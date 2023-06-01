Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Marc Nagtegaal
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Твенте
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
33 матча
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.3%
57.6%
12.1%
10 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.27
Среднее время на гол
57
71
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.67
1.61
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
53
48
Голов в среднем за матч
1.61
1.45
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
61
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3
Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3
Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0