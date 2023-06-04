  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Зрители: 29000 Главный судья: Ван Букель Пол
Твенте
4:0
Конец матча
Херенвен
0'
9' Желтая карточка
Садилек Михал
1:0
11' Гол
Влап Михел
2:0
22' Гол
Проппер Робин
34' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
3:0
45' Гол
Бренет Джошуа
55' Желтая карточка
Хайе Том
4:0
68' Гол
Мисиджан Вирджил
90'+1

Ход матча

9'
Садилек Михал
 
11'
Влап Михел
(Черны Вацлав)
1:0
22'
Проппер Робин
2:0
34'
Зерруки Рамиз
 
45'
Бренет Джошуа
(Черны Вацлав)
3:0
46'
 
Хаяль Рами
Ван Амерсфоорт Пелле
46'
 
Ольссон Симон
Тахири Анас
46'
 
Нуннели Че
Колассен Антуан
55'
 
Хайе Том
60'
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
 
60'
Кьёлё Матиас
Садилек Михал
 
60'
Стейн Сем
Влап Михел
 
66'
 
Карлсбакк Даниэль
Ван Хойдонк Сидней
68'
Мисиджан Вирджил
4:0
72'
Даан Ротс
Черны Вацлав
 
82'
Меес Хилгерс
Проппер Робин
 
82'
 
Али Хусейн
Сахрауи Осам

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 499 Количество передач 311
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
25
Брума
Джеффри
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
29
Колассен
Антуан
17
Ван
Хойдонк
Сидней
20
Сахрауи
Осам
Твенте
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Херенвен

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
4 победы 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.63

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.27

Среднее время на гол

58
71

Всего голов

54
50

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 1 0.5
Манфред Угалде 1 0.5
Проппер Робин 1 0.5
Бренет Джошуа 1 0.5
Мисиджан Вирджил 1 0.5
Влап Михел 1 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайе Том 1 0.5
Сахрауи Осам 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Манфред Угалде 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Колассен Антуан 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Твенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0
Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3

Результаты матчей

Твенте
Херенвен

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Твенте
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1/2 финала
1 Херенвен
6 Твенте
1 Утрехт
2 Спарта Роттердам
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Твенте Черны Вацлав 1 (2)
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 1 (1)
Твенте Проппер Робин 1
Херенвен Хайе Том 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Херенвен Хайе Том 1
Твенте Садилек Михал 1
Утрехт Дувикас Анастасиос 1
Твенте Манфред Угалде 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Твенте 4:0 Херенвен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     