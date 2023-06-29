Тур: 6.
7:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолMarcos Vinicios
2:0
19' ГолЭвангелиста Лукас
3:0
21' ГолСаша Эдуардо
4:0
29' ГолMarcos Vinicios
4:1
39' ГолOscar Ruiz
40' Желтая карточкаСилва Адерлан
5:1
48' ГолСаша Эдуардо
6:1
49' ГолСаша Эдуардо
81' Желтая карточкаУртадо Хосе
7:1
87' ГолThiago Borbas
90' Желтая карточкаВитиньо Витор
90'+3
Ход матча
6'
1:0
19'
21'
3:0
29'
4:0
39'
4:1
40'
48'
5:1
49'
6:1
81'
87'
7:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Luan
Patrick
5
Jadson
3
19
Саша
Эдуардо
34
Carius
Edson
11
Oscar
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
48 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
-
-
41 Jhonny
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Carius EdsonНападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
45 Ромеро ЛукасПолузащитник
-
49 Martin NunezНападающий
-
22 Diego Huesca
-
42 Thiago Vidal
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Almeida
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Такуари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|5 (1)
|0.83
|Marcos Vinicios
|3
|0.5
|Gustavinho
|2
|0.33
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.33
|Thiago Borbas
|2
|0.33
|Рамирес Эрик II
|1
|0.17
|Брунинью Филипе
|1
|0.17
|Силва Адерлан
|1
|0.17
|Juninho Capixaba
|1
|0.17
|Alerrandro
|1
|0.17
|Helio Junio
|1
|0.17
|_Talisson
|1
|0.17
Такуари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carius Edson
|3
|0.5
|Oscar Ruiz
|1
|0.17
|Martin Nunez
|1
|0.17
|Valdeci
|1
|0.17
|Ezequiel Alfonso
|1
|0.17
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juninho Capixaba
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Силва Адерлан
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Marcos Vinicios
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Такуари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Alberto Cabral
|1
|0
|Бенитес Эдгар
|1
|0
|Jorge Daniel Gonzalez
|1
|0
|Айяла Виктор
|1
|0
|Gustavo Medina
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Alexis Fernandez2
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Javier Vallejos
|1
|0
|Nicolas Lugano
|1
|0
|Rodolfo Arguello
|1
|0
|Роландо Ортис
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Такуари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
9
3
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Такуари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
13
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
21
8
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
14%
1
13%
1-15
5
24%
2
25%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
3
21
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
33%
4
19%
16-30
1
33%
1
5%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
33%
3
14%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1
Такуари
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Такуари - Серро Портеньо 2:2 Ориенте Петролеро - Такуари 1:3 Насьональ Асунсьон - Такуари 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 3:1
Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Ресистенсия - Такуари 1:0 Такуари - Гуарани Асунсьон 1:3 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Такуари
Точный счет
0:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Такуари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
42
24
42
24
15
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Сесар Вальехо
|Yorleys Mena Palacios
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Палестино
|Maximiliano Salas
|4
|Депортес Толима
|Juan David Rios
|4