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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Насьональ Монтевидео
1:0
Конец матча
Метрополитанос
0'
25' Желтая карточка
Варгас Фредди
1:0
40' Гол
Полента Диего
56' Желтая карточка
Рамирес Игнасио
79' Желтая карточка
Luis Annese
87' Желтая карточка
Juan Mancin
90'+5
1
Рочет
Серхио
16
Leandro
Lozano
18
Ногера
Фабьян
23
Полента
Диего
6
Кандидо
Камило
5
Yonathan
Rodriguez
15
Diego
Rodriguez
IV
7
Federico
Martinez3
22
Diego
Zabala
20
Перейро
Гастон
11
Рамирес
Игнасио
12
Giancarlo
Schiavone
15
Jefre
Vargas
4
Ферро
Андрес
2
Steven
Pabon
28
Nestor
Cova
11
Darwin
Gomez
24
Carlos
Cermeno
5
Christian
Larotonda
70
Варгас
Фредди
35
Francisco
Bareiro
21
Charlis
Ortiz
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1
Метрополитанос
4-4-2

История личных встреч

Насьональ Монтевидео
Метрополитанос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногера Фабьян 2 0.33
Полента Диего 1 0.17
Diego Zabala 1 0.17
Жильотти Эммануэль 1 0.17
Перейро Гастон 1 0.17
Diego Rodriguez IV 1 0.17
Хинелья Франсиско 1 0.17
Bruno Damiani 1 0.17
Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 1 0.17
Jhon Marchan 1 0.17
Варгас Фредди 1 0.17

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейро Гастон 3 0
Кандидо Камило 3 0
Diego Zabala 2 0
Yonathan Rodriguez 2 0
Ногера Фабьян 1 0
Рочет Серхио 1 0
Рамирес Игнасио 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0
Alfonso Trezza 1 0
Leandro Lozano 1 0
Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Moreno I 2 1
Nestor Cova 2 0
Варгас Фредди 2 0
Ферро Андрес 2 0
Giovanny Sequera 0 1
Ely Valderrey 1 0
Irwin Anton 1 0
Carlos Cermeno 1 0
Luis Annese 1 0
Juan Mancin 1 0
Christian Larotonda 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Метрополитанос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
0
Насьональ Монтевидео
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Насьональ Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:0 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Серро - Насьональ Монтевидео 1:1
Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1
Метрополитанос
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Метрополитанос - Португеза Акаригуа 0:1 Метрополитанос - Индепендьенте Медельин 0:1 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 0:1
Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 2:3 Монагас - Метрополитанос 0:2 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Метрополитанос - Минерос де Гуайяна 3:0 Ангостура - Метрополитанос 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1 Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Метрополитанос

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Метрополитанос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 3 0 10 - 6 12
2.
Насьональ Монтевидео
 6 3 2 1 9 - 7 11
3.
Индепендьенте Медельин
 6 3 1 2 10 - 9 10
4.
Метрополитанос
 6 0 0 6 4 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Насьональ Монтевидео
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте Медельин
 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Рамирес Игнасио сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Полента Диего бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Варгас Фредди получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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