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Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге

Стадион: .
Гамбург
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 58
Гамбург 43.1% (25)
X 29.3% (17)
Штутгарт 27.6% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Штутгарт
3.70
3.74
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гамбург
Штутгарт

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
10 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПОЗПИВБ
3:0
ТМС
3:2
Б2
3:2
К
1:2
Б2
6:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:4
К
2:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
4:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.42
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

53
34

Голов в среднем за матч

2.04
1.31

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

44
68

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 1 1
Мавропанос Константинос 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Соса Борна 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухонен Ансси 0 1
Рейс Людовит 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Гамбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5
Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1
Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2

Результаты матчей

Гамбург
Штутгарт

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 1
Штутгарт Мавропанос Константинос 1
Штутгарт Вагноман Жоша 1
Штутгарт Соса Борна 0 (2)
Штутгарт Мийо Энцо 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Сухонен Ансси 1
Штутгарт Каразор Атакан 1
Гамбург Рейс Людовит 1
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гамбург - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Гамбург 43.1% (25)
    X 29.3% (17)
    Штутгарт 27.6% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гамбург
    Ничья
    Штутгарт
    3.70
    3.74
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гамбург - Штутгарт онлайн

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    Прогнозы на матч Гамбург - Штутгарт

    Исход игры
    Гамбург
    43.1% (25)
    Ничья
    29.3% (17)
    Штутгарт
    27.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Гамбург
    27.6% (16)
    1:1 Ничья
    24.1% (14)
    1:2 Штутгарт
    20.7% (12)
    1:0 Гамбург
    13.8% (8)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
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    Гамбург
    Штутгарт
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