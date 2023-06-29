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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Ред Булл Брагантино
7:1
Конец матча
Такуари
0'
1:0
6' Гол
Marcos Vinicios
2:0
19' Гол
Эвангелиста Лукас
3:0
21' Гол
Саша Эдуардо
4:0
29' Гол
Marcos Vinicios
4:1
39' Гол
Oscar Ruiz
40' Желтая карточка
Силва Адерлан
5:1
48' Гол
Саша Эдуардо
6:1
49' Гол
Саша Эдуардо
81' Желтая карточка
Уртадо Хосе
7:1
87' Гол
Thiago Borbas
90' Желтая карточка
Витиньо Витор
90'+3
1
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
30
Luan
Patrick
26
Сантос
Эдуардо
31
Guilherme
Lopes
5
Jadson
3
27
Marcos
Vinicios
8
Эвангелиста
Лукас
7
Рамирес
Эрик
II
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
12
Carlos
Servin
18
Luis
Alberto
Cabral
38
Мартинес
Луис
4
Igor
Ribeiro
14
Rodney
Pedrozo
17
Derlis
Rodriguez
8
Ronal
Dominguez
27
Jorge
Daniel
Gonzalez
20
Ezequiel
Alfonso
34
Carius
Edson
11
Oscar
Ruiz
Ред Булл Брагантино
Такуари

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Такуари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 5 (1) 0.83
Marcos Vinicios 3 0.5
Gustavinho 2 0.33
Эвангелиста Лукас 2 0.33
Thiago Borbas 2 0.33
Рамирес Эрик II 1 0.17
Брунинью Филипе 1 0.17
Силва Адерлан 1 0.17
Juninho Capixaba 1 0.17
Alerrandro 1 0.17
Helio Junio 1 0.17
_Talisson 1 0.17
Такуари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carius Edson 3 0.5
Oscar Ruiz 1 0.17
Martin Nunez 1 0.17
Valdeci 1 0.17
Ezequiel Alfonso 1 0.17

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juninho Capixaba 2 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Natan 1 0
Силва Адерлан 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Alerrandro 1 0
Luan Patrick 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Henry Mosquera 1 0
Такуари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Alberto Cabral 1 0
Бенитес Эдгар 1 0
Jorge Daniel Gonzalez 1 0
Айяла Виктор 1 0
Gustavo Medina 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Alexis Fernandez2 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Javier Vallejos 1 0
Nicolas Lugano 1 0
Rodolfo Arguello 1 0
Роландо Ортис 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Такуари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Такуари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

9
3
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Такуари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

21
8
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
14%
1
13%
1-15
5
24%
2
25%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

3
21
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
33%
4
19%
16-30
1
33%
1
5%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
1
33%
3
14%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1
Такуари
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Такуари - Серро Портеньо 2:2 Ориенте Петролеро - Такуари 1:3 Насьональ Асунсьон - Такуари 2:0 Такуари - Спортиво Лукеньо 3:1
Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Ресистенсия - Такуари 1:0 Такуари - Гуарани Асунсьон 1:3 Спортиво Амелиано - Такуари 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Такуари 1:0 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Гуайрена - Такуари 0:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:1 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Такуари - Насьональ Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо - Такуари 2:0 Такуари - Ресистенсия 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Такуари

Точный счет

0:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Такуари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
4
2
2.5
2
4
4
2
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Сесар Вальехо Yorleys Mena Palacios 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Палестино Maximiliano Salas 4
Депортес Толима Juan David Rios 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Сантос Эдуардо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Силва Адерлан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Оскар Руис бьет в цель!
    • 39'
      Derlis Rodriguez сделал результативную передачу.
    • 36'
      Ezequiel Alfonso уходит с поля. Lucas Romero выходит вместо него
    • 29'
      Саша Эдуардо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Маркос Винисиос бьет в цель!
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