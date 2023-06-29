Тур: 6.
4:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолБоселли Мауро
2:0
30' ГолКаррильо Гидо
37' Желтая карточкаSantiago Nunez
41' Желтая карточкаCristian Alvarez IV
3:0
62' ГолРольхейсер Бенхамин
76' Желтая карточкаКорреа Хорхе
79' Желтая карточкаАндухар Марьяно
79' Желтая карточкаJuan Guasone
90' Желтая карточкаСанчес Роналдо
4:0
90' ГолEros Mancuso
90'+7
Ход матча
29'
1:0
30'
2:0
37'
62'
76'
79'
79'
90'
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
20
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Juan Guasone
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan MercadoПолузащитник
-
19 Санчес ЭрвинПолузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ayrton Paz
-
-
-
-
34 Fabio Vargas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3
|0.5
|Каррильо Гидо
|2
|0.33
|Leonardo Godoy
|2
|0.33
|Eros Mancuso
|2
|0.33
|Рольхейсер Бенхамин
|2 (1)
|0.33
|Пьятти Пабло
|1
|0.17
|Santiago Nunez
|1
|0.17
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Rojas
|1
|0.17
|Cristian Alvarez IV
|1 (1)
|0.17
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андухар Марьяно
|3
|1
|Лолло Лусиано
|3
|1
|Juan Guasone
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Роналдо
|2
|0
|Cristian Alvarez IV
|2
|0
|David Villalba2
|2
|0
|Ayrton Paz
|2
|0
|Juan Mercado
|0
|1
|Корреа Хорхе
|1
|0
|Sebastian Alvarez
|1
|0
|Leonardo Villagra
|1
|0
|Санчес Эрвин
|1
|0
|Wilfredo Soleto
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|Samuel Guzman
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ориенте Петролеро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
4
0
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ориенте Петролеро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
3
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
2
67%
76-90
Пропущено
2
19
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
50%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2
Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вильстерман - Ориенте Петролеро 3:2 Ориенте Петролеро - Либертад Гран Маморе 1:1 Ориенте Петролеро - Такуари 1:3 Ориенте Петролеро - Олвейс Реди 2:0
Вака Диес - Ориенте Петролеро 3:1 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Аурора - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро
Точный счет
4:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
33
33
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|21 - 3
|14
|2.
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|3.
|6
|2
|0
|4
|8 - 21
|6
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 12
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|3
|Сесар Вальехо
|Yorleys Mena Palacios
|3
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Палестино
|Maximiliano Salas
|4
|Депортес Толима
|Juan David Rios
|4