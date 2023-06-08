Стадион: Мендисорроса.
Ход матча
1'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
25
Зидан
Люка
14
Муньос
Хави
11
Рамани
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 ДжейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Основной состав
-
25 Зидан ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньос ХавиПолузащитник
-
11 Рамани ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корпас ХосеПолузащитник
-
10 Акече АгерПолузащитник
- Нападающий
-
18 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
История личных встреч
Алавес
Эйбар
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.82
Среднее время на гол
81
110
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.89
Среднее время на гол
99
101
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1
0.85
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
90
105
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1
Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1 Алавес - Тенерифе 1:0 Понферрадина - Алавес 1:0 Алавес - Луго 0:0 Вильярреал-2 - Алавес 1:0 Алавес - Картахена 0:0 Алавес - УД Ибица 4:2 Сарагоса - Алавес 1:4 Алавес - Эйбар 2:0 Мирандес - Алавес 1:3 Алавес - Расинг 3:0
Эйбар
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эйбар - Алавес 1:1 Уэска - Эйбар 0:1 Эйбар - Спортинг Хихон 2:2 Расинг - Эйбар 1:0
Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Гранада - Эйбар 1:1 Эйбар - Сарагоса 1:1 Альбасете - Эйбар 3:1 Эйбар - Леванте 1:1 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Эйбар - ФК Андорра 0:0 Мирандес - Эйбар 2:3 Эйбар - Бургос 1:0 Тенерифе - Эйбар 0:1 Эйбар - Вильярреал-2 2:0 Луго - Эйбар 0:2 Эйбар - Картахена 0:3 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Леганес 0:0 Понферрадина - Эйбар 0:1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Эйбар
Исход игры
Алавес
78.6% (92)
Ничья
17.1% (20)
Эйбар
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.96% (36)
Меньше
66.04% (70)
Обе команды забьют
Да
48.11% (51)
Нет
51.89% (55)
Популярный счёт
1:0 Алавес
37.6% (44)
2:1 Алавес
29.1% (34)
1:1 Ничья
12.8% (15)
2:0 Алавес
6% (7)
1:2 Эйбар
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Эйбар
1.7% (2)
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