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Копа Судамерикана
2023

Тур: 6.
Эстудиантес Ла Плата
4:0
Конец матча
Ориенте Петролеро
0'
1:0
29' Гол
Боселли Мауро
2:0
30' Гол
Каррильо Гидо
37' Желтая карточка
Santiago Nunez
41' Желтая карточка
Cristian Alvarez IV
3:0
62' Гол
Рольхейсер Бенхамин
76' Желтая карточка
Корреа Хорхе
79' Желтая карточка
Андухар Марьяно
79' Желтая карточка
Juan Guasone
90' Желтая карточка
Санчес Роналдо
4:0
90' Гол
Eros Mancuso
90'+7
21
Андухар
Марьяно
14
Eros
Mancuso
4
Santiago
Nunez
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
7
Соса
Хосе
5
Аскасибар
Сантьяго
20
Годой
Матиас
17
Боселли
Мауро
9
Каррильо
Гидо
1
Wilson
Daniel
Quinonez
27
Sebastian
Alvarez
23
Гутьеррес
Луис
4
David
Villalba2
7
Арабе
Кристиан
24
Samuel
Guzman
14
Juan
Mercado
19
Санчес
Эрвин
11
Корреа
Хорхе
8
Cristian
Alvarez
IV
37
Кристальдо
Хонатан
Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 0.5
Каррильо Гидо 2 0.33
Leonardo Godoy 2 0.33
Eros Mancuso 2 0.33
Рольхейсер Бенхамин 2 (1) 0.33
Пьятти Пабло 1 0.17
Santiago Nunez 1 0.17
Ориенте Петролеро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Rojas 1 0.17
Cristian Alvarez IV 1 (1) 0.17

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андухар Марьяно 3 1
Лолло Лусиано 3 1
Juan Guasone 2 0
Santiago Nunez 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Ориенте Петролеро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Роналдо 2 0
Cristian Alvarez IV 2 0
David Villalba2 2 0
Ayrton Paz 2 0
Juan Mercado 0 1
Корреа Хорхе 1 0
Sebastian Alvarez 1 0
Leonardo Villagra 1 0
Санчес Эрвин 1 0
Wilfredo Soleto 1 0
Daniel Rojas 1 0
Samuel Guzman 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ориенте Петролеро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

4
0
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ориенте Петролеро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
3
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
2
67%
76-90

Пропущено

2
19
1 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
50%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
50%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2
Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вильстерман - Ориенте Петролеро 3:2 Ориенте Петролеро - Либертад Гран Маморе 1:1 Ориенте Петролеро - Такуари 1:3 Ориенте Петролеро - Олвейс Реди 2:0
Вака Диес - Ориенте Петролеро 3:1 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Аурора - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 0:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Такуари - Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест - Ориенте Петролеро 0:0 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро

Точный счет

4:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Ориенте Петролеро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
3
3
2.5
3
3
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 6 4 2 0 21 - 3 14
2.
Эстудиантес Ла Плата
 6 4 2 0 14 - 1 14
3.
Такуари
 6 2 0 4 8 - 21 6
4.
Ориенте Петролеро
 6 0 0 6 2 - 20 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 9 - 1 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 12 3
4.
Ориенте Петролеро
 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 3
Сесар Вальехо Yorleys Mena Palacios 3
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Палестино Maximiliano Salas 4
Депортес Толима Juan David Rios 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Cristian Alvarez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Santiago Nunez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Каррильо Гидо бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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