  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2: Финал
Стадион: .
Арминия
1:2
Перерыв
Веен Висбаден
0'
1:0
4' Гол
Клос Фабиан
33' Желтая карточка
Белло Джордж
1:1
35' Гол
Холлербах Бенедикт
1:2
45' Гол
Холлербах Бенедикт

Ход матча

4'
Клос Фабиан
(Ласм Бриан)
1:0
33'
Белло Джордж
 
35'
1:1
Холлербах Бенедикт
(Пртайин Иван)
45'
1:2
Холлербах Бенедикт
(Хессер Робин)
Прогнозы 107
Арминия 90.7% (97)
X 6.5% (7)
Веен Висбаден 2.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Веен Висбаден
3.15
3.94
3.95
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
14
Консбрух
Джомейн
37
Канурич
Беньямин
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
24
Белло
Джордж
10
Ласм
Бриан
9
Клос
Фабиан
16
Штритцель
Флориан
6
Фехнер
Джино
3
Гюрлеен
Ахмет
10
Мровца
Себастьян
4
Мокенхаупт
Саша
37
Эзех
Бруклин
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Вурц
Иоханнес
18
Пртайин
Иван
21
Холлербах
Бенедикт
Арминия
3-5-2
Веен Висбаден
3-4-1-2

История личных встреч

Арминия
Веен Висбаден

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПОЗПИВБ2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:5
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
81

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Арминия 4:0 Магдебург - Арминия 4:0 Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1
Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 4:1 Веен Висбаден - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Байройт - Веен Висбаден 2:3 Веен Висбаден - Виктория Кёльн 1:1 Боруссия-2 Д - Веен Висбаден 0:1
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! БЕНЕДИКТ ХОЛЛЕРБАХ!
    Хессер подхватил мяч на чужой половине и отдал на Холлербаха, тот дошел до штрафной, переиграл защитника и при помощи рикошета поразил цель!
  • Опасный момент
    45'
    После подачи с углового с правого фланга Якель пробивает головой, однако мяч проходит чуть левее створа!
  • 45'
    Ласм в очередной раз далеко бросает из-за боковой линии, после верхового единоборства мяч уходит на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Всё ближе у нас перерыв, пока "Арминии" не удается восстановить тотальный контоль над ситуацией.
  • 43'
    Канурич исполняет очередную подачи с дальнего штрафного - Штритцель в своих владениях надежно сыграл на выходе.
  • Опасный момент
    41'
    Мощный удар Клоса с линии штрафной отбивает Штритцель, сам же автор забитого мяча играет головой на добивании, однако немного не попадает!
  • 40'
    8:6 у нас по общему количеству ударом, однако в створ гости попадают чаще - 2:3. По владению ожидаемо впереди хозяева - 62 на 38.
  • 39'
    Снова длинный аут исполняет "Арминия", после навеса Ласма и верхового единоборства мяч достается Штритцелю.
  • 37'
    Снова задача "Арминии" становится практически невыполнимой, несмотря на отстутствие правила гостевого гола, переходят хозяева поля к контролю мяча.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! БЕНЕДИКТ ХОЛЛЕРБАХ!
    Штритцеь под прессингом соперника выбил мяч на чужую половину, Пртайие зацепился, развернулся и вывел Холлербаха один на один с голкипером, и "девятка" "Веена" не сплоховал.
  • 34'
    Еще один угловой исполняют хозяева поля, но невысокую подачу на ближнюю штангу гости легко прерывают.
  • Желтая карточка
    33'
    Белло жестко подкатывается под Якобсена в центре поля, первая желтая карточка в нашей встрече.
  • 31'
    Белло с левого фланга выполняет диагональ в чужую штрафную, однако мяч на выходе забирает Штритцель.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, есть преимущество у "Арминии" в последнее время, однако запас у гостевой команды по сумме двух матчей всё равно велик.
    • 28'
      Андраде с левого фланга исполняет кросс в штрафную, Клос пробивает головой с отскоком от газона, однако Штритцель в прыжке ловит мяч.
    • 27'
      Ласм из-за боковой линии пуляет в глубину штрафной площади, но борьба на втором этаже остается за гостями.
    • Опасный момент
      26'
      Обменялись команды острыми моментами! После навеса со штрафного Хюсинг пробивает головой в перекладину, "Веен" забирает подбор и организует свою атаку, однако пушечный удар Холлербаха с 20 метров становится немного неточным.
    • Фол, нарушение
      25'
      Мокенхаупт на бровке откровенно выталкивает за пределы поля Белло, пока рефери обходится без карточек.
    • 24'
      Эзех проходит по левому краю штрафной, смещается к центру и катит в штрафную низом, но защитники "Арминии" справляются легко.
    • 23'
      "Веен" не собирается только отсиживаться в обороне, есть у гостей попытки выбегать в контратаки, одна из них сейчас завершилась не самым удачным забросом.
    • 22'
      Не так много моментов возникает у ворот гостей после забитого мяча, хотя надежда на чудесный камбэк еле худо-бедно жива.
    • 21'
      Напомним, что "Веен" последний раз играл в Бундеслиге 2 в сезоне-2019/20, тогда "Арминия" дважды обыграла соперника - 5:2 на выезде и 1:0. Клуб из Билефельда тогда вышла в элитный дивизион, а Висбахен вернулся в третью лигу.
    • Угловой
      19'
      Угловой в исполнении хозяев в этот раз к опасному моменту не приводит, более того, гости разогнали хорошую атаку, однако Консбрух без нарушения правил сорвал забег Вурца.
    • 18'
      Белло на левом фланге атаки попытался переиграть Мокенхаупта, однако защитник "Веена" отправил мяч на угловой.
    • 17'
      По сезону у "Арминии" были большие проблемы с обороной - 62 пропущенных мяча, больше было только у последней команды Бундеслиги 2 "Зандхаузена".
    • Опасный момент
      16'
      Канурич с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, откуда следует еле заметная скидка, после чего Якель пробивает головой рядом со штангой!
    • Опасный момент
      15'
      Ласм входит в чужую штрафную с правого края, дважды накручивает бедного защитника и простреливает во вратарскую - Фехнер выбивает мяч на угловой!
    • 14'
      Белло смещается с левого фланга к штрафной гостей и отдает короткий пас на Хака, которому не удается обработать такой мяч.
    • 13'
      Напомним, что "Веен Висбаден" едва не получил повышение в классе напрямую, после победы над "Галлешером" фанаты даже высыпали на поле, однако конкурент "Оснабрюк" успел затащить свой матч и сам вышел в Бундеслигу 2.
    • 11'
      После навеса со штрафного с левого фланга один из игроков гостевой команды головой скинул мяч в ближний угол, но проблем Фрайслю не доставил.
    • 10'
      Да, не самая простая ситуация для "Арминии", хотя совсем недавно в Англии случился камбэк с 0:4 в исполнении "Шеффилд Уэнсдэй".
    • 8'
      Угловой с левого фланга исполняет "Веен", однако борьба на втором этаже осталась за хозяевами, а гости быстро сфолили.
    • 7'
      Холлербах в прессинге накрывает одного из защитников "Арминии", мяч отскакивает к Пртайину, который зарабатывает в неплохой ситуации лишь угловой.
    • 6'
      Пртайин после навеса с левого фланга пробил слёта с угла вратарской и с отскоком от газона - мяч немного перелетел ворота Фрайсля.
    • 5'
      Еще одну атаку на волне успеха проводят игроки "Арминии", однако точности удару с 22 метров не хватает.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ФАБИАН КЛОС!
      Ласм после заброса к чужой штрафной головой скидывает мяч на Клоса, который пробивает в касание с радиуса штрафной - Штритцель не выручает!
    • 3'
      С забросом Канурича со штрафного оборона "Веена" справилась, мяч вернулся обратно к Беньяину, который первым касанием пробил мимо ворот.
    • 2'
      Напомним, что "Арминия" оказалась в незавидном положении, проиграв на выезде со счётом 0:4. Быстрый гол тогда удался "Веену", а во второй половине дело дошло до разгрома.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном стыковом матче за право играть во Второй немецкой Бундеслиге "Арминия" принимает "Веен Висбаден". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
      • Прогнозы 107
      Арминия 90.7% (97)
      X 6.5% (7)
      Веен Висбаден 2.8% (3)
      Все прогнозы
      Лучшие коэффициенты
      Арминия
      Ничья
      Веен Висбаден
      3.15
      3.94
      3.95
      Все Коэффициенты
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Хессер Робин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Холлербах Бенедикт бьет в цель!
    • 35'
      Пртайин Иван сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Холлербах Бенедикт бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Джордж Белло получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Ласм Бриан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Клос Фабиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Арминия 1:2 Веен Висбаден онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Арминия 1:2 Веен Висбаден

    Исход игры
    Арминия
    90.7% (98)
    Ничья
    6.5% (7)
    Веен Висбаден
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (58)
    Меньше
    43.14% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (63)
    Нет
    38.24% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Арминия
    45.4% (49)
    1:0 Арминия
    19.4% (21)
    2:0 Арминия
    16.7% (18)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    3:1 Арминия
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Веен Висбаден
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арминия
    Веен Висбаден
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     