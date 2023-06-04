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  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2: Финал
Стадион: .
Арминия
 
Позже
Веен Висбаден
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Веен Висбаден
3.90
3.90
4.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арминия
Веен Висбаден

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПОЗПИВБ2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:5
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
81

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Арминия 4:0 Магдебург - Арминия 4:0 Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1
Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 4:1 Веен Висбаден - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Байройт - Веен Висбаден 2:3 Веен Висбаден - Виктория Кёльн 1:1 Боруссия-2 Д - Веен Висбаден 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арминия - Веен Висбаден от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2023, осталось 1 день 17 часов 45 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Веен Висбаден
    3.90
    3.90
    4.10
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