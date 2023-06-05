Дан-Аксель Загаду в перерыве появился на замену в составе "Штутгарта" вместо Константиноса Мавропаноса.

Спокойно "Гамбург" начинает второй тайм, в отличие от первого.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Энцо Мийо! В прострации оказалась оборона "динозавров", и счёт пришёл в состояние равенства. Открылся Гирасси по левому полуфлангу, получил проникающий пас и сам покатил в центр на Мийо, уверенно расправившегося с Фернандешем.

По сумме двух матчей, таким образом, счёт становится 1:4. Естественно, в пользу "Штутгарта".

Роберт Глацель не сумел продавить в атаке на левом фланге Вальдемара Антона, и мяч выкатился за лицевую линию от игрока "Гамбурга".

Свисток на перерыв. По гамбургскому счёту 1:0 в пользу "динозавров", которые стартовали очень заряженно, однако только лишь одним голом разродились в ворота своего противника. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния счёт на данный момент 1:3 - впереди "Штутгарт". Со временем узнаем, что припасли для зрителей команды на второй тайм.

Роберт Глацель решается обострять ситуацию с подступов к чужой штрафной, нанося удар по воротам, однако мяч прокатывается чуть правее створа.

Разыграл мяч вратарь "Гамбурга" накоротке с правым защитником, который заработал аут, ведь игровой снаряд ушёл за боковую от прессинговавшего его соперника.

Гудят трибуны, поскольку нарушаются правила в середине поля против Людовита Рейса, а фоливший в подкате Жоша Вагноман избегает жёлтой карточки.

Поддавливать стал "Гамбург", и в нервное состояние вошла оборона "Штутгарта" вместе со своим вратарём, но непосредстенно опасных моментов не возникает.

Энцо Мийо в середине поля ткнул сзади локтем в шею Франсиско Монтеро. Очередной фол вдали от ворот без последствий в виде карточного предупреждения.

Жоша Вагноман явно ударяет по ноге и сносит Жан-Люка Домпе на правом фланге обороны близко к своей штрафной площади, но и здесь судья не лезет в карман за карточкой.

Жаркая борьба шла в штрафной площади "Штутгарта" после подачи туда со штрафного удара, и пострадал там Константинос Мавропанос, однако обошёлся без врачебной помощи зашитник гостевой команды.

Борна Соса выполнил кросс с корнера с правого края, и Вальдемар Антон несильно пробил головой чуть левее створа.

Хироки Ито на своей половине поля на левом фланге подтолкнул сзади Людовита Рейса, обеспечив штрафной удар для "Гамбурга".

В атаке уже "Штутгарт", на левом фланге. Крис Фюрих там оставляет мяч в поле, не даёт ему уйти за лицевую, но переходит сфера под контроль Моритца Хайера.

В принципе, понимают "швабы", что им нужно сравнять счёт, чтобы поставить "Гамбург" в неловкое положение, однако не могут поразить чужой створ.

"Гамбург", можно сказать, подостыл после грозного начала матча в своём исполнении, однако ещё дважды он забивать обязательно должен в основное время.

Нужно констатировать, что в последние минуты мяч больше держится у "Штутгарта", который, однако, не демонстрирует каких-то чудес в позиционном созидании.

Довольно перспективный штрафной зарабатывает "Штутгарт" по центру в двадцати с небольшим метрах от чужих ворот. Это Себастьян Шонлау уронил Энцо Мийо.

Серу Гирасси напрямую прикладывается со штрафного удара, и мяч летит по дуге, огибая ворота "Гамбурга" и приземляясь в левой стороне от них.

Было бы логично "Гамбургу" и в конце первого тайма оказать серьёзное давление на оборону соперника, как это было в начале матча.

Пока что мы видим, а точнее, не видим уже достаточно долгое время интересных моментов в атаке у команды хозяев.

29' Подав корнер с левого фланга, "Штутгарт" заработал ещё один стандарт такого же типа, только на противоположной бровке.

28' Естественно, никто не знает, случатся эти голы в ворота гостей или нет, а пока "Штутгарт" атакует левым флангом и зарабатывает угловой, поскольку мяч за лицевую выбивает Моритц Хайер.

27' Игроки "Гамбурга", конечно, предпочли бы развить успех в плане цифр на табло, но пока нельзя сказать, что ситуация для них критична, впереди ещё много времени для двух новых голов в ворота "Штутгарта".

26' Штрафной удар с левого фланга не позволил "Гамбургу" создать голевой момент, а потом ещё Франсиско Монтеро отметился фолом в нескольких метрах от штрафной площади гостей.

25' Константинос Мавропанос на правом фланге обороны подтолкнул на газон Сони Киттеля и получил свою жёлтую карточку.

24' Даниэль Фернандеш сначала вовремя сблизился с оппонентом, не позволив тому полноценно выскочить один на один, а потом почти подарил мяч в своей штрафной Энцо Мийо, но всё обошлось и здесь для "Гамбурга".

23' Оборона далеко не безгрешна у "Гамбурга", это заметно в последние минуты, однако пока справляются защитники команды хозяев, если смотреть на табло.

22' Бейкери Джатта мелко нарушает правила впереди на правом фланге, подыгрывая себе рукой после чего недолго беседует с боковым рефери.

21' Жоша Вагноман, находившийся в центре штрафной площади "Гамбурга", не сумел откликнуться на подачу партнёра с левого фланга и нанести удар по воротам.

20' Теперь офсайд у хозяев на правом фланге, Бейкери Джатта попадает в нелегитимное положение, однако до гола в ворота "Штутгарта" здесь ситуация не дошла, отменять ничего не пришлось.

19' Ничего себе! Отменено взятие ворот из-за положения "вне игры". Система ВАР вмешалась и всё испортила для "Штутгарта", уничтожив его красивый гол. Команды играют дальше при счёте 1:0 в пользу "Гамбурга".

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Серу Гирасси!

А это было очень филигранно! Ватару прострелил с левого угла чужой вратарской, и Гирасси красиво пяточкой переправил мяч в правый угол.

16' Явно "Гамбург" сделал сегодня ставку на быстрый гол. Наверное, даже на быстрые голы. Пока лишь раз удалось северянам поразить чужие ворота.

15' Игрок хозяев на половине поля соперника сделал накладку на стопу Хироки Ито, который не сразу пришёл полностью в себя, но врачебная помощь ему не потребовалась.

14' Жоша Вагноман классно на правом фланге обороны отобрал мяч у Жан-Люка Домпе, и ведь без нарушения правил.

13' Неудачно пытается "Штутгарт" развить свою атаку в центре поля, передача на левый фланг делается непонятно кому, и мяч уходит за боковую линию.

11' Вообще-то у "динозавров" очень богатая история, и как-то не с руки им прозябать во Второй Бундеслиге, надо стремиться "Гамбургу" обязательно в элиту германского футбола.

10' Достаточно долго уже длится медицинская пауза. Врачи оказывают помощь Эндо Ватару, пострадавшему в противоборстве с Франсиско Монтеро.

9' Пространство над футбольным полем неравномерно заволакивает дымом. Атмосфера самая что ни на есть футбольная. А вы как хотели - это плей-офф за право играть в Первой Бундеслиге!

8' МОМЕНТ! Крис Фюрих должен был забивать в ворота хозяев, но с левого угла вратарской, где он оторвался от Моритца Хайера, низом отправил мяч в сетку с внешней стороны.

7' "Гамбург" устроил мощные стартовые минуты в своём исполнении. Понимает команда с берегов Эльбы, что ей надо отыгрывать счёт 0:3 после первого матча.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Сонни Киттель!

Ох ты какой гол! С правого полуфланга почти с линии штрафной площади Киттель влупил мяч в дальнюю штангу, от которой тот отскочил в сетку.

5' Офсайд образовался у "Гамбурга" на правом фланге после розыгрыша корнера. Вряд ли будет спешить вратарь "Штутгарта", выбивая мяч в центр поля со свободного удара.

4' Перспективный штрафной удар заработали северяне, и пробил Жан-Люк Домпе опасно под перекладину, откуда Флориан Мюллер вытянул мяч на угловой.

3' Сонни Киттель устроил высокий прессинг Флориану Мюллеру, который всё же успел вовремя вынести мяч подальше.

2' "Гамбург" играет в белых футболках, красных трусах и синих гетрах, тогда как "Штутгарт" во всём чёрном.

1' Бейкери Джатта упал на газон в правом углу чужой штрафной после контакта с Хироки Ито, но не вследствие его. Поскользнулся сам игрок "Гамбурга". Система ВАР подтвердила решение главного арбитра встречи не назначать пенальти в ворота гостей.