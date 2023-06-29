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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Коринтианс
3:0
Конец матча
Ливерпуль Монтевидео
0'
1:0
32' Гол
Matheus Araujo
2:0
64' Гол
Виейра Фелипе
72' Желтая карточка
Жулиано де Паула
2:0
73' Не забитый пенальти
Бентанкур Рубен
79' Желтая карточка
Gonzalo Napoli
3:0
80' Гол
Adson
90'+7
22
Carlos
Miguel2
2
Рамуш
Рафаэл
14
Joao
Caetano
34
Мурильо
Джейсон
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
28
Adson
30
Matheus
Araujo
20
Жулиано
де
Паула
36
Уэсли
Лопес
41
Виейра
Фелипе
1
Sebastian
Britos
15
Gaston
Martirena
6
Federico
Pereira
3
Juan
Izquierdo
11
Самудио
Мигель
29
Диас
Фабрисио
26
Lucas
Lemos
8
Gonzalo
Napoli
19
Лусиано
Родригез
23
Бентанкур
Рубен
10
Alan
Medina2
Коринтианс
4-1-4-1
Ливерпуль Монтевидео
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Ливерпуль Монтевидео

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.5
Adson 1 0.17
Бальбуэна Фабиан 1 0.17
Виейра Фелипе 1 0.17
Matheus Araujo 1 0.17
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 4 (1) 0.67

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 2 0
Вера Фаусто 2 0
Adson 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Жил Карлос 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Биро 1 0
Педринью Роша 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мели Сесар 3 0
Mathias Zunino 2 0
Бентанкур Рубен 2 0
Самудио Мигель 1 0
Gonzalo Napoli 1 0
Gaston Martirena 1 0
Lucas Lemos 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
3
Коринтианс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ливерпуль Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 3:0 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:2
Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:2 Ливерпуль Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:2 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 6 4 0 2 10 - 5 12
2.
Архентинос Хуниорс
 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Коринтианс
 6 2 1 3 7 - 6 7
4.
Ливерпуль Монтевидео
 6 1 1 4 4 - 12 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Архентинос Хуниорс
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Архентинос Хуниорс
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • 79'
    Жулиано де Паула уходит с поля. Gabriel Moscardo выходит вместо него
  • 79'
    Фелипе Аугусто уходит с поля. Жоване выходит вместо него
  • Описание гола
    73'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бентанкур Рубен пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    72'
    Жулиано де Паула получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Lucas Lemos уходит с поля. Rodrigo Rivero выходит вместо него
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Фелипе Аугусто бьет в цель!
  • 60'
    Wesley уходит с поля. Pedrinho выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Matheus Araujo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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