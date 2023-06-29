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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 8'
Ньюбленсе
0'
6' Желтая карточка
Juan Leiva

Ход матча

6'
 
Juan Leiva
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ньюбленсе
1.47
7.90
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
1
Nicola
Perez
18
Bernardo
Cerezo
17
Enzo
Guerrero
19
Lucas
Abascia
21
Raimundo
Rebolledo
11
Juan
Leiva
20
Jorge
Henriquez
28
Ривера
Мануэль
2
Juan
Cordova
22
Арангис
Пабло
9
Andres
Vilches
Расинг Авельянеда
4-3-3
Ньюбленсе
3-5-1-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ньюбленсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 2 0.4
Герреро Паоло 1 0.2
Ромеро Максимильяно 1 0.2
Nicolas Oroz 1 0.2
Nicolas Reniero 1 0.2
Juan Ignacio Nardoni 1 0.2
Gabriel Rojas1 1 0.2
Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Патрисио 1 0.2
Andres Vilches 1 0.2
Jorge Henriquez 1 0.2

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Matias Rojas II 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Zalazar 2 1
Rafael Caroca 3 0
Рубио Патрисио 3 0
Ривера Мануэль 2 0
Лоло Рейес 2 0
Арангис Пабло 2 0
Jorge Henriquez 1 0
Bayron Oyarzo 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
0
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ньюбленсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0
Ньюбленсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0
Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Ньюбленсе

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Ньюбленсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
Фламенго
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Ньюбленсе
 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
4.
Аукас
 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Аукас
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ньюбленсе
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Фламенго
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
4.
Аукас
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Хуан Лейва получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ньюбленсе
1.47
7.90
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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