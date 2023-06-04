Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сиб ван Оттеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Твенте , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Бренет Джошуа забивает с правой ноги!

45' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Херенвен

43' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Брума Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Мисиджан Вирджил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Зерруки Рамиз совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Удар от ворот произведет Херенвен

31' Удар от ворот произведет Херенвен

31' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Мисиджан Вирджил из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

24' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

22' Г О О О О О О Л - Проппер Робин из команды Твенте головой вбивает мяч в сетку.

22' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хорошую попытку сделал Бренет Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Antoine Colassin задерживает мяч рукой

21' Манфред Угалде из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

18' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Твенте

16' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Черны Вацлав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Влап Михел забивает с правой ноги!

11' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Antoine Colassin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Садилек Михал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

9' Безумный фол. Садилек Михал грубо играет против соперника. Пострадал Antoine Colassin

8' Черны Вацлав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Antoine Colassin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Сиб ван Оттеле ошибается в защите.

6' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Черны Вацлав нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

4' Мисиджан Вирджил из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Херенвен начинает с центра поля