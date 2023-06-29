Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
6'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Juan
Leiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Bastian Pino
-
-
-
-
Главный тренер: Jaime Garcia
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ньюбленсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|2
|0.4
|Герреро Паоло
|1
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.2
|Nicolas Oroz
|1
|0.2
|Nicolas Reniero
|1
|0.2
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.2
|Gabriel Rojas1
|1
|0.2
Ньюбленсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Патрисио
|1
|0.2
|Andres Vilches
|1
|0.2
|Jorge Henriquez
|1
|0.2
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Гаго Фернандо
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
Ньюбленсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Zalazar
|2
|1
|Rafael Caroca
|3
|0
|Рубио Патрисио
|3
|0
|Ривера Мануэль
|2
|0
|Лоло Рейес
|2
|0
|Арангис Пабло
|2
|0
|Jorge Henriquez
|1
|0
|Bayron Oyarzo
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
0
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ньюбленсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0
Ньюбленсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0
Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Ньюбленсе
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Ньюбленсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2