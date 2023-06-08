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  3. Испания: Сегунда: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Алавес
1:0
Перерыв
Эйбар

Ход матча

1'
Реббах Абдеррахман
(Риоха Луис)
1:0
38'
Мойя Антонио
Сальва Севилья
 
Прогнозы 114
Алавес 78.9% (90)
X 16.7% (19)
Эйбар 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Эйбар
2.94
4.05
3.83
Все Коэффициенты
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
22
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Дуарте
Рубен
18
Гуриди
Хон
37
Бланко
Антонио
8
Сальва
Севилья
11
Риоха
Луис
7
Силла
Мамаду
21
Реббах
Абдеррахман
25
Зидан
Люка
4
Корреа
Робер
5
Беррокаль
Хуан
2
Чема
Родригес
15
Техеро
Альваро
6
Альварес
Серхио
8
Перейра
Матеус
II
7
Кике
Гонсалес
14
Муньос
Хави
11
Рамани
Янис
19
Стоичков
Хуан
Алавес
4-3-3
Эйбар
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Эйбар

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
0:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
П
0:0
П
0:0
ТМС
0:4
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.82

Среднее время на гол

81
110

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.89

Среднее время на гол

99
101

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1
0.85

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

90
105

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1
Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1 Алавес - Тенерифе 1:0 Понферрадина - Алавес 1:0 Алавес - Луго 0:0 Вильярреал-2 - Алавес 1:0 Алавес - Картахена 0:0 Алавес - УД Ибица 4:2 Сарагоса - Алавес 1:4 Алавес - Эйбар 2:0 Мирандес - Алавес 1:3 Алавес - Расинг 3:0
Эйбар
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эйбар - Алавес 1:1 Уэска - Эйбар 0:1 Эйбар - Спортинг Хихон 2:2 Расинг - Эйбар 1:0
Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Гранада - Эйбар 1:1 Эйбар - Сарагоса 1:1 Альбасете - Эйбар 3:1 Эйбар - Леванте 1:1 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Эйбар - ФК Андорра 0:0 Мирандес - Эйбар 2:3 Эйбар - Бургос 1:0 Тенерифе - Эйбар 0:1 Эйбар - Вильярреал-2 2:0 Луго - Эйбар 0:2 Эйбар - Картахена 0:3 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Леганес 0:0 Понферрадина - Эйбар 0:1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Алавес" - "Эйбар" - 1:0.
  • Опасный момент
    45'
    Корреа справа с двадцати метров пробил в дальний угол. Сивера в прыжке отбил мяч.
  • 45'
    "Эйбар" отметился парой длинных забросов вперёд, которые соперники перехватили.
  • Угловой
    45'
    Мойя от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Теналья немного не дотянулся головой до мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Бера в первом тайме.
  • 45'
    Подача Дуарте слева на Силлу получилась высокой, но Техеро выбил мяч за пределы поля.
  • 44'
    Техеро слева исполнил высокий навес в центр штрафной площади. Сивера на выходе забрал мяч в руки.
  • 43'
    Передача Беррокеаля справа вперёд в штрафную площадь на Стоичкова получилась сильной. Мяч укатился за пределы поля.
  • 42'
    "Алавес" отметился быстрым голом и успешно сдерживает атаки гостей, нее давая им создавать большого количества моментов.
  • 40'
    Перейра отметился неточным переводом направо на Муньоса.
  • Замена
    39'
    Замена в составе "Алавеса": вместо Севильи Сальвы на поле выше Антонио Мойя.
  • Травма, повреждение
    38'
    Сальва после подачи к воротам неожиданно захромал и рухнул на газон. Похоже на мышечные проблемы у Севильи.
  • Угловой
    37'
    Реббах разыграл угловой удар с Сальвой. Севилье навесить удачно к воротам слева не удалось.
  • 36'
    "Эйбар" старается через разные фланги проникнуть вперёд, но хозяева с мячом чаще всего выдавливают соперников, и через ауты возвращают мяч себе.
  • 34'
    Корреа справа не удалось сделать заброс в штрафную площадь.
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    • 33'
      Техеро слишком сильно исполнил перевод направо на Кике. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 32'
      Силла впереди в очередной раз не смог побороться за верховой мяч. Не самая сильная сторона Мамаду - игра вверху.
    • 30'
      Напомню, что даже ничейный результат сегодня выводит "Алавес" в финал, так как "Эйбар" в регулярном чемпионате находился на более низкой позиции.
    • Травма, повреждение
      29'
      Техеро в своей штрафной площади в стыке с Риохой получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • 28'
      Силла не смог в касание сделать точный пас налево на Дуарте. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 27'
      Дуарте заброс вперёд исполнил слишком высоко. Силла до мяча не дотянулся.
    • Опасный момент
      26'
      Момент! Рамани слева прошёл вперёд и с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
    • 25'
      Навес Кике справа в штрафную площадь получился безадресным. Партнёры с поддержкой атаки явно задержались.
    • Угловой
      24'
      Хозяева исполнили угловой удар. Гуриди на ближней штанге попытался пяткой переправить мяч в сетку, но не попал по сфере.
    • Офсайд
      23'
      Корреа на правом фланге оказался в офсайде.
    • 22'
      "Эйбар" продолжает уверенно контролировать мяч в центре поля. Впереди остро гостям играть не удаётся.
    • 20'
      Дальний удар Реббаха слева соперники заблокировали.
    • 19'
      Силла красиво дважды сыграл на перехвате, но его передачи вперёд оказывались неточными.
    • Фол, нарушение
      18'
      Кике на чужой половине поля подтолкнул в спину Бланко.
    • 17'
      Муньос с двадцати семи метров пробил выше ворот.
    • 16'
      Хозяева перехватили мяч, но передачу Гуриди вперёд соперники перехватили.
    • 14'
      "Эйбар" забрал мяч. Подойти к штрафной площади хозяев становится всё сложнее.
    • 13'
      Редкую контратаку провели хозяева. Реббах слева прошёл вперёд и прострелил в центр штрафной площади, куда Сальва не успел прибежать.
    • Угловой
      12'
      Перейра от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вбили.
    • 11'
      Рамани прошёл вперёд по левому флангу, но его навес к воротам соперники заблокировали.
    • 10'
      Перейра метров с тридцати восьми пробил выше ворот.
    • 9'
      Дальний удар Кике справа пришёлся в Абкара, который находился на линии штрафной площади.
    • Офсайд
      8'
      Стоичков оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      6'
      Сальва у центрального круга сбил Рамани.
    • 5'
      Техеро отметился неточным переводом направо. Мяч улетел за боковую линию поля. После пропущенного гола инициатива перешла к гостям.
    • 4'
      Рамани с двадцати двух метров пробил по воротам. Сивера сыграл надёжно и забрал мяч в руки.
    • 3'
      "Алавес" играет в полосатых бело-синих футболках и чёрных трусах, "Эйбар" - в жёлто-бирюзовой форме.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      РЕББАХ!!! Быстрый гол забили хозяева. Риоха справа разобрался с двумя соперниками и  навесил в центр штрафной площади на Реббаха, который головой точно пробил в дальний угол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Мендисорросе"!
    • До матча
    • В первом матче зафиксирован ничейный результат 1:1.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча плей-офф Испанской Сегунды, в котором сыграют «Алавес» и «Эйбар». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Эйбар.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.34. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.34 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Алавес 78.9% (90)
    X 16.7% (19)
    Эйбар 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Эйбар
    2.94
    4.05
    3.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алавес 1:0 Эйбар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Эйбар

    Исход игры
    Алавес
    78.6% (92)
    Ничья
    17.1% (20)
    Эйбар
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (36)
    Меньше
    66.04% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    48.11% (51)
    Нет
    51.89% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    37.6% (44)
    2:1 Алавес
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    2:0 Алавес
    6% (7)
    1:2 Эйбар
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Эйбар
    1.7% (2)
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