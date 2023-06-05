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  4. Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2022-2023

Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге

Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Гамбург
1:1
Второй тайм: 51'
Штутгарт
0'
1:0
6' Гол
Киттель Сонни
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Гирасси Серу
25' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
1:1
48' Гол
Мийо Энцо

Ход матча

6'
Киттель Сонни
(Жан-Люк Домпе)
1:0
17'
 
Гирасси Серу
25'
 
Мавропанос Константинос
46'
 
Загаду Дан-Аксель
Мавропанос Константинос
48'
1:1
Мийо Энцо
(Гирасси Серу)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 241 Количество передач 123
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 151
Гамбург 37.7% (57)
X 31.1% (47)
Штутгарт 31.1% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Штутгарт
3.95
4.24
7.62
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
4
Шонлау
Себастьян
16
Монтеро
Франcиско
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
8
Мийо
Энцо
22
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Гамбург
4-3-3
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Гамбург
Штутгарт

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
10 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПОЗПИВБ
3:0
ТМС
3:2
Б2
3:2
К
1:2
Б2
6:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:4
К
2:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
4:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.42
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

2.04
1.31

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

44
68

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киттель Сонни 1 0.5
Жан-Люк Домпе 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 1 0.5
Мавропанос Константинос 1 0.5
Вагноман Жоша 1 0.5
Соса Борна 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухонен Ансси 0 1
Рейс Людовит 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5
Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1
Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2

Результаты матчей

Гамбург
Штутгарт

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гамбург Киттель Сонни 1
Штутгарт Гирасси Серу 1
Штутгарт Мавропанос Константинос 1
Штутгарт Вагноман Жоша 1
Штутгарт Соса Борна 0 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Сухонен Ансси 1
Штутгарт Каразор Атакан 1
Штутгарт Мавропанос Константинос 1
Гамбург Рейс Людовит 1
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    По сумме двух матчей, таким образом, счёт становится 1:4. Естественно, в пользу "Штутгарта".
  • Описание гола
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Энцо Мийо!
    В прострации оказалась оборона "динозавров", и счёт пришёл в состояние равенства. Открылся Гирасси по левому полуфлангу, получил проникающий пас и сам покатил в центр на Мийо, уверенно расправившегося с Фернандешем.
  • 47'
    Спокойно "Гамбург" начинает второй тайм, в отличие от первого.
  • Замена
    46'
    Дан-Аксель Загаду в перерыве появился на замену в составе "Штутгарта" вместо Константиноса Мавропаноса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. По гамбургскому счёту 1:0 в пользу "динозавров", которые стартовали очень заряженно, однако только лишь одним голом разродились в ворота своего противника. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния счёт на данный момент 1:3 - впереди "Штутгарт". Со временем узнаем, что припасли для зрителей команды на второй тайм.
  • 45'
    Роберт Глацель не сумел продавить в атаке на левом фланге Вальдемара Антона, и мяч выкатился за лицевую линию от игрока "Гамбурга".
  • Травма, повреждение
    45'
    Жаркая борьба шла в штрафной площади "Штутгарта" после подачи туда со штрафного удара, и пострадал там Константинос Мавропанос, однако обошёлся без врачебной помощи зашитник гостевой команды.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет к первому тайму главный арбитр встречи.
  • Фол, нарушение
    45'
    Жоша Вагноман явно ударяет по ноге и сносит Жан-Люка Домпе на правом фланге обороны близко к своей штрафной площади, но и здесь судья не лезет в карман за карточкой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Энцо Мийо в середине поля ткнул сзади локтем в шею Франсиско Монтеро. Очередной фол вдали от ворот без последствий в виде карточного предупреждения.
  • 43'
    Поддавливать стал "Гамбург", и в нервное состояние вошла оборона "Штутгарта" вместе со своим вратарём, но непосредстенно опасных моментов не возникает.
  • Фол, нарушение
    42'
    Гудят трибуны, поскольку нарушаются правила в середине поля против Людовита Рейса, а фоливший в подкате Жоша Вагноман избегает жёлтой карточки.
  • 41'
    Разыграл мяч вратарь "Гамбурга" накоротке с правым защитником, который заработал аут, ведь игровой снаряд ушёл за боковую от прессинговавшего его соперника.
  • Опасный момент
    40'
    Роберт Глацель решается обострять ситуацию с подступов к чужой штрафной, нанося удар по воротам, однако мяч прокатывается чуть правее створа.
  • Бонусы букмекеров
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    • 39'
      Пока что мы видим, а точнее, не видим уже достаточно долгое время интересных моментов в атаке у команды хозяев.
    • 39'
      Было бы логично "Гамбургу" и в конце первого тайма оказать серьёзное давление на оборону соперника, как это было в начале матча. 
    • 38'
      Серу Гирасси напрямую прикладывается со штрафного удара, и мяч летит по дуге, огибая ворота "Гамбурга" и приземляясь в левой стороне от них.
    • Фол, нарушение
      37'
      Довольно перспективный штрафной зарабатывает "Штутгарт" по центру в двадцати с небольшим метрах от чужих ворот. Это Себастьян Шонлау уронил Энцо Мийо.
    • 35'
      Нужно констатировать, что в последние минуты мяч больше держится у "Штутгарта", который, однако, не демонстрирует каких-то чудес в позиционном созидании.
    • 34'
      "Гамбург", можно сказать, подостыл после грозного начала матча в своём исполнении, однако ещё дважды он забивать обязательно должен в основное время.
    • 32'
      В принципе, понимают "швабы", что им нужно сравнять счёт, чтобы поставить "Гамбург" в неловкое положение, однако не могут поразить чужой створ.
    • 31'
      В атаке уже "Штутгарт", на левом фланге. Крис Фюрих там оставляет мяч в поле, не даёт ему уйти за лицевую, но переходит сфера под контроль Моритца Хайера.
    • Фол, нарушение
      30'
      Хироки Ито на своей половине поля на левом фланге подтолкнул сзади Людовита Рейса, обеспечив штрафной удар для "Гамбурга".
    • 29'
      Борна Соса выполнил кросс с корнера с правого края, и Вальдемар Антон несильно пробил головой чуть левее створа.
    • Угловой
      29'
      Подав корнер с левого фланга, "Штутгарт" заработал ещё один стандарт такого же типа, только на противоположной бровке.
    • Угловой
      28'
      Естественно, никто не знает, случатся эти голы в ворота гостей или нет, а пока "Штутгарт" атакует левым флангом и зарабатывает угловой, поскольку мяч за лицевую выбивает Моритц Хайер.
    • 27'
      Игроки "Гамбурга", конечно, предпочли бы развить успех в плане цифр на табло, но пока нельзя сказать, что ситуация для них критична, впереди ещё много времени для двух новых голов в ворота "Штутгарта".
    • Фол, нарушение
      26'
      Штрафной удар с левого фланга не позволил "Гамбургу" создать голевой момент, а потом ещё Франсиско Монтеро отметился фолом в нескольких метрах от штрафной площади гостей.
    • Желтая карточка
      25'
      Константинос Мавропанос на правом фланге обороны подтолкнул на газон Сони Киттеля и получил свою жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      24'
      Даниэль Фернандеш сначала вовремя сблизился с оппонентом, не позволив тому полноценно выскочить один на один, а потом почти подарил мяч в своей штрафной Энцо Мийо, но всё обошлось и здесь для "Гамбурга".
    • 23'
      Оборона далеко не безгрешна у "Гамбурга", это заметно в последние минуты, однако пока справляются защитники команды хозяев, если смотреть на табло.
    • 22'
      Бейкери Джатта мелко нарушает правила впереди на правом фланге, подыгрывая себе рукой после чего недолго беседует с боковым рефери.
    • 21'
      Жоша Вагноман, находившийся в центре штрафной площади "Гамбурга", не сумел откликнуться на подачу партнёра с левого фланга и нанести удар по воротам.
    • Офсайд
      20'
      Теперь офсайд у хозяев на правом фланге, Бейкери Джатта попадает в нелегитимное положение, однако до гола в ворота "Штутгарта" здесь ситуация не дошла, отменять ничего не пришлось.
    • Видеоповтор
      19'
      Ничего себе! Отменено взятие ворот из-за положения "вне игры". Система ВАР вмешалась и всё испортила для "Штутгарта", уничтожив его красивый гол. Команды играют дальше при счёте 1:0 в пользу "Гамбурга".
    • Офсайд
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Серу Гирасси!
      А это было очень филигранно! Ватару прострелил с левого угла чужой вратарской, и Гирасси красиво пяточкой переправил мяч в правый угол.
    • 16'
      Явно "Гамбург" сделал сегодня ставку на быстрый гол. Наверное, даже на быстрые голы. Пока лишь раз удалось северянам поразить чужие ворота.
    • Фол, нарушение
      15'
      Игрок хозяев на половине поля соперника сделал накладку на стопу Хироки Ито, который не сразу пришёл полностью в себя, но врачебная помощь ему не потребовалась.
    • 14'
      Жоша Вагноман классно на правом фланге обороны отобрал мяч у Жан-Люка Домпе, и ведь без нарушения правил.
    • 13'
      Неудачно пытается "Штутгарт" развить свою атаку в центре поля, передача на левый фланг делается непонятно кому, и мяч уходит за боковую линию.
    • 11'
      Вообще-то у "динозавров" очень богатая история, и как-то не с руки им прозябать во Второй Бундеслиге, надо стремиться "Гамбургу" обязательно в элиту германского футбола.
    • Травма, повреждение
      10'
      Достаточно долго уже длится медицинская пауза. Врачи оказывают помощь Эндо Ватару, пострадавшему в противоборстве с Франсиско Монтеро.
    • 9'
      Пространство над футбольным полем неравномерно заволакивает дымом. Атмосфера самая что ни на есть футбольная. А вы как хотели - это плей-офф за право играть в Первой Бундеслиге!
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Крис Фюрих должен был забивать в ворота хозяев, но с левого угла вратарской, где он оторвался от Моритца Хайера, низом отправил мяч в сетку с внешней стороны. 
    • 7'
      "Гамбург" устроил мощные стартовые минуты в своём исполнении. Понимает команда с берегов Эльбы, что ей надо отыгрывать счёт 0:3 после первого матча.
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Сонни Киттель!
      Ох ты какой гол! С правого полуфланга почти с линии штрафной площади Киттель влупил мяч в дальнюю штангу, от которой тот отскочил в сетку.
    • Офсайд
      5'
      Офсайд образовался у "Гамбурга" на правом фланге после розыгрыша корнера. Вряд ли будет спешить вратарь "Штутгарта", выбивая мяч в центр поля со свободного удара.
    • Опасный момент
      4'
      Перспективный штрафной удар заработали северяне, и пробил Жан-Люк Домпе опасно под перекладину, откуда Флориан Мюллер вытянул мяч на угловой.
    • 3'
      Сонни Киттель устроил высокий прессинг Флориану Мюллеру, который всё же успел вовремя вынести мяч подальше.
    • 2'
      "Гамбург" играет в белых футболках, красных трусах и синих гетрах, тогда как "Штутгарт" во всём чёрном.
    • Видеоповтор
      1'
      Бейкери Джатта упал на газон в правом углу чужой штрафной после контакта с Хироки Ито, но не вследствие его. Поскользнулся сам игрок "Гамбурга". Система ВАР подтвердила решение главного арбитра встречи не назначать пенальти в ворота гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В ответном стыковом матче за участие в Бундеслиге в следующем сезоне "Гамбург" дома сыграет со "Штутгартом", которому он проиграл в первой встрече со счётом 0:3. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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      • Прогнозы 151
      Гамбург 37.7% (57)
      X 31.1% (47)
      Штутгарт 31.1% (47)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Гамбург
      Ничья
      Штутгарт
      3.95
      4.24
      7.62
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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    Где смотреть матч Гамбург 1:1 Штутгарт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гамбург 1:1 Штутгарт

    Исход игры
    Гамбург
    37.7% (57)
    Ничья
    31.1% (47)
    Штутгарт
    31.1% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (102)
    Нет
    13.56% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (37)
    2:1 Гамбург
    21.2% (32)
    1:2 Штутгарт
    15.2% (23)
    1:0 Гамбург
    6.6% (10)
    2:2 Ничья
    4% (6)
    0:1 Штутгарт
    2.6% (4)
    1:3 Штутгарт
    1.3% (2)
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