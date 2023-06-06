Канурич исполняет очередную подачи с дальнего штрафного - Штритцель в своих владениях надежно сыграл на выходе.

Всё ближе у нас перерыв, пока "Арминии" не удается восстановить тотальный контоль над ситуацией.

Ласм в очередной раз далеко бросает из-за боковой линии, после верхового единоборства мяч уходит на угловой.

После подачи с углового с правого фланга Якель пробивает головой, однако мяч проходит чуть левее створа!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! БЕНЕДИКТ ХОЛЛЕРБАХ! Хессер подхватил мяч на чужой половине и отдал на Холлербаха, тот дошел до штрафной, переиграл защитника и при помощи рикошета поразил цель!

Белло с левого фланга выполняет диагональ в чужую штрафную, однако мяч на выходе забирает Штритцель.

Белло жестко подкатывается под Якобсена в центре поля, первая желтая карточка в нашей встрече.

Еще один угловой исполняют хозяева поля, но невысокую подачу на ближнюю штангу гости легко прерывают.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! БЕНЕДИКТ ХОЛЛЕРБАХ! Штритцеь под прессингом соперника выбил мяч на чужую половину, Пртайие зацепился, развернулся и вывел Холлербаха один на один с голкипером, и "девятка" "Веена" не сплоховал.

Снова задача "Арминии" становится практически невыполнимой, несмотря на отстутствие правила гостевого гола, переходят хозяева поля к контролю мяча.

Снова длинный аут исполняет "Арминия", после навеса Ласма и верхового единоборства мяч достается Штритцелю.

8:6 у нас по общему количеству ударом, однако в створ гости попадают чаще - 2:3. По владению ожидаемо впереди хозяева - 62 на 38.

Мощный удар Клоса с линии штрафной отбивает Штритцель, сам же автор забитого мяча играет головой на добивании, однако немного не попадает!

30' Полчаса отыграли команды, есть преимущество у "Арминии" в последнее время, однако запас у гостевой команды по сумме двух матчей всё равно велик.

28' Андраде с левого фланга исполняет кросс в штрафную, Клос пробивает головой с отскоком от газона, однако Штритцель в прыжке ловит мяч.

27' Ласм из-за боковой линии пуляет в глубину штрафной площади, но борьба на втором этаже остается за гостями.

26' Обменялись команды острыми моментами! После навеса со штрафного Хюсинг пробивает головой в перекладину, "Веен" забирает подбор и организует свою атаку, однако пушечный удар Холлербаха с 20 метров становится немного неточным.

25' Мокенхаупт на бровке откровенно выталкивает за пределы поля Белло, пока рефери обходится без карточек.

24' Эзех проходит по левому краю штрафной, смещается к центру и катит в штрафную низом, но защитники "Арминии" справляются легко.

23' "Веен" не собирается только отсиживаться в обороне, есть у гостей попытки выбегать в контратаки, одна из них сейчас завершилась не самым удачным забросом.

22' Не так много моментов возникает у ворот гостей после забитого мяча, хотя надежда на чудесный камбэк еле худо-бедно жива.

21' Напомним, что "Веен" последний раз играл в Бундеслиге 2 в сезоне-2019/20, тогда "Арминия" дважды обыграла соперника - 5:2 на выезде и 1:0. Клуб из Билефельда тогда вышла в элитный дивизион, а Висбахен вернулся в третью лигу.