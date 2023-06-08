Техеро слева исполнил высокий навес в центр штрафной площади. Сивера на выходе забрал мяч в руки.

Подача Дуарте слева на Силлу получилась высокой, но Техеро выбил мяч за пределы поля.

Мойя от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Теналья немного не дотянулся головой до мяча.

Корреа справа с двадцати метров пробил в дальний угол. Сивера в прыжке отбил мяч.

Корреа справа не удалось сделать заброс в штрафную площадь.

"Эйбар" старается через разные фланги проникнуть вперёд, но хозяева с мячом чаще всего выдавливают соперников, и через ауты возвращают мяч себе.

Реббах разыграл угловой удар с Сальвой. Севилье навесить удачно к воротам слева не удалось.

Сальва после подачи к воротам неожиданно захромал и рухнул на газон. Похоже на мышечные проблемы у Севильи.

Замена в составе "Алавеса": вместо Севильи Сальвы на поле выше Антонио Мойя.

"Алавес" отметился быстрым голом и успешно сдерживает атаки гостей, нее давая им создавать большого количества моментов.

Передача Беррокеаля справа вперёд в штрафную площадь на Стоичкова получилась сильной. Мяч укатился за пределы поля.

33' Техеро слишком сильно исполнил перевод направо на Кике. Мяч улетел за боковую линию поля.

32' Силла впереди в очередной раз не смог побороться за верховой мяч. Не самая сильная сторона Мамаду - игра вверху.

30' Напомню, что даже ничейный результат сегодня выводит "Алавес" в финал, так как "Эйбар" в регулярном чемпионате находился на более низкой позиции.

29' Техеро в своей штрафной площади в стыке с Риохой получил повреждение. Медики вышли на поле.

28' Силла не смог в касание сделать точный пас налево на Дуарте. Мяч оказался за боковой линией поля.

27' Дуарте заброс вперёд исполнил слишком высоко. Силла до мяча не дотянулся.

26' Момент! Рамани слева прошёл вперёд и с двадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

25' Навес Кике справа в штрафную площадь получился безадресным. Партнёры с поддержкой атаки явно задержались.

24' Хозяева исполнили угловой удар. Гуриди на ближней штанге попытался пяткой переправить мяч в сетку, но не попал по сфере.