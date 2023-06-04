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Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Твенте
1:0
Первый тайм: 14'
Херенвен
0'
9' Желтая карточка
Садилек Михал
1:0
11' Гол
Влап Михел

Ход матча

9'
Садилек Михал
 
11'
Влап Михел
(Черны Вацлав)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Херенвен
1.43
5.60
7.70
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
8
Зерруки
Рамиз
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
25
Брума
Джеффри
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
29
Колассен
Антуан
17
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Сахрауи
Осам
Твенте
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Херенвен

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
4 победы 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.63

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.27

Среднее время на гол

58
71

Всего голов

54
50

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 1 0.5
Манфред Угалде 1 0.5
Влап Михел 1 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайе Том 1 0.5
Сахрауи Осам 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Манфред Угалде 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оттеле Сюб 1 0
Колассен Антуан 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3

Результаты матчей

Твенте
Херенвен

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
1 Херенвен
2 Твенте
1 Утрехт
2 Спарта Роттердам
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 1 (1)
Херенвен Хайе Том 1
Твенте Черны Вацлав 1
Спарта Роттердам Леуритсен Тобиас 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Утрехт Дувикас Анастасиос 1
Твенте Манфред Угалде 1
Херенвен Ван Оттеле Сюб 1
Херенвен Колассен Антуан 1
Весь список
  • 11'
    Черны Вацлав сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Влап Михел забивает с правой ноги!
  • 11'
    Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 11'
    Кёлерт Матс из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Ван Эвейк Милан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 11'
    Твенте начинает контратаку
  • 10'
    Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 10'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Плегесуэло Хулио выиграл воздушное противоборство у Ван Хойдонк Сидней.
    • 10'
      Контроль мяча: Твенте: 69%, Херенвен: 31%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      9'
      Antoine Colassin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      9'
      Садилек Михал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 9'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      9'
      Безумный фол. Садилек Михал грубо играет против соперника. Пострадал Antoine Colassin
    • 9'
      Ван Эвейк Милан из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Черны Вацлав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Брума Джеффри успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Херенвен
    1.43
    5.60
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Твенте 1:0 Херенвен онлайн

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