вообще никаких дивидендов.
    • Угловой
      29'
      Угловой на правом фланге заработали игроки "Альбасете", однако после навеса от флажка помог своей обороне Булдини.
    • Желтая карточка
      28'
      Эскриче получает желтую карточку за бурную реакцию после свистка арбитра, который определил фол на Постиго.
    • 27'
      Очень долго игроки "Альбасете" ищут возможности для удара, перекладывая ответственность на партнеров, в итоге момент завершается крайне неточной подачей с фланга.
    • 26'
      Напомним, что команды встречались дважды в основном турнире Сегунды, тогда "Альбасете" также уступил дома, только со счётом 2:3, а на "Сьюдад де Валенсия" команды сыграли без голов.
    • 24'
      С позиции силы в эти минуты действует "Леванте", если до гола хозяева больше оборонялись, то сейчас уверенно контролируют мяч в центре поля.
    • Офсайд
      23'
      Монтиэль входит в штрафную гостей с правого края и в попытке накрутить защитника зарабатывает угловой, однако бригада арбитров фиксирует у Хонатана офсайд.
    • 21'
      Да, в действии старое футбольное правило. Теперь задача "Альбасете" выглядит близкой к безнадежной, хотя времени еще, конечно, вагон.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОДЖЕР БРУГЕ!
      Робер Пьер вынес мяч из пустых ворот после удара одного из соперников, после чего "Леванте" в несколько передач преодолел всё поле, Бруге получает мяч после проникающего паса Де Фрутоса и успешно реализует выход на рандеву с Барраганом!
    • 19'
      Дубасин вошел в штрафную с левого края и попытался пробить, однако мяч угодил в крепкую голову Постиго.
    • 18'
      Пытаются гости всё-таки что-то придумать, начинает пристрелку Родригес, не попадающий в створ практически с угла штрафной площади.
    • 16'
      Монтиэль исполняет неплохой по мысли пас на ход Бруге, однако Джетей успешно играет на перехвате.
    • 15'
      Пока по одному заблокированному удару в активе команд, вратарям "Леванте" и "Альбасете" трудиться не приходится совсем.
    • 14'
      Эскриче на правом фланге атаки прошел одного соперника, но после подстраховки со стороны другого оказался на газоне - свисток арбитра молчит.
    • 13'
      Готовится замена в составе "Леванте", хотя пока капитан хозяев на своих двоих покидает поле и готов туда вернуться по сигналу арбитра.
    • Травма, повреждение
      12'
      Постиго дожидается окончания эпизода и заваливается на газон, есть у защитника "Леванте" проблемы с коленом после неудачного приземления на газон.
    • Фол, нарушение
      11'
      Еще один фол допускают гости, Игинио в чужой штрафной попадает по ноге Роберу Пьеру, явно не добираясь до мяча.
    • Фол, нарушение
      10'
      Иборра сумел перехватить мяч на своей половине поля, тут же Олаэчеа налетает на опытного игрока "Леванте" и бьет сзади по ногам.
    • 9'
      Постепенно удается гостям захватить инициативу, всё-таки "Альбасете" необходимо забивать как минимум дважды, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы.
    • Угловой
      8'
      После розыгрыша углового Джетей получил возможность для удара, однако защитник "Леванте" вновь выбил мяч за лицевую. Повторный корнер получился менее опасным.
    • 7'
      Фустер получает мяч на правом фланге после передачи Эксриче, однако прострел полузащитника "Альбасете" приводит к угловому.
    • 6'
      Напомним, что "Леванте" стал в регулярном чемпионате третьим, уступив прямую путевку "Лас-Пальмасу" по дополнительным показателям. "Альбасете" финишировал шестым. При этом гости сегодняшнего матча и забивают, и пропускают больше хозяев.
    • 5'
      Первый подход к чужим воротам организовали гости, Эскриче пытался пролезть через гущу событий, однако защитники "Леванте" коллективно остановили соперника. 
    • 4'
      Де Фрутос врывается в штрафную с левого края и катит мяч на Булдини, которому не позволяет пробить по воротам один из защитников.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой сегодня исполняют хозяева поля, на линии вратарской одному из игроков "Леванте" не удается дотянуться до мяча, дальше атака переходит в позиционное русло.
    • 2'
      Напомним, что первый матч этого противостояния завершился гостевой победой "Леванте", причем победа получилась волевой - Джетей открыл счёт, Де Фрутос сравнял, Джетей забил в свои ворота, а Де Фрутос уже во втором тайме оформил дубль.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном полуфинальном матче плей-офф в испанской Сегунде "Леванте" принимает "Альбасете". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 8
    Леванте 100% (8)
    X 0% (0)
    Альбасете 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леванте 3:0 Альбасете

    Исход игры
    Леванте
    100% (8)
    Ничья
    0% (0)
    Альбасете
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (3)
    Меньше
    57.14% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (3)
    Нет
    57.14% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Леванте
    37.5% (3)
    1:0 Леванте
    37.5% (3)
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