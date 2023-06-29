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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 6.
Фламенго
4:0
Конец матча
Аукас
0'
1:0
9' Гол
Педро Гильерме
2:0
30' Гол
Лео Перейра
3:0
42' Гол
Энрике Бруно
48' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
4:0
55' Гол
Viktor Hugo
60' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
90' Желтая карточка
Diego Corozo
90'+4
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
29
Viktor
Hugo
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Педро
Гильерме
12
Галиндес
Эрнан
14
Ronald
Briones
33
Luis
Canga
4
Анхель
Вилькер
29
Carlos
Cuero
16
Кинтеро
Серхио
22
Luis
Cano
28
Киньонес
Джонни
7
Edison
Fernando
Vega
Obando
49
Отеро
Ромуло
31
Erick
Castillo
Фламенго
4-1-4-1
Аукас
4-1-4-1

История личных встреч

Фламенго
Аукас

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 3 0.5
Габриэл Барбоза 2 0.33
Viktor Hugo 2 0.33
Энрике Бруно 1 0.17
Лео Перейра 1 0.17
Уэсли Лопес 1 0.17
Матеузиньо 1 0.17
Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеро Ромуло 2 0.33
Erick Castillo 2 0.33
Luis Canga 1 0.17
Ордонез Роберто 1 0.17

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 2 1
Видаль Артуро 2 0
Рибейро Эвертон 1 0
Кастро Пабло 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Viktor Hugo 1 0
Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Edison Armando Caicedo Castro 1 1
Обри Давид 1 1
Edison Fernando Vega Obando 2 0
Erick Castillo 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Diego Corozo 1 0
Luis Canga 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Перласа Педро 1 0
Ресабала Хордан 1 0
Карселен Майкл 1 0
Сесар Фариас 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аукас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аукас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Фламенго
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Аукас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
7
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
6
55%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0
Аукас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аукас - Оренсе 2:0 Дельфин - Аукас 2:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0
Аукас - Депортиво Куэнка 0:2 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Мушук Руна - Аукас 0:0 Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика Кито 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2

Результаты матчей

Фламенго
Аукас

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Аукас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 13 - 6 13
2.
Фламенго
 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Ньюбленсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
4.
Аукас
 6 1 1 4 6 - 12 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Расинг Авельянеда
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аукас
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ньюбленсе
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Фламенго
 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 3 0 1 2 0 - 6 1
4.
Аукас
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Стронгест Enrique Triverio 4
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
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Топ нарушителей
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
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