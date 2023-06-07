На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! РОБЕРТО СОЛЬДАДО! Сараччи со своего фланга выбивает мяч на ход Мораесу, тот в окружении двоих партнеров нахожу возможность для передачи на свободного Сольдадо, который таких в свое время укладывал пачками.

Удивительный матч провел сегодня голкипер гостей Барраган, все 3 удара в створ его ворот оказались голевыми.

Еще одна перспективная атака "Леванте" завершается прострелом Сона в направлении Иборры, который на опыте стояло до последнего.

Достаточно опасный штрафной зарабатывает "Альбасете", до ворот около 25 метров, мяч установлен левее центра.

Боливар долго готовился к тому, чтобы пробить со штрафного, однако мяч принимает на себя "стенка".

Звучит финальный свисток! "Леванте" уверенно разбирается с "Альбасете" и выходит в финал плей-офф за место в Ла Лиге, где сыграет с победителем противостояния "Алавес" - "Эйбар".

Эскриче находит момент для второго удара по ходу этой встречи, однако Фран не попадает в створ ворот обводящим ударом.

Неплохой штрафной получился у "Леванте", мяч после серии отскоков оказался на углу вратарской, откуда Меса пальнул очень высоко.

Рубен Везу фолит против Фустера перед своей штрафной площадью и прямо по центру. Отличный шанс для "Альбасете" хотя бы для гола престижа.

Меса со штрафного сильно пробивает во вратарский угол, однако Фемениас был начеку. В продолжение атаки Боливар пробил с 14 метров, но мяч прошел рядом со штангой.

Вместо Хорхе Де Фрутоса на поле появляется Роберто Сольдадо, а Алекса Муньоса меняет Марсело Сараччи.

По статистике "Альбасете" уходит вперед, особенно это заметно во втором тайме, ведь "Леванте" встречу, по сути, доигрывают.

Острый прострел с левого фланга удается сделать одному из игроков "Леванте", однако Сольдадо укротить мяч не смог.

Боливар смещается с левого фланга к центру и наносит удар метров с 20 - мяч проходит чуть правее створа.

Альваро Родригес пробивает из пределов штрафной, мяч рикошетит от ноги Муньоса и летит в угол, однако Постиго удается выбить снаряд с ленточки!

Позиционная атака "Альбасете" завершается попыткой удара в исполнении Хуана Гарсии метров с 14 - Фемениас ловит мяч.

Эскриче получает мяч на правом краю штрафной и откатывает на Фустера, тот пробивает с разворота, но попадает в защитника "Леванте".

Попытка хозяев задействовать в атаке Уэсли Мораеса претерпела неудачу, в офсайд забрался бразилец.

В очередной раз в этом матче достается Пепелу, Олаэчеа откровенно толкает полузащитника "Леванте" в спину.

Только вышедший на поле Сон успел развить скорость в 35 км/ч, что является лучшим показателем в сегодняшней игре.

Ничего примечательного на поле в последние минуты не происходит, будто позабыли команды про существование ворот.

Последние свои замены готовит сейчас Рубен Альбес, хотя очевидно, что на исход встречи это вряд ли как-то повлияет.

У гостей Джованни Боливар вместо Жонатана Дубасина, а Майкел Меса меняет Ландера Олаэчеа.

У хозяев Рубен Везу появляется на поле вместо Робера Пьера. У гостей сразу три изменения - Хуан Антонио Рос, Хулио Алонсо и Хуан Гарсия играют вместо Флавьяна Бойомо, Игинио Марина и Кристиана Антонио.

21826 зрителей сегодня на трибунах, в хорошем настроении поклонники "Леванте", предвкушая скорое возвращение в Ла Лигу.

Эскриче с желтой карточкой уже не первый раз фолит на чужой половине поля, сейчас досталось Пепелу, однако рефери обошелся без второго предупреждения.

Позиционная атака хозяев завершается подачей Де Фрутоса с левого фланга, однако мяч покидает поле, никого не задев.

Заход гостей через левый фланг завершается плохой подачей Дубасина, мяч улетает за боковую линию на другом фланге.

Эскриче протащил мяч по центральной зоне и завершил свой проход ударом с 18 метров - снаряд прошел мимо цели.

Угловой на левом фланге заработали гости, Фустер подает в направлении Эксриче, которого опережает соперник. Второй корнер также не привел к моменту.

Рики Родригес получает желтую карточку за срыв перспективной атаки, которую по флангу разгонял Де Фрутос.

Бруге после навеса Монтиэля со штрафного пробивал головой с 12 метров, однако мяч прошел выше перекладины.

К сожалению, вторая половина встречи у нас превращается в формальность, не способен "Альбасете" навязать конкуренцию "Леванте", это очевидно.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Фустер проскочил мимо мяча, Родригес же направил снаряд поверх "стенки" в ближний угол, однако Фемениас кулаками отбил его подальше.

45' 2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

44' Иборра нарушает правила против Фустера неподалеку от левого угла своей штрафной площади. Довольно перспективный "стандарт" для гостей, вполне отсюда можно пробивать.

43' Дубасин протащил мяч по чужой половине и исполнил проникающий пас на Эскриче, который врезался в ногу одному из защитников "Леванте".

42' Достаточно легко складывается эта встреча для "Леванте", гостевая победа позволяет им сегодня спокойно действовать по счёту и решать моменты в быстрых отрывах.

41' Активно оспаривают взятие ворот футболисты "Альбасете", намекая на возможный фол. Счёт по сумме двух матчей становится уже угрожающим - 5:1.

40' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! РОДЖЕР БРУГЕ!

Голкипер гостей, играя за пределами штрафной, выбил мяч на чужую половину, хозяева тут же вернули его вперед, Бурге в контактной борьбе продавил защитника, вышел тет-а-тет с Барраганом и легко того переиграл!

39' Угловой на правом фланге гости предпочли разыграть, однако проход Фустера остановил соперник. Следующий угловой был также разыгран, но сразу же последовала подача, однако оборона "Леванте" удара не допускает.

38' Ответная атака "Альбасете" завершается дальней попыткой в исполнении Фустера - мяч проходит правее створа, успел Постиго смутить оппонента перед ударом.

37' Несколько напряженным получился угловой в исполнении "Леванте", после серии единоборств последовала скидка во вратарскую, но защитник "Альбасете" удачно сыграл на отбой.

36' Муньос низом направляет мяч в штрафную, Иборра выскакивает на него и бьет в касание - снаряд цепляет защитника и проходит мимо створа.

35' Долго владели мячом хозяева поля, в итоге Монтиэль исполнил заброс по флангу на Пубиля, который не сумел сохранить мяч в пределах поля.

33' Резкий пас в направлении Бруге по флангу исполняет Де Фрутос, к такому рывку автор забитого мяча оказался не готов.

32' Напомним, что соперник этой пары в финале плей-офф определяется в противостоянии "Алавеса" и "Эйбара", там в первом матче была ничья 1:1, ответный матч состоится завтра.

30' Полчаса отыграли команды в этой встрече, у "Альбасете" почти 60 процентов игрового времени по владению, но этот показатель не даёт им вообще никаких дивидендов.

29' Угловой на правом фланге заработали игроки "Альбасете", однако после навеса от флажка помог своей обороне Булдини.

28' Эскриче получает желтую карточку за бурную реакцию после свистка арбитра, который определил фол на Постиго.

27' Очень долго игроки "Альбасете" ищут возможности для удара, перекладывая ответственность на партнеров, в итоге момент завершается крайне неточной подачей с фланга.

26' Напомним, что команды встречались дважды в основном турнире Сегунды, тогда "Альбасете" также уступил дома, только со счётом 2:3, а на "Сьюдад де Валенсия" команды сыграли без голов.

24' С позиции силы в эти минуты действует "Леванте", если до гола хозяева больше оборонялись, то сейчас уверенно контролируют мяч в центре поля.

23' Монтиэль входит в штрафную гостей с правого края и в попытке накрутить защитника зарабатывает угловой, однако бригада арбитров фиксирует у Хонатана офсайд.

21' Да, в действии старое футбольное правило. Теперь задача "Альбасете" выглядит близкой к безнадежной, хотя времени еще, конечно, вагон.

20' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОДЖЕР БРУГЕ!

Робер Пьер вынес мяч из пустых ворот после удара одного из соперников, после чего "Леванте" в несколько передач преодолел всё поле, Бруге получает мяч после проникающего паса Де Фрутоса и успешно реализует выход на рандеву с Барраганом!

19' Дубасин вошел в штрафную с левого края и попытался пробить, однако мяч угодил в крепкую голову Постиго.

18' Пытаются гости всё-таки что-то придумать, начинает пристрелку Родригес, не попадающий в створ практически с угла штрафной площади.

16' Монтиэль исполняет неплохой по мысли пас на ход Бруге, однако Джетей успешно играет на перехвате.

15' Пока по одному заблокированному удару в активе команд, вратарям "Леванте" и "Альбасете" трудиться не приходится совсем.

14' Эскриче на правом фланге атаки прошел одного соперника, но после подстраховки со стороны другого оказался на газоне - свисток арбитра молчит.

13' Готовится замена в составе "Леванте", хотя пока капитан хозяев на своих двоих покидает поле и готов туда вернуться по сигналу арбитра.

12' Постиго дожидается окончания эпизода и заваливается на газон, есть у защитника "Леванте" проблемы с коленом после неудачного приземления на газон.

11' Еще один фол допускают гости, Игинио в чужой штрафной попадает по ноге Роберу Пьеру, явно не добираясь до мяча.

10' Иборра сумел перехватить мяч на своей половине поля, тут же Олаэчеа налетает на опытного игрока "Леванте" и бьет сзади по ногам.

9' Постепенно удается гостям захватить инициативу, всё-таки "Альбасете" необходимо забивать как минимум дважды, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы.

8' После розыгрыша углового Джетей получил возможность для удара, однако защитник "Леванте" вновь выбил мяч за лицевую. Повторный корнер получился менее опасным.

7' Фустер получает мяч на правом фланге после передачи Эксриче, однако прострел полузащитника "Альбасете" приводит к угловому.

6' Напомним, что "Леванте" стал в регулярном чемпионате третьим, уступив прямую путевку "Лас-Пальмасу" по дополнительным показателям. "Альбасете" финишировал шестым. При этом гости сегодняшнего матча и забивают, и пропускают больше хозяев.

5' Первый подход к чужим воротам организовали гости, Эскриче пытался пролезть через гущу событий, однако защитники "Леванте" коллективно остановили соперника.

4' Де Фрутос врывается в штрафную с левого края и катит мяч на Булдини, которому не позволяет пробить по воротам один из защитников.

3' Первый угловой сегодня исполняют хозяева поля, на линии вратарской одному из игроков "Леванте" не удается дотянуться до мяча, дальше атака переходит в позиционное русло.

2' Напомним, что первый матч этого противостояния завершился гостевой победой "Леванте", причем победа получилась волевой - Джетей открыл счёт, Де Фрутос сравнял, Джетей забил в свои ворота, а Де Фрутос уже во втором тайме оформил дубль.