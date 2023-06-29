Тур: 6.
3:0
Конец матча
0'
1:0
32' ГолMatheus Araujo
2:0
64' ГолВиейра Фелипе
72' Желтая карточкаЖулиано де Паула
2:0
73' Не забитый пенальтиБентанкур Рубен
79' Желтая карточкаGonzalo Napoli
3:0
80' ГолAdson
90'+7
Ход матча
32'
1:0
64'
2:0
72'
73'
2:0
79'
79'
80'
3:0
84'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Joao
Caetano
28
Adson
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Joao CaetanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 RyanЗащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
43 KaykeНападающий
-
-
35 Bidon Breno
-
-
47 Tchoca
-
-
16 Vitor Meer
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Lucas LemosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Alan Medina2Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Yordi Lopez
-
-
-
Главный тренер: Jorge Bava
История личных встреч
Коринтианс
Ливерпуль Монтевидео
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|3
|0.5
|Adson
|1
|0.17
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.17
|Виейра Фелипе
|1
|0.17
|Matheus Araujo
|1
|0.17
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентанкур Рубен
|4 (1)
|0.67
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
Ливерпуль Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мели Сесар
|3
|0
|Mathias Zunino
|2
|0
|Бентанкур Рубен
|2
|0
|Самудио Мигель
|1
|0
|Gonzalo Napoli
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Lucas Lemos
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
3
Коринтианс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:2
Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Ливерпуль Монтевидео
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ливерпуль Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
24
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|4.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2