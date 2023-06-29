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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 8'
Аукас
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Аукас
1.18
8.56
18.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
4
Лео
Перейра
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
8
Тьяго
Маия
29
Viktor
Hugo
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
12
Галиндес
Эрнан
33
Luis
Canga
4
Анхель
Вилькер
16
Кинтеро
Серхио
22
Luis
Cano
49
Отеро
Ромуло
28
Киньонес
Джонни
7
Edison
Fernando
Vega
Obando
29
Carlos
Cuero
31
Erick
Castillo
14
Ronald
Briones
Фламенго
4-2-3-1
Аукас
3-5-2

История личных встреч

Фламенго
Аукас

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 2 0.4
Педро Гильерме 2 0.4
Уэсли Лопес 1 0.2
Матеузиньо 1 0.2
Viktor Hugo 1 0.2
Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеро Ромуло 2 0.4
Erick Castillo 2 0.4
Luis Canga 1 0.2
Ордонез Роберто 1 0.2

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 2 1
Видаль Артуро 2 0
Кастро Пабло 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Viktor Hugo 1 0
Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Edison Armando Caicedo Castro 1 1
Обри Давид 1 1
Edison Fernando Vega Obando 2 0
Erick Castillo 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Luis Canga 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Перласа Педро 1 0
Ресабала Хордан 1 0
Карселен Майкл 1 0
Сесар Фариас 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аукас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аукас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аукас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0
Аукас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аукас - Оренсе 2:0 Дельфин - Аукас 2:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Аукас - Депортиво Куэнка 0:2 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Мушук Руна - Аукас 0:0 Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика Кито 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2

Результаты матчей

Фламенго
Аукас

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Аукас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
Фламенго
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Ньюбленсе
 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
4.
Аукас
 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Аукас
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ньюбленсе
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Фламенго
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
4.
Аукас
 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Весь список

Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Аукас
1.18
8.56
18.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Аукас онлайн

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