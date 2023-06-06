Стадион: Шюко-Арена.
1:2
Перерыв
0'
1:0
4' ГолКлос Фабиан
33' Желтая карточкаБелло Джордж
1:1
35' ГолХоллербах Бенедикт
1:2
45' ГолХоллербах Бенедикт
Ход матча
4'
1:0
33'
35'
45'
21
Хак
Робин
24
Белло
Джордж
10
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
29 Кох ХенрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рибле НикоЗащитник
-
25 Кемпе ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нахар СухелНападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
История личных встреч
Арминия
Веен Висбаден
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
81
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Арминия 4:0 Магдебург - Арминия 4:0 Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1
Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 4:1 Веен Висбаден - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Байройт - Веен Висбаден 2:3 Веен Висбаден - Виктория Кёльн 1:1 Боруссия-2 Д - Веен Висбаден 0:1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Арминия 1:2 Веен Висбаден
Исход игры
Арминия
90.7% (98)
Ничья
6.5% (7)
Веен Висбаден
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (58)
Меньше
43.14% (44)
Обе команды забьют
Да
61.76% (63)
Нет
38.24% (39)
Популярный счёт
2:1 Арминия
45.4% (49)
1:0 Арминия
19.4% (21)
2:0 Арминия
16.7% (18)
1:1 Ничья
4.6% (5)
3:1 Арминия
3.7% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:2 Веен Висбаден
1.9% (2)
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