Тур: 6.
0'
1:0
9' ГолПедро Гильерме
2:0
30' ГолЛео Перейра
3:0
42' ГолЭнрике Бруно
48' Желтая карточкаРибейро Эвертон
4:0
55' ГолViktor Hugo
60' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
90' Желтая карточкаDiego Corozo
90'+4
Ход матча
9'
1:0
30'
2:0
42'
3:0
48'
55'
4:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
33
Luis
Canga
29
Carlos
Cuero
22
Luis
Cano
49
Отеро
Ромуло
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Ногейра ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
-
29 Carlos CueroЗащитник
- Полузащитник
-
22 Luis CanoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Kavier Ortiz
-
35 Diego Corozo
-
Главный тренер: Nelson Videla
История личных встреч
Фламенго
Аукас
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3
|0.5
|Габриэл Барбоза
|2
|0.33
|Viktor Hugo
|2
|0.33
|Энрике Бруно
|1
|0.17
|Лео Перейра
|1
|0.17
|Уэсли Лопес
|1
|0.17
|Матеузиньо
|1
|0.17
Аукас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеро Ромуло
|2
|0.33
|Erick Castillo
|2
|0.33
|Luis Canga
|1
|0.17
|Ордонез Роберто
|1
|0.17
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Кастро Пабло
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Аукас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Edison Armando Caicedo Castro
|1
|1
|Обри Давид
|1
|1
|Edison Fernando Vega Obando
|2
|0
|Erick Castillo
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Diego Corozo
|1
|0
|Luis Canga
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Ресабала Хордан
|1
|0
|Карселен Майкл
|1
|0
|Сесар Фариас
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аукас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аукас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Аукас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
7
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
6
55%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0
Аукас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аукас - Оренсе 2:0 Дельфин - Аукас 2:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Аукас - Депортиво Куэнка 0:2 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Мушук Руна - Аукас 0:0 Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика Кито 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2
Результаты матчей
Фламенго
Аукас
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Аукас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|4.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Стронгест
|Enrique Triverio
|4
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2