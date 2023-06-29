Тур: 6.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаВаргас Фредди
1:0
40' ГолПолента Диего
56' Желтая карточкаРамирес Игнасио
79' Желтая карточкаLuis Annese
87' Желтая карточкаJuan Mancin
90'+5
Ход матча
25'
40'
1:0
56'
79'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Diego
Zabala
15
Jefre
Vargas
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Gutierrez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
-
11 Darwin GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Luis AnneseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Juan Mancin
-
16 Irwin Anton
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
История личных встреч
Насьональ Монтевидео
Метрополитанос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногера Фабьян
|2
|0.33
|Полента Диего
|1
|0.17
|Diego Zabala
|1
|0.17
|Жильотти Эммануэль
|1
|0.17
|Перейро Гастон
|1
|0.17
|Diego Rodriguez IV
|1
|0.17
|Хинелья Франсиско
|1
|0.17
|Bruno Damiani
|1
|0.17
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|1
|0.17
|Jhon Marchan
|1
|0.17
|Варгас Фредди
|1
|0.17
Карточки
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейро Гастон
|3
|0
|Кандидо Камило
|3
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Рамирес Игнасио
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Marcos Montiel
|1
|0
|Alfonso Trezza
|1
|0
|Leandro Lozano
|1
|0
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Moreno I
|2
|1
|Nestor Cova
|2
|0
|Варгас Фредди
|2
|0
|Ферро Андрес
|2
|0
|Giovanny Sequera
|0
|1
|Ely Valderrey
|1
|0
|Irwin Anton
|1
|0
|Carlos Cermeno
|1
|0
|Luis Annese
|1
|0
|Juan Mancin
|1
|0
|Christian Larotonda
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Метрополитанос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
0
Насьональ Монтевидео
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Насьональ Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:0 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Серро - Насьональ Монтевидео 1:1
Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1
Метрополитанос
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Метрополитанос - Португеза Акаригуа 0:1 Метрополитанос - Индепендьенте Медельин 0:1 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:1
Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:3 Монагас - Метрополитанос 0:2 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
Метрополитанос
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Насьональ Монтевидео
Метрополитанос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|4 - 11
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2