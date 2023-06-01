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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Нидерландов за путёвку в Лигу конференций между собой встретятся команды "Херенвен" и "Твенте". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.