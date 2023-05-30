Стадион: Мерседес-Бенц-Арена.
История личных встреч
Штутгарт
Гамбург
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
52%
8%
40%
13 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.67
Среднее время на гол
55
54
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.42
1.08
Среднее время на гол
37
83
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
2
1.36
Тотал матчей
2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
66
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2
Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2
Прогнозы на матч Штутгарт - Гамбург
Исход игры
Штутгарт
88.7% (47)
Ничья
7.5% (4)
Гамбург
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
68% (34)
Меньше
32% (16)
Обе команды забьют
Да
72% (36)
Нет
28% (14)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
54.7% (29)
1:0 Штутгарт
22.6% (12)
2:0 Штутгарт
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
3:2 Штутгарт
3.8% (2)
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