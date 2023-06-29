Тур: 6.
0'
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
33
Luis
Canga
22
Luis
Cano
49
Отеро
Ромуло
29
Carlos
Cuero
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Ногейра ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Luis CanoПолузащитник
-
49 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Carlos CueroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Kavier Ortiz
-
35 Diego Corozo
-
Главный тренер: Nelson Videla
История личных встреч
Фламенго
Аукас
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|2
|0.4
|Педро Гильерме
|2
|0.4
|Уэсли Лопес
|1
|0.2
|Матеузиньо
|1
|0.2
|Viktor Hugo
|1
|0.2
Аукас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеро Ромуло
|2
|0.4
|Erick Castillo
|2
|0.4
|Luis Canga
|1
|0.2
|Ордонез Роберто
|1
|0.2
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Аукас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Edison Armando Caicedo Castro
|1
|1
|Обри Давид
|1
|1
|Edison Fernando Vega Obando
|2
|0
|Erick Castillo
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Luis Canga
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Ресабала Хордан
|1
|0
|Карселен Майкл
|1
|0
|Сесар Фариас
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аукас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аукас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аукас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0
Аукас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аукас - Оренсе 2:0 Дельфин - Аукас 2:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Аукас - Депортиво Куэнка 0:2 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Мушук Руна - Аукас 0:0 Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика Кито 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2
Результаты матчей
Фламенго
Аукас
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Аукас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2