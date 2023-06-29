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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Расинг Авельянеда
4:0
Конец матча
Ньюбленсе
0'
6' Желтая карточка
Juan Leiva
1:0
50' Гол
Matias Rojas II
2:0
54' Гол
Ауче Габриэль
56' Желтая карточка
Matias Rojas II
3:0
71' Гол
Морено Анибал
4:0
86' Гол
Gonzalo Piovi
90'+5
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
29
Морено
Анибал
10
Matias
Rojas
II
5
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
15
Ромеро
Максимильяно
1
Nicola
Perez
17
Enzo
Guerrero
18
Bernardo
Cerezo
19
Lucas
Abascia
21
Raimundo
Rebolledo
11
Juan
Leiva
28
Ривера
Мануэль
20
Jorge
Henriquez
2
Juan
Cordova
9
Andres
Vilches
22
Арангис
Пабло
Расинг Авельянеда
4-1-4-1
Ньюбленсе
3-5-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ньюбленсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.5
Герреро Паоло 1 0.17
Ауче Габриэль 1 0.17
Gonzalo Piovi 1 0.17
Ромеро Максимильяно 1 0.17
Nicolas Oroz 1 0.17
Nicolas Reniero 1 0.17
Морено Анибал 1 0.17
Juan Ignacio Nardoni 1 0.17
Gabriel Rojas1 1 0.17
Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Патрисио 1 0.17
Andres Vilches 1 0.17
Jorge Henriquez 1 0.17

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Matias Rojas II 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Zalazar 2 1
Rafael Caroca 3 0
Рубио Патрисио 3 0
Ривера Мануэль 2 0
Лоло Рейес 2 0
Арангис Пабло 2 0
Jorge Henriquez 1 0
Bayron Oyarzo 1 0
Juan Leiva 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
0
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ньюбленсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
3
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ньюбленсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
1
8%
2
67%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармьенто 1:0
Ньюбленсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0
Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Ньюбленсе

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Ньюбленсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 13 - 6 13
2.
Фламенго
 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Ньюбленсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
4.
Аукас
 6 1 1 4 6 - 12 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аукас
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ньюбленсе
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Фламенго
 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
4.
Аукас
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Ауче Габриэль бьет в цель!
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Матиас Рохас бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      6'
      Хуан Лейва получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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