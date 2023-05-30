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  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге: Финал
Стадион: .
Штутгарт
 
Позже
Гамбург
Прогнозы 53
Штутгарт 88.7% (47)
X 7.5% (4)
Гамбург 3.8% (2)
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Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Гамбург
5.20
4.60
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Штутгарт
Гамбург

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

52%
8%
40%
13 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ТМС
3:2
Б2
3:2
К
1:2
Б2
6:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:4
К
2:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
4:1

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.67

Среднее время на гол

55
54

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.42
1.08

Среднее время на гол

37
83

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
66

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2
Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Гамбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 53
    Штутгарт 88.7% (47)
    X 7.5% (4)
    Гамбург 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Штутгарт
    Ничья
    Гамбург
    5.20
    4.60
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Штутгарт - Гамбург онлайн

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    Прогнозы на матч Штутгарт - Гамбург

    Исход игры
    Штутгарт
    88.7% (47)
    Ничья
    7.5% (4)
    Гамбург
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68% (34)
    Меньше
    32% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    54.7% (29)
    1:0 Штутгарт
    22.6% (12)
    2:0 Штутгарт
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    3:2 Штутгарт
    3.8% (2)
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