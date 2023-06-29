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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Интернасьонал Порту Алегре
3:1
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
1:0
3' Гол
José Maurisio3
2:0
22' Гол
Адриано Луис
3:0
27' Гол
Адриано Луис
46' Желтая карточка
Альварадо Джейми
46' Желтая карточка
Ромуло
3:1
50' Гол
Luciano Pons
52' Желтая карточка
Luciano Pons
65' Желтая карточка
Витао
67' Желтая карточка
Andres Cadavid
90'+8
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
40
Ромуло
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
1
Andres
Mosquera
III
24
Монрой
Хорди
29
John
Palacios
5
Andres
Cadavid
13
Daniel
Londono
18
Edwin
Cetre
16
Торрес
Даниэль
15
Альварадо
Джейми
20
Монсальве
Мигель
7
Кабесас
Уртадо
Хорхе
9
Luciano
Pons
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Индепендьенте Медельин
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1
КС
2:0
КС
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адриано Луис 3 0.5
Патрик Алан 3 (1) 0.5
Меркадо Габриэль 1 0.17
Де Пена Карлос 1 0.17
Alexandre Zurawski 1 0.17
José Maurisio3 1 0.17
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Pons 3 0.5
Ибарген Андрес 1 0.17
Deiner Quinonez 1 0.17
Andres Cadavid 1 0.17
Victor Moreno 1 0.17
Emerson Batalla 1 0.17
Монсальве Мигель 1 0.17

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Hernandez2 1 1
Ромуло 2 0
Патрик Алан 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
Витао 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Даниэль 3 0
Рикаурте Андрес 2 0
Andres Cadavid 2 0
Luciano Pons 2 0
Альварадо Джейми 2 0
Victor Moreno 2 0
Фелипе Пардо 1 0
Edwin Cetre 1 0
Jonathan Marulanda 1 0
Diber Cambindo 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
7
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Медельин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
1
10%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Метрополитанос - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 0:0
Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 3 0 10 - 6 12
2.
Насьональ Монтевидео
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Индепендьенте Медельин
 6 3 1 2 10 - 9 10
4.
Метрополитанос
 6 0 0 6 4 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте Медельин
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Индепендьенте Медельин онлайн

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