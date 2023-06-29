Тур: 6.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолJosé Maurisio3
2:0
22' ГолАдриано Луис
3:0
27' ГолАдриано Луис
46' Желтая карточкаАльварадо Джейми
46' Желтая карточкаРомуло
3:1
50' ГолLuciano Pons
52' Желтая карточкаLuciano Pons
65' Желтая карточкаВитао
67' Желтая карточкаAndres Cadavid
90'+8
Ход матча
3'
1:0
22'
2:0
27'
3:0
46'
46'
50'
3:1
52'
65'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
31
John
Victor
44
Витао
30
Джонни
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
38 Jean Dias
-
41 Matheus Dias
-
21 Igor Gomes
-
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Монрой ХордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
30 Juan Arizala
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Ботеро
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адриано Луис
|3
|0.5
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.5
|Меркадо Габриэль
|1
|0.17
|Де Пена Карлос
|1
|0.17
|Alexandre Zurawski
|1
|0.17
|José Maurisio3
|1
|0.17
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Pons
|3
|0.5
|Ибарген Андрес
|1
|0.17
|Deiner Quinonez
|1
|0.17
|Andres Cadavid
|1
|0.17
|Victor Moreno
|1
|0.17
|Emerson Batalla
|1
|0.17
|Монсальве Мигель
|1
|0.17
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Ромуло
|2
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|Витао
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Даниэль
|3
|0
|Рикаурте Андрес
|2
|0
|Andres Cadavid
|2
|0
|Luciano Pons
|2
|0
|Альварадо Джейми
|2
|0
|Victor Moreno
|2
|0
|Фелипе Пардо
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Jonathan Marulanda
|1
|0
|Diber Cambindo
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
7
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Медельин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
1
10%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 0:1 Метрополитанос - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 0:0
Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 1:0 Америка де Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2