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Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Marc Nagtegaal
Херенвен
 
Позже
Твенте
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Твенте
4.20
3.92
2.00
Все Коэффициенты
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
29
Колассен
Антуан
17
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Сахрауи
Осам
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
8
Зерруки
Рамиз
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
Херенвен
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
Твенте

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.3%
57.6%
12.1%
10 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.27

Среднее время на гол

57
71

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.67
1.61

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

53
48

Голов в среднем за матч

1.61
1.45

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
61

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3
Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0
1/2 финала
0 Херенвен
0 Твенте
0 Утрехт
0 Спарта Роттердам
Финал
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за путёвку в Лигу конференций между собой встретятся команды "Херенвен" и "Твенте". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Херенвен - Твенте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2023, осталось 51 минуту.

    Главный судья: Marc Nagtegaal

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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Твенте
4.20
3.92
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Херенвен - Твенте онлайн

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