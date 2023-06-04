Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Ван Букель Пол
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Влап
Михел
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Херенвен
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
34 матча
44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
4 победы 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.63
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.27
Среднее время на гол
58
71
Всего голов
54
50
Голов в среднем за матч
1.59
1.47
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|1
|0.5
|Манфред Угалде
|1
|0.5
|Влап Михел
|1
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайе Том
|1
|0.5
|Сахрауи Осам
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3
Результаты матчей
Твенте
Херенвен
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Твенте
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Твенте
|Манфред Угалде
|1 (1)
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|1 (1)
|Херенвен
|Хайе Том
|1
|Твенте
|Черны Вацлав
|1
|Спарта Роттердам
|Леуритсен Тобиас
|1
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|1
|Твенте
|Манфред Угалде
|1
|Херенвен
|Ван Оттеле Сюб
|1
|Херенвен
|Колассен Антуан
|1