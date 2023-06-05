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  3. Испания: Сегунда: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Алавес
 
Позже
Эйбар
Прогнозы 54
Алавес 68.5% (37)
X 27.8% (15)
Эйбар 3.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Эйбар
3.00
3.80
3.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алавес
Эйбар

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
С
0:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:2
П
0:0
П
0:0
ТМС
0:4
С
1:0
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.82

Среднее время на гол

81
110

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.89

Среднее время на гол

99
101

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1
0.85

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

90
105

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1
Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1 Алавес - Тенерифе 1:0 Понферрадина - Алавес 1:0 Алавес - Луго 0:0 Вильярреал-2 - Алавес 1:0 Алавес - Картахена 0:0 Алавес - УД Ибица 4:2 Сарагоса - Алавес 1:4 Алавес - Эйбар 2:0 Мирандес - Алавес 1:3 Алавес - Расинг 3:0
Эйбар
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эйбар - Алавес 1:1 Уэска - Эйбар 0:1 Эйбар - Спортинг Хихон 2:2 Расинг - Эйбар 1:0
Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Гранада - Эйбар 1:1 Эйбар - Сарагоса 1:1 Альбасете - Эйбар 3:1 Эйбар - Леванте 1:1 Реал Овьедо - Эйбар 1:1 Эйбар - ФК Андорра 0:0 Мирандес - Эйбар 2:3 Эйбар - Бургос 1:0 Тенерифе - Эйбар 0:1 Эйбар - Вильярреал-2 2:0 Луго - Эйбар 0:2 Эйбар - Картахена 0:3 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Леганес 0:0 Понферрадина - Эйбар 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Алавес 68.5% (37)
    X 27.8% (15)
    Эйбар 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Эйбар
    3.00
    3.80
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алавес - Эйбар онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес - Эйбар

    Исход игры
    Алавес
    68.5% (37)
    Ничья
    27.8% (15)
    Эйбар
    3.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (19)
    Меньше
    64.81% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Алавес
    33.3% (18)
    1:0 Алавес
    29.6% (16)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    2:0 Алавес
    5.6% (3)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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